terror
Orbán Viktor
Nyugat-Európa

Aktiválják az Európában lévő terrorista sejteket, Magyarország készültségben

Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be. Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni! - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebookra feltöltött videójához.
VG - MTI
2026.03.05, 11:17
Frissítve: 2026.03.05, 11:27

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy "ma reggel a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdtük a napot, ugyanis a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét".

ORBÁN Viktor terror
Orbán Viktor a terror ellen lép fel azzal, hogy összehívta a terrorelhárítási szakembereket. / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A terrorelhárítás magyarországi vezetői találkoztak

Orbán Viktor ezért összehívta a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték. Csütörtök reggel a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdtük a napot, ugyanis a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét. Összehívtam a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyeztük – jelentette ki a közösségimédia-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök. 

"Azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják."

Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük

— nyilatkozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terroristasejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni.

Ennek érdekében a kormányfő közlése szerint, a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítették.

A lépés indokolt volt Orbán Viktortól

Orbán Viktor lépése azután történt, hogy Makarem Shirazi, az egyik legtekintélyesebb síita teológus, kijelentette: az iráni nép és az iszlám világ szomjazik a megtorlásra a forradalom ártatlan vezetőjének vérét követően. A megtorlás minden muszlim vallási kötelessége, hogy ezeknek a bűnözőknek a gonoszsága eltűnjön a világból.

