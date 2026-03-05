Aktiválják az Európában lévő terrorista sejteket, Magyarország készültségben

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy "ma reggel a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdtük a napot, ugyanis a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét".

Orbán Viktor ezért összehívta a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték.

"Azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják."

Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük

Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni.

Ennek érdekében a kormányfő közlése szerint, a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítették.

Orbán Viktor lépése azután történt, hogy Makarem Shirazi, az egyik legtekintélyesebb síita teológus, kijelentette: az iráni nép és az iszlám világ szomjazik a megtorlásra a forradalom ártatlan vezetőjének vérét követően. A megtorlás minden muszlim vallási kötelessége, hogy ezeknek a bűnözőknek a gonoszsága eltűnjön a világból.