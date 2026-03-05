Újabb kulcsországot támadott meg Irán, Magyarországra is szállít – Ursula von der Leyen torkán szorul az energiakötél

Iráni drónok csaptak le Azerbajdzsánra, ez az iráni konfliktus új fejleménye csütörtökön. Egyelőre friss a hír, a károkról még érkezni fognak újabb jelentések, egyelőre két sérültről tudunk. Aki emlékszik rá, hogy az Iránra mért hétvégi csapás óta a megtámadott ország a régiójában fűre-fára szórta a robbanóanyagot, talán mellékes szálnak gondolja az újabb vörös foltot a térképen. Mindjárt másképp fest, ha távolabbi emlékeket idézünk energiaszállítási egyezményekről, amelyeket Azerbajdzsán európai uniós országokkal kötött, beleértve Magyarországot is.

Iráni konfliktus: a mostani, hatalmas kérdőjeleket felvető fejleményt nyilván egyikük se látta előre – Ilham laijev, a gázszállító Azerbajdzsán elnöke tapsol a pódiumra lépő európai bizottsági elnöknek a Görögország és Bulgária közötti gázösszekötő vezeték kereskedelmi működésének megkezdését ünneplő hivatalos ceremónián Szófiában, 2022. október 1-jén, Fotó: AFP

Még inkább magára vonja a figyelmünket a hír, ha beleillesztjük egy sorozatba, amelynek nyomán a szakértők már azt fontolgatják, nem sodorja-e gazdasági válságba az Európai Uniót heteken belül az új háború. Az energiakáosz, amelyet Magyarországra szántak választásai előtt a Barátság kőolajvezeték lezárásával, hazánk helyett az EU-ba költözött, és a szorítás egyre növekszik.

A száma veendő fő fejlemények:

A konfliktusban elzáródott a Hormuzi-szoros, az EU így nem kap gázt az orosz energia leváltására talált fő forrásából, Katarból, és olajellátása is hirtelen megdrágult.

Miután a hírek sokkolták Európát, szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök váratlanul még rátett egy hatalmas lapáttal: utasítást adott az orosz kormány, hogy a vállalatokkal együtt vizsgálja meg az európai piacról való azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését.

Most Azerbajdzsánt érte iráni támadás, amelyet az ukrajnai háború miatt szintén az orostz energiát leváltó alternatívának szemelt ki Brüsszel, és jelentős szállítóvá is vált.

Iráni háború: fojtogatják Ursula von der Leyent, ki és mi lesz a következő?

A Visegrád24 X-en posztolt híre nem utal az azeri energiainfrastruktúrát ért károkra, de ezek után mindenki arra gondol – különösen azok az országok, amelyeket azeri gázzal látnak el –, hogy ez lesz a következő. Sőt, mindenki elkezd gondolkodni azon is, milyen egyéb alternatív energiaforrásokat kutatott fel Brüsszel az orosz energia leváltására, kit érhet még támadás.