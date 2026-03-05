Varga Mihály: stabilitás és bizalom nélkül nincs növekedés – a magyar munkaerőpiac válságállónak bizonyult

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományos Gazdasági Évnyitó rendezvénye minden évben iránytűként szolgál a gazdasági szereplők számára. A vállalkozói szféra és a kormány képviselői a Puskás Arénában értékelik a gazdaság állapotát, valamint felvázolják a következő időszak legfontosabb kihívásait és lehetőségeit. Varga Mihály jegybankelnök is beszédet mondott az eseményen.

Varga Mihály jegybankelnök is beszédet mondott a Gazdasági Évnyitón / Fotó: Ladóczki Balázs

Az MNB szerint csökkent az infláció és erősödött a pénzügyi stabilitás

A stabilitás és a bizalom volt a Magyar Nemzeti Bank elmúlt egy évének legfontosabb célja – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Gazdasági Évnyitón. Az MNB vezetője szerint a jegybank óvatos és türelmes monetáris politikája hozzájárult ahhoz, hogy mérséklődjön az infláció, nőjön a devizatartalék, és csökkenjen a forintpiac volatilitása. Varga Mihály beszédében felidézte, hogy egy évvel ezelőtti hivatalba lépésekor már arról beszélt: a jegybanknak stabilitásra építő, óvatos monetáris politikát kell folytatnia. Mint fogalmazott, az elmúlt időszak eredményei azt mutatják, hogy ez a megközelítés működött.

Elmondása szerint az infláció jelentősen csökkent az elmúlt egy évben, miközben a jegybank devizatartaléka történelmi csúcsra emelkedett. A devizapiaci kilengések is mérséklődtek, és ismét vonzóbbá vált a forintban történő megtakarítás a devizában tartott megtakarításokhoz képest. A jegybankelnök kiemelte: a magyar bankrendszer stabil maradt, és a pénzügyi szektor a kihívások ellenére is ellenállónak bizonyult. A jegybank a bankokkal együttműködve intézkedéseket indított a pénzügyi visszaélések visszaszorítására, valamint erősítette az intézményi együttműködéseket is.

Beszédében Varga Mihály nemzetközi kitekintést is adott, hangsúlyozva, hogy a magyar gazdaság mindezt rendkívül bizonytalan globális környezetben érte el. Úgy fogalmazott: a 2020-as évtizedben a stabilitás már nem tekinthető adottságnak, a világ inkább a konfliktusok és a bizonytalanság korszakába lépett. A World Economic Forum egy felmérésére hivatkozva elmondta:

a nemzetközi szakértők jelentős része a gazdasági konfliktusokat és az államok közötti fegyveres összecsapásokat tartja a legnagyobb kockázatoknak.

A jegybankelnök szerint a globális bizonytalanságot tovább növelik a jelenlegi geopolitikai feszültségek. Az orosz–ukrán háború továbbra is tart, miközben a nagyhatalmi rivalizálás is erősödik, és a kereskedelmi konfliktusok sem csillapodtak. Varga Mihály kitért arra is, hogy a közel-keleti konfliktus hatására ismét jelentős mozgások indultak el az energiahordozók piacán:

az olaj ára rövid idő alatt mintegy 15 százalékkal emelkedett,

a gázárak pedig mintegy 75 százalékkal nőttek.

Ugyanakkor a jegybankelnök szerint kedvező fejlemény, hogy a globális pénzügyi piacok egyelőre viszonylag ellenállónak bizonyultak. A meghatározó tőzsdeindexek a geopolitikai feszültségek ellenére is közel maradtak a korábbi történelmi csúcsokhoz, bár a piaci volatilitás emelkedett. Varga Mihály szerint a jelenlegi turbulens környezetben különösen fontos, hogy a gazdaságpolitika és a jegybank is a stabilitás megőrzésére törekedjen, mert ez teremti meg a fenntartható növekedés feltételeit.