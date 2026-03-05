Deviza
A DHL a fuvardíjak drasztikus emelkedésére figyelmeztet, ha elhúzódik a közel-keleti háború

Európa legnagyobb logisztikai vállalata a most kirobbant közel-keleti háború ellenére sem változtat éves tervein, noha a Hormuzi-szoros lezárása és a körzetben elrendelt repülési korlátozások súlyos működési kockázatokat jelentenek számára. A DHL emellett a Trump-féle bizarr vámpolitika nyomán kialakult világkereskedelmi anomáliák miatt is aggódik, de nem annyira, mint a részvényesei.
Kriván Bence
2026.03.05, 11:18
Frissítve: 2026.03.05, 11:18

Egyelőre nem számol a közel-keleti helyzet eldurvulásával a világ egyik legnagyobb logisztikai vállalata, a 220 országban jelenlévő DHL. A Deutsche Post égisze alá tartozó vállalat az amerikai-izraeli-iráni háborús konfliktus ellenére úgy látja, a világgazdaság és a szállítási igények növekedhetnek az idén, s ennek megfelelően a várható üzleti nyereségük is kedvezőbben alakulhat – ha nem is sokkal. 

DHL parcel center
A DHL próbál alkalmazkodni a világkereskedelemben zajló változásokhoz, de nem mindig jár sikerrel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A csütörtök reggel kiadott gyorsjelentésükben legalább 6,2 milliárd eurós üzemi profitcélt fogalmaztak meg, miután bejelentették, hogy a kihívásokkal teli tavalyi évet 6,1 milliárd euróval zárták ezen a soron (2024-ben 5,9 milliárd volt a profit). Ez az előrejelzés és a 3 milliárd euróra taksált készpénzállomány gyakorlatilag megfelel az elemzői várakozásoknak. 

A DHL látja a kockázatokat, de nem árazza be őket

Tobias Meyer vezérigazgató mindehhez hozzáfűzte, hogy a világgazdasági környezet alakulását a prognózisnál nem vették figyelembe, bár az első két hónap geopolitikai fejleményei, kilengései már elgondolkodtatták őket is. Ennek tükrében talán túlzott optimizmusnak hat az idei célok kitűzése, jó esetben ilyenkor eltekintenek ettől a vállalatvezetők. 

A közel-keleti hajózó és a légi szállítási útvonalakat érintő háború azonban mindent felülír a logisztikában, s könnyen eliminálhatja a jemeni húszi rakétatámadások kiiktatásának köszönhetően a Szuezi-csatornához idén visszatérő tanker- és konténerhajó forgalom pozitív hatásait. 

Oil & Gas Stocks / Iran Conflict - Photo Illustration
A Hormuzi-szoros blokádja a szállítási díjakkal együtt az olajárakat is felhajtotta / Fotó: NurPhoto via AFP

A logisztikai társaságok ebben a helyzetben biztonsági okokból kénytelenek lesznek ismét az Afrikát megkerülő hosszabb, drágább útvonalat használni, s ez ismét a tarifák hirtelen emelkedését vonja maga után. A Hormuzi-szoros iráni blokádja miatt legnagyobb tengeri hajótársaságok közül

  • a Maersk,
  • a Hapag-Lloyd
  • és a CMA CGM

már döntött is az Afrika-kerülő szállítási útvonalról, míg az amerikai FedEx átmenetileg beszüntette szolgáltatásait a háborús konfliktussal közvetlenül érintett öt országban. Ahogy a FedExnek, úgy a DHL-nek nincs saját hajóflottája, a cég az áruszállítás komplett megszervezését vállalja magára, a tengerjárókon bérelve helyet a rábízott áruknak.

A DHL közvetlen üzemeltetésében lévő, 211 gépből álló cargó flotta is nehézségekkel szembesül. 

Egyrészt a repülési tilalom és kockázatok miatt a kiemelten fontos közel-keleti logisztikai bázisait nem használhatja biztonságosan, a kerozinárak elszállása miatt pedig a fuvardíjait lesz kénytelen áthárítani a megrendelőire, akik lehet, hogy emiatt alternatív logisztikai megoldásokat választanak.

A helyzet tehát a számos kockázati tényező miatt kezd kissé apokaliptikussá válni, s ebben az Irán elleni légicsapásokat elrendelő Donald Trump kulcsszereplőnek számít. 

DHL Vans In The City Center Of Munich
A csomagszállító üzletág, a DHL Express termelte a csoport nyereségének felét /Fotó: NurPhoto via AFP

A DHL is az amerikai elnök kiismerhetetlen és hektikusan változó vámpolitikáját hibáztatta első helyen a tavalyi negyedévben 1,3 százalékkal visszaesett üzemi nyeresége miatt, s közvetve abban is ludas az amerikai elnök, hogy a társaság bevétele 1,6 százalékkal, 82,9 milliárd euróra esett vissza. 

A részvényesek nem díjazták a DHL-vezér optimizmusát

A DHL szoros költséggazdálkodással, áremelésekkel és a folyamatok automatizálásával, vagyis a mesterséges intelligencia fokozott alkalmazásával tudta minimalizálni a világkereskedelemben bekövetkezett negatív hatásokat. Ezeket különösen a DHL Global Forwarding üzletág szenvedte meg, amely

  • a tengeri konténerfuvarozást, 
  • a légi szállításokat,
  • a közúti fuvarozást
  • és a vasúti szállítmányozást

fogja össze. Ez a divízió 3 százalékkal kisebb, 19,8 milliárd eurós bevételt termelt tavaly, ám üzemi nyeresége 36 százalékkal, egymilliárd euróra esett vissza. 

Ehhez képest a csomagszállítással foglalkozó üzletág, a DHL Express hozta a formáját: bár bevétele 3 százalékkal 24 milliárd euróra mérséklődött, nyeresége ugyanilyen mértékben, 3,1 milliárd euróra ugrott, azaz a logisztikai csoport nyereségének felét szállította. 


A DHL közvetlenül nincs a tőzsdén, anyavállalata viszont igen: a Deutsche Post árfolyama az elmúlt egy évben 18 százalékkal emelkedett, a friss gyorsjelentésre ugyanakkor 4,7 százalékos zuhanással reagált, miután a vállalat a várakozásoknak ugyan megfelelő eredményeket közölt, de 2026-ra csak mérsékelt profitnövekedést jelzett előre, miközben a szállítmányozási üzletág eredménye jelentősen visszaesett.

Az esés másik oka egyébként a profitrealizálás volt, a befektetők úgy gondolhatták, hogy az elmúlt egy évben elért árfolyamnyereségnek jobb helye lesz a zsebükben.

