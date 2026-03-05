A DHL a fuvardíjak drasztikus emelkedésére figyelmeztet, ha elhúzódik a közel-keleti háború

Egyelőre nem számol a közel-keleti helyzet eldurvulásával a világ egyik legnagyobb logisztikai vállalata, a 220 országban jelenlévő DHL. A Deutsche Post égisze alá tartozó vállalat az amerikai-izraeli-iráni háborús konfliktus ellenére úgy látja, a világgazdaság és a szállítási igények növekedhetnek az idén, s ennek megfelelően a várható üzleti nyereségük is kedvezőbben alakulhat – ha nem is sokkal.

A DHL próbál alkalmazkodni a világkereskedelemben zajló változásokhoz, de nem mindig jár sikerrel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A csütörtök reggel kiadott gyorsjelentésükben legalább 6,2 milliárd eurós üzemi profitcélt fogalmaztak meg, miután bejelentették, hogy a kihívásokkal teli tavalyi évet 6,1 milliárd euróval zárták ezen a soron (2024-ben 5,9 milliárd volt a profit). Ez az előrejelzés és a 3 milliárd euróra taksált készpénzállomány gyakorlatilag megfelel az elemzői várakozásoknak.

A DHL látja a kockázatokat, de nem árazza be őket

Tobias Meyer vezérigazgató mindehhez hozzáfűzte, hogy a világgazdasági környezet alakulását a prognózisnál nem vették figyelembe, bár az első két hónap geopolitikai fejleményei, kilengései már elgondolkodtatták őket is. Ennek tükrében talán túlzott optimizmusnak hat az idei célok kitűzése, jó esetben ilyenkor eltekintenek ettől a vállalatvezetők.

A közel-keleti hajózó és a légi szállítási útvonalakat érintő háború azonban mindent felülír a logisztikában, s könnyen eliminálhatja a jemeni húszi rakétatámadások kiiktatásának köszönhetően a Szuezi-csatornához idén visszatérő tanker- és konténerhajó forgalom pozitív hatásait.

A Hormuzi-szoros blokádja a szállítási díjakkal együtt az olajárakat is felhajtotta / Fotó: NurPhoto via AFP

A logisztikai társaságok ebben a helyzetben biztonsági okokból kénytelenek lesznek ismét az Afrikát megkerülő hosszabb, drágább útvonalat használni, s ez ismét a tarifák hirtelen emelkedését vonja maga után. A Hormuzi-szoros iráni blokádja miatt legnagyobb tengeri hajótársaságok közül

a Maersk,

a Hapag-Lloyd

és a CMA CGM

már döntött is az Afrika-kerülő szállítási útvonalról, míg az amerikai FedEx átmenetileg beszüntette szolgáltatásait a háborús konfliktussal közvetlenül érintett öt országban. Ahogy a FedExnek, úgy a DHL-nek nincs saját hajóflottája, a cég az áruszállítás komplett megszervezését vállalja magára, a tengerjárókon bérelve helyet a rábízott áruknak.

A DHL közvetlen üzemeltetésében lévő, 211 gépből álló cargó flotta is nehézségekkel szembesül.

Egyrészt a repülési tilalom és kockázatok miatt a kiemelten fontos közel-keleti logisztikai bázisait nem használhatja biztonságosan, a kerozinárak elszállása miatt pedig a fuvardíjait lesz kénytelen áthárítani a megrendelőire, akik lehet, hogy emiatt alternatív logisztikai megoldásokat választanak.