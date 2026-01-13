A hibrid munkavégzés elidegenítheti a fiatalokat – ha a vezetők nem lépnek időben (X)
Egy friss, ezerfős kutatás szerint a 35 év alattiak több mint fele kevésbé érzi magát a vállalat részének a jelenlegi hibrid gyakorlatok miatt. A jelenség nem magából a home office-ból fakad, hanem abból, hogy sok vezető nincs felkészítve arra, hogyan tartson össze, fejlesszen és támogasson egy részben távoli csapatot. Ennek az árát pedig leginkább a pályakezdők és a fiatalabb munkavállalók fizetik meg.
A fiatalok sokkal erősebben érzik a távolságot
A kutatást a IRIS Software Group végezte, és az eredmények markáns generációs különbségekre mutatnak rá. A 18–24 évesek több mint fele, míg a 25–34 évesek közel fele mondta azt, hogy a hibrid munkavégzés csökkenti a kötődését a munkáltatójához. Ezzel szemben az 55 év felettieknek csupán negyede érez hasonlóan.
Ez arra utal, hogy míg a tapasztaltabb dolgozók már kialakított kapcsolatokkal, rutinnal és önállósággal működnek, a fiatalabbak sokkal inkább igénylik a személyes jelenlétből fakadó tanulási és kapcsolódási lehetőségeket.
Elvesző „láthatatlan tanulás” a karrier elején
A hibrid munkavégzés egyik kevésbé látványos, de annál fontosabb mellékhatása, hogy a fiatal munkavállalók kimaradnak azokból az informális tanulási helyzetekből, amelyek korábban a szakmai fejlődés alapját jelentették. A személyes jelenlét során ellesett megoldások, a spontán visszajelzések, a prezentációk előtti gyors egyeztetések vagy akár egy folyosói beszélgetés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki magabiztos szakemberré váljon.
Ha ezek hiányoznak, a fejlődés lassabbá válik, és a fiatal munkavállalók könnyebben érzik azt, hogy magukra maradtak.
A hibrid munka nem is számít igazi előnynek a fiataloknál
Érdekes módon a kutatás azt is megmutatta, hogy a fiatalabb korosztály egyáltalán nem tekinti a hibrid munkát kiemelt juttatásnak. A 18–24 évesek mindössze kis része sorolta a legfontosabb munkahelyi előnyök közé, miközben az idősebb munkavállalók körében jóval nagyobb az arányuk azoknak, akik kifejezetten értékelik ezt a rugalmasságot.
A fiatalok inkább olyan juttatásokat részesítenének előnyben, mint a hosszabb szabadság vagy a pénzügyi biztonságot támogató megoldások. Ennek ellenére éppen ők a legkevésbé elégedettek azzal, hogy a jelenlegi juttatási csomag mennyire illeszkedik az élethelyzetükhöz.
Nem a hibrid modell a gond, hanem a vezetés hiánya
A probléma gyökere nem maga a hibrid munkavégzés, hanem az, hogy sok vezető nem kapott megfelelő eszközöket és felkészítést a decentralizált csapatok irányításához. A fiatalok karrierje nem pusztán a feladatok elvégzéséről szól, hanem a megfigyelésről, a gyakorlásról és a folyamatos visszajelzésről is.
Amikor a pályakezdők a hálószobájukból dolgoznak, ezek az „ahapillanatok” könnyen elvesznek. Pedig ezek nem extra kényelmi elemek, hanem a szakmai fejlődés alapkövei.
A legkevésbé támogatott korosztály a Z generáció
A kutatás szerint a Z generáció érzi magát a legkevésbé támogatottnak. Közülük alig több, mint minden második munkavállaló gondolja úgy, hogy a munkahelye valóban törődik azzal, hogy ő a közösség részének érezze magát. Ez az arány jóval magasabb az idősebb generációknál, ami komoly figyelmeztetés a munkáltatók számára.
A fiatalok számára a munka és a magánélet egyensúlya fontos, de nem mindenáron. Nem hajlandók feláldozni a fejlődési lehetőségeiket pusztán a rugalmasságért cserébe. Sokan közülük szívesen lemondanának a teljes szabadságról, ha cserébe több támogatást, mentorálást vagy anyagi biztonságot kapnának.
A megoldás: tudatosabb hibrid működés
A szakértők szerint a válasz nem a hibrid munkavégzés felszámolása, hanem az újragondolása. A vezetőknek valódi támogatásra van szükségük ahhoz, hogy tudatosan tartsák össze a csapatokat, legyen szó strukturált mentorprogramokról, digitális tanulási eszközökről vagy célzott, értelmes személyes találkozásokról.
Azok a szervezetek, amelyek felismerik, hogy nem minden generáció ugyanazt várja el a munkahelyétől, hosszú távon nemcsak elkötelezettebb munkavállalókat, hanem jobb teljesítményt és alacsonyabb fluktuációt is tapasztalhatnak.
