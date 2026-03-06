Óriásit hibázott Zelenszkij Orbán Viktor életveszélyes megfenyegetésével: más uniós országok is blokkolhatják Ukrajna 90 milliárd eurós hadikölcsönét – videó
Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtökön hevesen bírálta Volodimir Zelenszkijt, amiért az ukrán elnök szerinte megengedhetetlen fenyegetéseket fogalmazott meg Magyarországgal és Orbán Viktorral szemben. A kormányfő úgy véli, Ukrajna durva zsarolást alkalmaz, amikor a katonai segélyek blokkolása miatt személyes és biztonsági jellegű üzenetekkel támadja a magyar vezetést – írja a szlovák Körkép.
Fico, aki a Smer egyik nőnapi országjáró rendezvényén állt a színpadra, hangsúlyozta, hogy Szlovákia nem hajlandó részt venni a háborús hitelek finanszírozásában, főként, hogy Ukrajna kárt okozott Szlovákiának.
"A magyar kormány blokkolja a 90 milliárdos katonai hitelt Ukrajna számára. Ez egy olyan hitel, amiben mi sem vettünk részt és nem is fogunk részt venni. Ugyanúgy, ahogy a Cseh köztársaság és Magyarország sem.
Elfogadhatatlan, hogy azt gondolja az ukrán elnök Zelenszkij, hogy mi az ő szolgái vagyunk, és meg kell tennünk mindent, amit elvár.
Mi mindenben segítünk neki, ő viszont árt nekünk. Ötszázmilló eurós kárt okozott nekünk tavaly, ami a gáz tranzitdíjait illeti."
A szlovák miniszterelnök a beszéde során felhozta, hogy Volodimir Zelenszkij aznap újságírók előtt megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy ha valaki továbbra is blokkolni fogja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelét, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön beszélgethessenek el ezzel a személlyel. Fico felszólította az Európai Unió legfőbb vezetőit, hogy utasítsák vissza Zelenszkij kijelentéseit.
Mint mondta, Szlovákiának nincs nagy hadserege, de van szuverenitása és szuverén államként kiáll a nemzeti büszkeség, valamint a szomszédos országok méltósága mellett.
Robert Fico ezután X-en is tett egy bejegyzést, amelyben kiállt Orbán Viktor mellett.
Teljes szolidaritásomat fejezem ki Magyarország miniszterelnökével. Ha az ukrán elnök így folytatja, előfordulhat, hogy más EU-tagállamok is blokkolják a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának.
Fico ezután így folytatta: "hivatalosan is felkérem az Európai Unió összes legmagasabb rangú képviselőjét, és nagyon konkrét leszek:
- az Európai Bizottság elnökét,
- az Európai Tanács elnökét,
- valamint az úgynevezett EU külügyi főképviselőt,
hogy határolódjanak el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborító zsaroló kijelentéseitől."
Bejegyzésében Fico minden említett szereplő oldalát betaggelte.
Egyelőre hivatalosan csak Orbán Viktor jelezte, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításáig Magyarország blokkolni fog minden, Ukrajna számára fontos EU-s döntést, köztük a 90 milliárdos hitelt is.
Szerdán Robert Fico is kimondta, hogy ha Zelenszkij „tovább feszíti a húrt”, akkor Szlovákia is csatlakozni fog Magyarországhoz. Amennyiben a szlovák kormányfő beváltja ígéretét, úgy Zelenszkij csütörtöki fenyegetése már gyakorlatilag Ficóra is érvényes lenne.
Zelenszkij csütörtökön azt is mondta, hogy a szovjet korszakból származó vezeték akár másfél hónapon belül ismét működhet. Élesen fogalmazva hozzátette: „Ők minket ölnek, és nekünk még olajat is kellene adnunk a szegény Orbánnak, mert különben nem nyeri meg a választást?”
Így reagál a világ Zelenszkij életveszélyes fenyegetésére Orbán Viktor ellen
"Bravó – mit is lehetne még mondani. Hogy mi vezérelhette azt, aki egy ilyen stand-up jellegű megszólalást engedett meg magának, számomra rejtély"– így kommentálta az egyébként híresen magyarellenes Szergij Szidorenko – a European Pravda társalapítója és főszerkesztője – a közösségi médiában az ukrán elnök szavait. Azért is nehezményezte ezeket, mert szerinte mindez jól jön Orbán Viktornak a választók mozgósításához.
Úgy véli, az ilyen nyilatkozatok nemcsak a magyar miniszterelnök kampányát erősíthetik, hanem hosszabb távon meg is nehezíthetik a kapcsolatok normalizálását az ukrán vezetés és a magyar társadalom között.
De nemcsak Ukrajnában borultak ki Zelenszkij szavain, hanem Franciaországban is. Florian Philippot francia politikus a közösségi oldalán osztotta meg az ukrán elnök kirohanását.
„Őrület! Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, amiért blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró átutalását. "Állj! Egy eurót se többet, egy fegyvert se és egyetlen francia katonát se ennek a gazembernek és ennek az országnak!”