Óriásit hibázott Zelenszkij Orbán Viktor életveszélyes megfenyegetésével: más uniós országok is blokkolhatják Ukrajna 90 milliárd eurós hadikölcsönét – videó

Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtökön hevesen bírálta Volodimir Zelenszkijt, amiért az ukrán elnök szerinte megengedhetetlen fenyegetéseket fogalmazott meg Magyarországgal és Orbán Viktorral szemben. A kormányfő úgy véli, Ukrajna durva zsarolást alkalmaz, amikor a katonai segélyek blokkolása miatt személyes és biztonsági jellegű üzenetekkel támadja a magyar vezetést – írja a szlovák Körkép.

Éles hangú kritikát fogalmazott meg Robert Fico szlovák miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben / Fotó: NurPhoto via AFP

Fico, aki a Smer egyik nőnapi országjáró rendezvényén állt a színpadra, hangsúlyozta, hogy Szlovákia nem hajlandó részt venni a háborús hitelek finanszírozásában, főként, hogy Ukrajna kárt okozott Szlovákiának.

"A magyar kormány blokkolja a 90 milliárdos katonai hitelt Ukrajna számára. Ez egy olyan hitel, amiben mi sem vettünk részt és nem is fogunk részt venni. Ugyanúgy, ahogy a Cseh köztársaság és Magyarország sem.

Elfogadhatatlan, hogy azt gondolja az ukrán elnök Zelenszkij, hogy mi az ő szolgái vagyunk, és meg kell tennünk mindent, amit elvár.

Mi mindenben segítünk neki, ő viszont árt nekünk. Ötszázmilló eurós kárt okozott nekünk tavaly, ami a gáz tranzitdíjait illeti."

A szlovák miniszterelnök a beszéde során felhozta, hogy Volodimir Zelenszkij aznap újságírók előtt megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy ha valaki továbbra is blokkolni fogja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelét, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön beszélgethessenek el ezzel a személlyel. Fico felszólította az Európai Unió legfőbb vezetőit, hogy utasítsák vissza Zelenszkij kijelentéseit.

Mint mondta, Szlovákiának nincs nagy hadserege, de van szuverenitása és szuverén államként kiáll a nemzeti büszkeség, valamint a szomszédos országok méltósága mellett.

Robert Fico ezután X-en is tett egy bejegyzést, amelyben kiállt Orbán Viktor mellett.

Teljes szolidaritásomat fejezem ki Magyarország miniszterelnökével. Ha az ukrán elnök így folytatja, előfordulhat, hogy más EU-tagállamok is blokkolják a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának.

Fico ezután így folytatta: "hivatalosan is felkérem az Európai Unió összes legmagasabb rangú képviselőjét, és nagyon konkrét leszek:

az Európai Bizottság elnökét,

az Európai Tanács elnökét,

valamint az úgynevezett EU külügyi főképviselőt,

hogy határolódjanak el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborító zsaroló kijelentéseitől."