Kevesen tudják, pedig ezeknek a járművekre nem kell autópálya-matricát vásárolni Magyarországon, ingyen felhajthatnak: így kell kérvényezni
2026-ban olyan változás lépett életbe a hazai útdíjrendszerben, mely egy viszonylag szűk, de annál elkötelezettebb autós közösséget érint. A módosítás értelmében bizonyos járművek tulajdonosainak már nem kell autópálya-matricát vásárolniuk ahhoz, hogy használják a magyarországi fizetős gyorsforgalmi utakat. A kedvezmény azonban nem minden régi autóra vonatkozik, és az érintetteknek külön lépéseket is kell tenniük ahhoz, hogy élhessenek vele.
Az új szabályozás elsősorban a veterán járművek tulajdonosainak kedvez – írja a Délmagyar. A rendelkezés szerint a muzeális minősítésű, úgynevezett OT-rendszámmal ellátott járművek 2026-tól mentesülnek az autópálya-használati díj megfizetése alól. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ezekre a járművekre sem éves, sem időszakos autópálya-matricát nem kell vásárolni, ha a tulajdonosuk felhajt a hazai autópályákra vagy autóutakra.
A kedvezmény ugyanakkor nem jár minden régi járműnek. A hatályos szabályok szerint
muzeális járműnek az számít, melyet legalább 30 éve gyártottak, eredeti műszaki állapotát megőrizte vagy azzal megegyező módon restaurálták, és hivatalos minősítési eljáráson is átesett.
Az ilyen járművek kaphatnak OT rendszámot, mely egyértelműen jelzi, hogy a jármű történeti értéket képvisel.
A szabályozás további érdekessége, hogy a mentesség nem kötődik járműkategóriához. Ennek köszönhetően nemcsak klasszikus személyautók, hanem veterán motorkerékpárok, buszok vagy akár 3,5 tonnánál nehezebb oldtimer járművek tulajdonosai is élhetnek a díjmentes autópálya-használat lehetőségével, amennyiben járművük rendelkezik a szükséges muzeális minősítéssel.
Fontos azonban, hogy a mentesség nem automatikus. Bár a jogszabály lehetővé teszi az ingyenes közlekedést a fizetős gyorsforgalmi utakon, a jármű tulajdonosának külön kérelmet kell benyújtania ahhoz, hogy bekerüljön a mentességi nyilvántartásba.
- A kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál
- vagy a kormányablakoknál lehet beadni.
A díjmentes autópálya-használat csak akkor válik érvényessé, ha az adott jármű hivatalosan is szerepel ebben a nyilvántartásban.
Lázár János: egy csomó járműre, autóra, motorra nem kellene autópálya-matricát vásárolni
A veterán járművek autópálya-használatáról szóló szabályozás kapcsán újabb könnyítések is felmerültek a kormány részéről. Lázár János építési és közlekedési miniszter egy gyöngyösi fórumon arról beszélt, hogy a kabinet fontolgatja a veterán személyautók és motorkerékpárok teljes vagy részleges autópálya- és útdíjmentességét. A tárcavezető hangsúlyozta:
a veterán járművek fenntartása értékteremtő tevékenység, ezért a tulajdonosokat inkább támogatni kell, nem pedig további terhekkel sújtani.
Lázár emlékeztetett arra is, hogy 2025 áprilisában már döntés született a 3,5 tonnánál nehezebb oldtimer járművek útdíjmentességéről, amely csak néhány tucat járművet érint. A most mérlegelt lépés ennek mintájára terjesztené ki a kedvezményeket a könnyebb veterán autókra és motorokra is.