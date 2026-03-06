2026-ban olyan változás lépett életbe a hazai útdíjrendszerben, mely egy viszonylag szűk, de annál elkötelezettebb autós közösséget érint. A módosítás értelmében bizonyos járművek tulajdonosainak már nem kell autópálya-matricát vásárolniuk ahhoz, hogy használják a magyarországi fizetős gyorsforgalmi utakat. A kedvezmény azonban nem minden régi autóra vonatkozik, és az érintetteknek külön lépéseket is kell tenniük ahhoz, hogy élhessenek vele.

Kevesen tudják, pedig ezeknek a járművekre nem kell autópálya-matricát vásárolni Magyarországon, ingyen felhajthatnak: így kell kérvényezni / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Az új szabályozás elsősorban a veterán járművek tulajdonosainak kedvez – írja a Délmagyar. A rendelkezés szerint a muzeális minősítésű, úgynevezett OT-rendszámmal ellátott járművek 2026-tól mentesülnek az autópálya-használati díj megfizetése alól. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ezekre a járművekre sem éves, sem időszakos autópálya-matricát nem kell vásárolni, ha a tulajdonosuk felhajt a hazai autópályákra vagy autóutakra.

A kedvezmény ugyanakkor nem jár minden régi járműnek. A hatályos szabályok szerint

muzeális járműnek az számít, melyet legalább 30 éve gyártottak, eredeti műszaki állapotát megőrizte vagy azzal megegyező módon restaurálták, és hivatalos minősítési eljáráson is átesett.

Az ilyen járművek kaphatnak OT rendszámot, mely egyértelműen jelzi, hogy a jármű történeti értéket képvisel.

A szabályozás további érdekessége, hogy a mentesség nem kötődik járműkategóriához. Ennek köszönhetően nemcsak klasszikus személyautók, hanem veterán motorkerékpárok, buszok vagy akár 3,5 tonnánál nehezebb oldtimer járművek tulajdonosai is élhetnek a díjmentes autópálya-használat lehetőségével, amennyiben járművük rendelkezik a szükséges muzeális minősítéssel.

Fontos azonban, hogy a mentesség nem automatikus. Bár a jogszabály lehetővé teszi az ingyenes közlekedést a fizetős gyorsforgalmi utakon, a jármű tulajdonosának külön kérelmet kell benyújtania ahhoz, hogy bekerüljön a mentességi nyilvántartásba.

A kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál

vagy a kormányablakoknál lehet beadni.

A díjmentes autópálya-használat csak akkor válik érvényessé, ha az adott jármű hivatalosan is szerepel ebben a nyilvántartásban.