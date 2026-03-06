Már a kivitelezés ideje alatt is folyósíthatóvá válhatnak a lakástámogatások az új építésű ingatlanok esetében egy frissen megjelent kormányrendelet alapján. Az Otthon Start szabályozásának módosítása jelentős változást hozhat azok számára, akik támogatott hitelből szeretnének lakást vásárolni, különösen akkor, ha az ingatlan még építés alatt áll. A lépés célja részben az lehet, hogy felgyorsítsa a lakásépítéseket és megkönnyítse az új projektek finanszírozását.

Nagyon fontos változás lépett életbe az Otthon Start szabályozásában, azonnal megváltozik a folyósítás: ezek az új feltételek / Fotó: Shutterstock

A 40/2026. (III. 5.) kormányrendelet értelmében az Otthon Start hitel és a CSOK Plusz folyósítása bizonyos feltételek teljesülése esetén már az építkezés során is megkezdődhet. A Bankmonitor szakértői szerint ez komoly segítséget jelenthet azoknak a vásárlóknak, akik új építésű lakást szeretnének venni, de a kivitelezés még nem fejeződött be. Fontos azonban, hogy a szabályozás továbbra sem tekinti új építésű lakásnak azt az ingatlant, amelyet magánszemély saját maga épít vagy építtet.

Az új rendszerben három különböző finanszírozási lehetőség jelenhet meg az új lakások vásárlóinak.

Az első és egyben legjelentősebb opció a szakaszos folyósítás állami kamattámogatással. Ebben az esetben

a támogatott hitel több részletben érkezhet a projekt során, miközben a kedvezményes, legfeljebb évi 3 százalékos kamat már az első folyósítástól érvényes.

Ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell. Az egyik legfontosabb, hogy a kivitelező vállalkozásnak projekthitelt vagy vállalkozói kölcsönt kell felvennie az építkezés finanszírozására. Ha a fejlesztő saját forrásból építkezik, akkor a vevő nem élhet ezzel a lehetőséggel.

Szintén feltétel, hogy az épülő ingatlanhoz kapcsolódóan úgynevezett társasházi építményi jog kerüljön bejegyzésre a tulajdoni lapra. Ez egy új, vagyoni értékű jog, amely az építkezés ideje alatt erősebb jogi védelmet biztosíthat a lakásvásárlók számára. A támogatott hitelből folyósított részletek ráadásul elkülönített, úgynevezett óvadéki számlára kerülnek.

A kivitelező csak akkor juthat hozzá ehhez a pénzhez, amikor a projekt lezárul, és az adott lakás elkészül.

A végső részlet kifizetésének feltétele az is, hogy az ingatlan értékbecslő igazolása szerint megfeleljen a lakhatási követelményeknek.