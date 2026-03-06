Budapestig jött Kína, hogy megtudja, be kell-e avatkoznia: kérték a listát, eredményeket akartak – a Budapest-Belgrád vasútvonal még nem elég

Egy tizennyolc elemű projektlistán futhatott végig február 11-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kínai kollégájával, Vang Jivel. A dokumentumot 2024 májusában miniszterelnöki szinten rögzítették a két ország együttműködésének kölcsönös előnyökön nyugvó szorosabbá tétele érdekében. Az eredményekből most februárban ki is emelt néhányat Szijjártó Péter, néhányat pedig most a Világgazdaság is megemlít, illetve belinkel.

Komoly kínai érdek is, hogy végre elindult az áruszállítás a Budapest–Belgrád vonalon / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Vang Ji azonban előzőleg Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt, aki megerősítette Magyarország szilárd elkötelezettségét az egy Kína-politika mellett, és kifejezte készségét a Kínával való mindenoldalú együttműködés további elmélyítésére.

Fontos, hogy a 2024-es 18 pont többsége egyetértési nyilatkozatot rögzít, ám közel két év alatt ezekkel is haladni kellett. Volt is haladás: Szijjártó Péter például kiemelte, hogy tavaly is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, amely egyben a kínai beruházások első számú európai célpontja.

Az egyik fókusz a szállítás

A teljes listát a kínai Hszinhua hírügynökség tette közzé. Az első pont az Egy övezet, egy út kezdeményezés harmadik fordulójának kulcsfontosságú együttműködési projektjeit és tételeit tartalmazza. Bár magukat a tételeket nem ismerteti, kitért rájuk egy további összefoglalóban. Ebben

a Magyarország–Szerbia vasúti projekt magyar szakasza építésének,

térségünk magas szintű összeköttetéseinek,

a Kína–Európa szárazföldi-tengeri expresszvasútvonal fejlődésének,

valamint a Kína–Magyarország összeköttetéseknek és kereskedelemnek a támogatása szerepel.

A hivatkozott kiegészítés szerint a 2024-es magyar–kínai közös nyilatkozatban a felek megállapodtak, hogy kormányközi együttműködési mechanizmust hoznak létre a Kína–Európa tehervonati szolgáltatás számára az infrastrukturális összeköttetések előmozdítása, a Kína–Európa tehervonati közlekedési folyosó biztonságának garantálására.

A Budapest–Belgrád már sínen

E területtel összefüggésben ismert, hogy épül a fővárost elkerülő, alapvetően a teherforgalomra létesítendő V0 vasút, illetve, hogy február 27-én megindult a tehervonati forgalom a felújított 150-es, azaz a Budapest-Belgrád vonalon. Emellett már tavaly nyár óta ismert, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter tárgyal kínai motorvonatok nagy tételben való vásárlásáról. A gyártás két éven át folyna.