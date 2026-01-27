Ritka villámrajt a magyar autópiacon

A magyar autópiac nem sűrűn lát olyat, hogy egy új márkáról már az első év végén nem az a kérdés, hogy „vajon megmarad-e”, hanem az, hogy meddig bírja ezt a tempót.

A Chery 2025-ös érkezése nem volt halk bemutatkozás. Inkább egy határozott belépő. Egy globális szereplőé, amely pontosan tudta, mit akar és mikor. Ez nem egy egyszeri próbálkozás volt, hanem egy hosszú távra tervezett jelenlét kezdete.

Tiggo 8 / Fotó: Grand Automotive Kft.

Nem feltörekvő – már megérkezett

Sokan hajlamosak minden új márkát automatikusan „feltörekvőként” címkézni. A Chery esetében ez azonban félrevezető.

A márka a világ egyik legnagyobb független autógyártója, több millió eladott járművel, több mint 80 országban. Amit most a magyar utakon látunk, az nem kísérlet, hanem egy tudatosan felépített stratégia része.

A modellek mögött több ezer órányi európai fejlesztés, szigorú emissziós vizsgálatok és modern technológia áll. Nem olcsó trükkök, nem gyors megoldások, hanem átgondolt válaszok a mai autózás elvárásaira.

Ez a márka nem elefántcsonttoronyból üzen. A Chery valódi, hétköznapi embereknek kínál autókat: olyanoknak, akik jó áron szeretnének fejlett technológiát, kényelmes utasteret, modern hajtásláncokat, biztonságos megoldásokat és hét év garanciát – kompromisszumok nélkül.

Itt a technológia nem a kiváltságosoké. A modern hibrid rendszerek, az intelligens vezetéstámogató megoldások és a kényelmi extrák nem „feláras álmok”, hanem a mindennapok részei. A Chery pontosan azt adja, amire a mai autóvásárlók vágynak: érthető, használható és megfizethető modernitást.

Amikor a bemutató közösségi élménnyé válik

Amikor a Grand Automotive East Kft. 2025 júliusában elindította a Chery előértékesítését, a szakma még figyelt. Augusztus 26-án, a hivatalos márkabevezetőn – egy dunai hajó fedélzetén – már érezhető volt, hogy itt nem egy szokványos premier zajlik.

A szeptemberi Chery Családi Fesztivál pedig végleg egyértelművé tette: ez nem egy klasszikus autóbemutató volt, hanem egy nyitott, barátságos, közösségi esemény. Gyerekekkel, családokkal, kérdésekkel, kipróbálással, valódi érdeklődéssel. Itt nem a vitrinben állt két autó, rögtön 30 autóval vonult fel a márka – mindenki láthatta kívülről, belülről. Beültél, kitapogattad, kipróbáltad. Volt, aki befeküdt a csomagtartóba, más babakocsit tolt bele, érkeztek kutyával, gyerekkel, nagymamával. Pont úgy, ahogy a hétköznapokban.