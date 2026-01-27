Deviza
EUR/HUF380,52 +0,04% USD/HUF317,97 +0,16% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF414,77 0% PLN/HUF90,57 +0,15% RON/HUF74,69 +0,11% CZK/HUF15,66 +0,07% EUR/HUF380,52 +0,04% USD/HUF317,97 +0,16% GBP/HUF439,75 +0,18% CHF/HUF414,77 0% PLN/HUF90,57 +0,15% RON/HUF74,69 +0,11% CZK/HUF15,66 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 614,93 +0,28% MTELEKOM2 015 +0,74% MOL3 908 +1,48% OTP40 380 +0,07% RICHTER10 750 -0,56% OPUS558 +0,54% ANY7 500 -1,07% AUTOWALLIS169 +1,48% WABERERS5 300 0% BUMIX10 236,17 -0,08% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 717,32 +0,69% BUX128 614,93 +0,28% MTELEKOM2 015 +0,74% MOL3 908 +1,48% OTP40 380 +0,07% RICHTER10 750 -0,56% OPUS558 +0,54% ANY7 500 -1,07% AUTOWALLIS169 +1,48% WABERERS5 300 0% BUMIX10 236,17 -0,08% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 717,32 +0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
Grand Automotive CE
chery
tiggo 8
chery családi fesztivál
tiggo 7
grand automotive east kft
autó

Ritka villámrajt a magyar autópiacon

Melyik autómárka robbant nagyot már az első évében Magyarországon? Melyik az a márka, ahol a család minden tagja megtalálja a számára legmegfelelőbb autót, a városi rohanáshoz, a hétvégi kiruccanáshoz vagy a hosszú nyaraláshoz? És melyik márka szeretne a hazai vásárlók kedvence lenni 2026-ban, még szélesebb kínálattal, fejlettebb technológiával és jó árakkal? A Chery.
2026.01.27, 11:30
Fotó: Grand Automotive Kft.

A magyar autópiac nem sűrűn lát olyat, hogy egy új márkáról már az első év végén nem az a kérdés, hogy „vajon megmarad-e”, hanem az, hogy meddig bírja ezt a tempót.

A Chery 2025-ös érkezése nem volt halk bemutatkozás. Inkább egy határozott belépő. Egy globális szereplőé, amely pontosan tudta, mit akar és mikor. Ez nem egy egyszeri próbálkozás volt, hanem egy hosszú távra tervezett jelenlét kezdete.

Tiggo 8 / Fotó:  Grand Automotive Kft.

Nem feltörekvő – már megérkezett

Sokan hajlamosak minden új márkát automatikusan „feltörekvőként” címkézni. A Chery esetében ez azonban félrevezető.

A márka a világ egyik legnagyobb független autógyártója, több millió eladott járművel, több mint 80 országban. Amit most a magyar utakon látunk, az nem kísérlet, hanem egy tudatosan felépített stratégia része.

A modellek mögött több ezer órányi európai fejlesztés, szigorú emissziós vizsgálatok és modern technológia áll. Nem olcsó trükkök, nem gyors megoldások, hanem átgondolt válaszok a mai autózás elvárásaira.

Ez a márka nem elefántcsonttoronyból üzen. A Chery valódi, hétköznapi embereknek kínál autókat: olyanoknak, akik jó áron szeretnének fejlett technológiát, kényelmes utasteret, modern hajtásláncokat, biztonságos megoldásokat és hét év garanciát – kompromisszumok nélkül.

Itt a technológia nem a kiváltságosoké. A modern hibrid rendszerek, az intelligens vezetéstámogató megoldások és a kényelmi extrák nem „feláras álmok”, hanem a mindennapok részei. A Chery pontosan azt adja, amire a mai autóvásárlók vágynak: érthető, használható és megfizethető modernitást.

Amikor a bemutató közösségi élménnyé válik

Amikor a Grand Automotive East Kft. 2025 júliusában elindította a Chery előértékesítését, a szakma még figyelt. Augusztus 26-án, a hivatalos márkabevezetőn – egy dunai hajó fedélzetén – már érezhető volt, hogy itt nem egy szokványos premier zajlik.

A szeptemberi Chery Családi Fesztivál pedig végleg egyértelművé tette: ez nem egy klasszikus autóbemutató volt, hanem egy nyitott, barátságos, közösségi esemény. Gyerekekkel, családokkal, kérdésekkel, kipróbálással, valódi érdeklődéssel. Itt nem a vitrinben állt két autó, rögtön 30 autóval vonult fel a márka – mindenki láthatta kívülről, belülről. Beültél, kitapogattad, kipróbáltad. Volt, aki befeküdt a csomagtartóba, más babakocsit tolt bele, érkeztek kutyával, gyerekkel, nagymamával. Pont úgy, ahogy a hétköznapokban.

Amit a márka üzen: a Chery megérkezett, és nem lassít.

Tiggo 8 / Fotó:  Grand Automotive Kft.

Modelloffenzíva, nem óvatos tesztelés

A Chery nem egyetlen modellel próbálta ki a magyar piacot. Rögtön teljes arzenállal érkezett.

Szeptemberben bemutatkozott a Tiggo 7 és a Tiggo 8, belső égésű és plug-in hibrid hajtással. Októberben jött a Tiggo 4 hibrid hajtással, novemberben pedig a tekintélyt parancsoló Tiggo 9 PHEV. 

Ez a tempó világos üzenet volt: a Chery már az indulás pillanatában európai elvárásokra szabott kínálattal gondolkodott.

A számok sem hazudnak

Az eredmények gyorsan érkeztek. 2025 decemberére a Chery 2,85 százalékos piaci részesedést ért el Magyarországon, ami 999 regisztrált járművet jelentett.

Ez a növekedési ütem messze meghaladta a piaci átlagot. A vásárlók gyorsan felismerték, hogy itt az ár-érték arány nem csak ígéret. A prémium biztonsági rendszerek nem extralistán szerepelnek, hanem az alapfelszereltség részei. És igen, van öt- és hétszemélyes verzió is, valamint hét év, illetve 150 000 km gyártói garancia minden modellre. Kell ennél jobb ajánlat?

Országos jelenlét, valódi felelősségvállalás

A lendület nem csak az eladásoknál látszott. A Chery 14 márkakereskedéssel indult, az év végére pedig már 20 helyszínen volt elérhető, teljes országos lefedettséggel.

És nem csak az utakon volt jelen. A márka hat járművet ajánlott fel az Országos Mentőszolgálatnak, a katasztrófavédelemnek és a rendőrségnek. Ez már nem kampány. Ez hosszú távú gondolkodás.

2026: még több Chery, még több választás

A Chery első magyarországi éve egy dolgot biztosan megmutatott: tudatos stratégiával, erős technológiai háttérrel és stabil importőri támogatással gyorsan lehet bizalmat építeni.

Ahogy beléptünk 2026-ba, a márka nem áll meg, hanem tovább bővíti a kínálatát, és még szélesebb választékot kínál a magyar autósoknak a megszokott, kedvező áron.

A jövő nem kopogtat.

Már itt parkol.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu