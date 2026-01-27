Ritka villámrajt a magyar autópiacon
A magyar autópiac nem sűrűn lát olyat, hogy egy új márkáról már az első év végén nem az a kérdés, hogy „vajon megmarad-e”, hanem az, hogy meddig bírja ezt a tempót.
A Chery 2025-ös érkezése nem volt halk bemutatkozás. Inkább egy határozott belépő. Egy globális szereplőé, amely pontosan tudta, mit akar és mikor. Ez nem egy egyszeri próbálkozás volt, hanem egy hosszú távra tervezett jelenlét kezdete.
Nem feltörekvő – már megérkezett
Sokan hajlamosak minden új márkát automatikusan „feltörekvőként” címkézni. A Chery esetében ez azonban félrevezető.
A márka a világ egyik legnagyobb független autógyártója, több millió eladott járművel, több mint 80 országban. Amit most a magyar utakon látunk, az nem kísérlet, hanem egy tudatosan felépített stratégia része.
A modellek mögött több ezer órányi európai fejlesztés, szigorú emissziós vizsgálatok és modern technológia áll. Nem olcsó trükkök, nem gyors megoldások, hanem átgondolt válaszok a mai autózás elvárásaira.
Ez a márka nem elefántcsonttoronyból üzen. A Chery valódi, hétköznapi embereknek kínál autókat: olyanoknak, akik jó áron szeretnének fejlett technológiát, kényelmes utasteret, modern hajtásláncokat, biztonságos megoldásokat és hét év garanciát – kompromisszumok nélkül.
Itt a technológia nem a kiváltságosoké. A modern hibrid rendszerek, az intelligens vezetéstámogató megoldások és a kényelmi extrák nem „feláras álmok”, hanem a mindennapok részei. A Chery pontosan azt adja, amire a mai autóvásárlók vágynak: érthető, használható és megfizethető modernitást.
Amikor a bemutató közösségi élménnyé válik
Amikor a Grand Automotive East Kft. 2025 júliusában elindította a Chery előértékesítését, a szakma még figyelt. Augusztus 26-án, a hivatalos márkabevezetőn – egy dunai hajó fedélzetén – már érezhető volt, hogy itt nem egy szokványos premier zajlik.
A szeptemberi Chery Családi Fesztivál pedig végleg egyértelművé tette: ez nem egy klasszikus autóbemutató volt, hanem egy nyitott, barátságos, közösségi esemény. Gyerekekkel, családokkal, kérdésekkel, kipróbálással, valódi érdeklődéssel. Itt nem a vitrinben állt két autó, rögtön 30 autóval vonult fel a márka – mindenki láthatta kívülről, belülről. Beültél, kitapogattad, kipróbáltad. Volt, aki befeküdt a csomagtartóba, más babakocsit tolt bele, érkeztek kutyával, gyerekkel, nagymamával. Pont úgy, ahogy a hétköznapokban.
Amit a márka üzen: a Chery megérkezett, és nem lassít.
Modelloffenzíva, nem óvatos tesztelés
A Chery nem egyetlen modellel próbálta ki a magyar piacot. Rögtön teljes arzenállal érkezett.
Szeptemberben bemutatkozott a Tiggo 7 és a Tiggo 8, belső égésű és plug-in hibrid hajtással. Októberben jött a Tiggo 4 hibrid hajtással, novemberben pedig a tekintélyt parancsoló Tiggo 9 PHEV.
Ez a tempó világos üzenet volt: a Chery már az indulás pillanatában európai elvárásokra szabott kínálattal gondolkodott.
A számok sem hazudnak
Az eredmények gyorsan érkeztek. 2025 decemberére a Chery 2,85 százalékos piaci részesedést ért el Magyarországon, ami 999 regisztrált járművet jelentett.
Ez a növekedési ütem messze meghaladta a piaci átlagot. A vásárlók gyorsan felismerték, hogy itt az ár-érték arány nem csak ígéret. A prémium biztonsági rendszerek nem extralistán szerepelnek, hanem az alapfelszereltség részei. És igen, van öt- és hétszemélyes verzió is, valamint hét év, illetve 150 000 km gyártói garancia minden modellre. Kell ennél jobb ajánlat?
Országos jelenlét, valódi felelősségvállalás
A lendület nem csak az eladásoknál látszott. A Chery 14 márkakereskedéssel indult, az év végére pedig már 20 helyszínen volt elérhető, teljes országos lefedettséggel.
És nem csak az utakon volt jelen. A márka hat járművet ajánlott fel az Országos Mentőszolgálatnak, a katasztrófavédelemnek és a rendőrségnek. Ez már nem kampány. Ez hosszú távú gondolkodás.
2026: még több Chery, még több választás
A Chery első magyarországi éve egy dolgot biztosan megmutatott: tudatos stratégiával, erős technológiai háttérrel és stabil importőri támogatással gyorsan lehet bizalmat építeni.
Ahogy beléptünk 2026-ba, a márka nem áll meg, hanem tovább bővíti a kínálatát, és még szélesebb választékot kínál a magyar autósoknak a megszokott, kedvező áron.
A jövő nem kopogtat.
Már itt parkol.