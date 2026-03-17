Most van óriási bajban Zelenszkij, hátulról jött a döfés, már nem csak az EU-pénz van kockán – azonnali csőd fenyeget

Egyre nagyobb bajba kerül Volodimir Zelenszkij. A Barátság kőolajvezeték lezárásával azt kockáztatja, hogy a magyar és a szlovák vétó miatt nem érkezik a 90 milliárdos EU-hitel, és most még az ideiglenes mentőöv is elveszhet. Ukrajna elveszítheti a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 8,1 milliárd dolláros finanszírozását, mivel az ukrán parlament kicsúszhat a határidőből. Az IMF képviselője felhívta a figyelmet, hogy a törvényhozók elmaradnak intézkedésekkel, amelyek a finanszírozás folyósításához szükségesek. „Azt mondhatom, hogy aggódom” – mondta hétfőn a Bloombergnek az IMF ukrajnai állandó képviselője, Priscilla Toffano. Az elnök egyre inkább elveszti a fejét, ami már szövetségeseinek is szemet szúr, a magyar miniszterelnököt pedig még meg is fenyegette.

Ukrajna csak adóemelések után kaphat pénzt az IMF-től

Az ukrán parlamentnek március végéig kell elfogadnia több jogszabály-módosítást, amelyek a négyéves hitelprogram részeként adóemeléseket vezetnének be vállalkozások és háztartások számára. A képviselők azonban eddig több, az IMF által kért változtatást sem tűztek napirendre és nem vitattak meg.

A parlament előtt lévő módosítások között szerepel egy olyan javaslat, amely áfát vetne ki az egyszerűsített adózási rendszerben nyilvántartott háztartásokra és vállalatokra. Egy másik IMF-kérés a külföldről érkező csomagok adóztatási küszöbének csökkentésére vonatkozik.

Az intézkedések rendkívül népszerűtlenek a lakosság körében, ugyanakkor elengedhetetlenek a finanszírozás további részének felszabadításához.

A Nemzetközi Valutaalap február végén hagyta jóvá Ukrajnának a négy évre szóló, összesen 8,1 milliárd dolláros új hitelprogramot. Az IMF által nyújtott összeg azonban viszonylag szerény a kihívásokhoz képest, mivel Ukrajna idei költségvetési hiánya várhatóan meghaladja az 50 milliárd dollárt. Kijev ebből a programból eddig 1,5 milliárd dollárt kapott meg.

A Bloomberg információja szerint az IMF szakértői a tervek szerint kedden találkoznak ukrán törvényhozókkal zártkörű egyeztetésekre.