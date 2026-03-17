Már nem csak háborútól kell félnünk, még az óvóhelyektől is – kitört a botrány az EU-tagországban

Európa-szerte elhanyagoltak a lakossági óvóhelyek – derült ki azután, hogy egy ciprusi brit támaszpontot célzott dróntámadás után az elmúlt héten rendkívüli ellenőrzéseknek vetették alá az ilyen létesítményeket. A lőszergyártás ezerrel pörög az emberöléshez, az emberek megóvása sokkal kisebb figyelmet kap – bukott ki.

A Helgoland part menti szigetének Oberland (felső fennsík) részén található polgári védelmi óvóhely / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Cipruson a nyilvántartott 2500 polgári óvóhely közül körülbelül 200 használhatatlan. Az ellenőrök eltorlaszolt parkolóházakat, raktárként használt pincehelyiségeket, szeméttel teli óvóhelyeket találtak. Azt is megállapították, hogy egyes helyszínek csak a menedékhelyek adatbázisául szolgáló alkalmazásban léteznek.

Az Euronews szerint a szigetország esete az egész európai kontinensre kiterjedő problémára világít rá: a hidegháború idején létrehozott polgári óvóhelyek leromlottak.

Az európai országok közt nagy a különbségek a menedékhelyek elérhetőségében

Az EU-tagállamok között óriásiak a különbségek a polgári óvóhelyek lefedettségében.

Az északi és balti országok általában jól felkészültek. Finnország 50 500 óvóhelyet üzemeltet, amelyek az 5,5 milliós lakosság 85 százalékát lefedik. Ezek kettős hasznosítású pincékkel és a hálózatba integrált középületekkel léteznek. Észtország és Lettország pedig iskolákba és kórházakba is beépíti az óvóhely-kapacitást.

Németországnak kevesebb mint 600 működő bunkere van, ami a lakosság nagyjából 0,5 százalékát fedi le. A kormány 2030-ig 30 milliárd eurót szán arra, hogy egymillió ember számára hozzon létre helyet. A program azonban még a korai közbeszerzési szakaszban jár.

Hollandiában évtizedes leszerelések után szinte nincs működő óvóhely-kapacitás, és nem jelentettek be nagyobb újraindítási programot. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is minimális a lefedettség: a vészhelyzeti tervezés elsősorban természeti katasztrófákra, nem pedig katonai fenyegetésekre fókuszál.

A szlovákiai Nyitrában található bunker /Fotó: AFP

Ciprus 1999-ben indította el óvóhelyprogramját úgy, hogy új építkezések helyett meglévő föld alatti tereket alakított át. A kormány most olyan jogszabályon dolgozik, amely előírná, hogy az új társasházak föld alatti tereit óvóhelyként lehessen használni, és építési kedvezményekkel ösztönözné az ingatlanfejlesztőket.