A bankszámla nem mutatja meg a valóságot – ezért csúsznak meg sokan a pénzügyeikkel

„Sokan megnézik a bankszámlájukat, és abból próbálnak következtetéseket levonni. Csakhogy ettől még nem látják a teljes képet. Néznek, de nem látnak tisztán” – fogalmaz Hídvéghy Róbert, aki közel 18 éve segít vállalkozóknak és magánembereknek rendbe tenni a pénzügyeiket.

Hídvéghy Róbert, a Cashflow Mérnök alapítója és tulajdonosa / Fotó: freepik

A kifogások csapdája

Tapasztalata szerint sokan már érzik, hogy baj van, mégsem tesznek lépéseket. „Gyakori, hogy a megoldás megtorpan a kifogáskeresésben. A hibás mindig más: a gazdasági környezet, a szabályozás, a körülmények. Ezeket a kifogásokat ráadásul meg is beszélik másokkal, akik megerősítik őket abban, hogy úgysem lehet mit tenni.”

Van, akinek ennél is mélyebb az elakadás. A pénzügyi helyzettel való szembenézés sokaknál konkrét fizikai tüneteket okoz – például gyomorfájdalmat –, ezért inkább félresöprik a kellemetlen tényeket, és sodródnak tovább.

Egy egyszerű lépés, ami sokat számít

A Cashflow Mérnök csapata nem bonyolult trükkökkel kezd. „Mindenkinek azt javasoljuk, hogy tegyen félre egy minimális összeget a bevételeiből, például 5 százalékot. Nem az összeg nagysága számít, hanem a következetesség. Így lehet elkezdeni egy vésztartalék felépítését.”

Ez azonban csak az első lépés. A tudatos tervezés elengedhetetlen: fel kell írni, mennyi pénz szükséges a működéshez, és minimum célként azt a bevételt kell meghatározni, amit minden hónapban el kell érni. „Itt van egy gyakori csapda: sokan elérik ezt a bevételi szintet, majd mintha egy automatikus fék bekapcsolna, nem lépnek tovább. Ezt is tudatosan kell kezelni.”

Csak azoknak működik, akik tényleg akarnak változtatni

A Cashflow Mérnök nem ígér gyors csodát. „Mi azoknak tudunk segíteni, akik hajlandóak dolgozni a változásért. Lelkesek, aktívak, és nem csak beszélnek róla.”

Az ügyfelek körülbelül 20 százalékánál már komoly a baj, mire segítséget kérnek, de még nekik is van kiút. Ugyanakkor előfordul, hogy egy-egy személyes konzultáción feltett kemény kérdések miatt valaki inkább kihátrál. „Sajnos gyakran csak egy-két év múlva térnek vissza, amikor már igazán fáj a pénzügyi helyzetük.”