A NAV figyelmeztet: katások, fontos határidő közeleg!

A kisadózóknak 2026. február 25-ig kell nyilatkozniuk a 2025-ben megszerzett bevételükről, a nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető és online beadható – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.

A NAV dél-budapesti vámigazgatósága / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ha az összbevétel nem érte a 18 millió forintos értékhatárt, a nyomtatvány benyújtásán kívül egyéb teendő nincs.

Mivel a kata rendkívül rugalmas adózási forma, ezért a keretösszeg túllépése esetén 40 százalékos különadót kell megfizetni, amelyet szintén az űrlapon kell bevallani.

Az ügyintézés egyszerűen, online végezhető a NAV ONYA felületén. A rendszerbe történő bejelentkezés után az alkalmazás a NAV által ismert adatokat automatikusan kitölti, így csupán a bevételi adatokat kell beírni.

A felület mind mobilon, mind tableten elérhető, az adatokat pedig a felhőben tárolják – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Adóbevallási kisokos katás adózók részére – segít a NAV

Vázoljuk, hogyan módosíthatja adóbevallását, vagy vehet igénybe adókedvezményeket akár utólagosan is.

ONYA → új nyomtatvány bejelentése, vagy ÁNYK → nyomtatványok → nyomtatványok ÁNYK-hoz → nyomtatványkereső.

Ha a meghatalmazottunk kívánja benyújtani a nyomtatványt, képviseleti jogosultságot kell bejelentenünk. Ennek módjáról bővebben a nav.gov.hu oldalon tájékozódhat.

Az adót, a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózóknak a következő költségvetési számlára: 10032000-01076349, NAV Kisadózó vállalkozók adója bevételi számla, 288-as adónemkóddal kell befizetniük.

Természetes személy a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával is rendezheti adóját.

A hatóság a benyújtást követően megvizsgálja az adóbevallás helyességét, majd korrigálás után értesíti az adózót.

Ha utólagosan szeretnénk módosítani az adóbevallást, arra az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, tehát a bevallás esedékességének évét követően öt évig van lehetőség.

A korábbi bevallásokban utólagosan észlelt hibák önellenőrzéssel módosíthatók, ha a NAV az adózóval szemben adóellenőrzést még nem kezdeményezett.

Önellenőrzéssel az adómentesség vagy adókedvezmény is igénybe vehető.

Ha a NAV önellenőrzési pótlék megfizetésére kötelezi az adózót, a meghatározott összeget a következő költségvetési számlára: 10032000-01076301, NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla, 215-ös adónemkóddal kell befizetni.

Túlfizetés esetén a ATVUT17 jelű űrlapot kell kitölteni és beküldeni a NAV-hoz.

Március 15-től az szja-tervezetek is elérhetők a NAV online felületén. Ne feledkezzen meg időben tájékozódni a szja-bevallás aktualitásairól.