Egy szolgáltatás, kevesebb kompromisszum – így működik a SWEET.TV a mindennapokban

A szolgáltatás nem klasszikus streamingplatform, hanem egy hibrid stream-tévészolgáltatás, amely egyesíti az élő tévéadásokat és az online tartalomfogyasztást. Használható okostévén, mobiltelefonon, tableten és számítógépen is, így a tévézés nem egy helyhez kötött tevékenység, hanem a mindennapok ritmusához igazodik és bárhol elérhető.

Hazai csatornák, ismerős tartalmak

A SWEET.TV egyik legnagyobb előnye, hogy a magyar nézők számára fontos csatornák egy helyen érhetők el. A köztévé csatornái közül megtalálhatók az M1, M2, M4 Sport online felületei, valamint a közszolgálati tartalmakat felvonultató Duna TV műsorválasztéka is, így a hírek, kulturális és ismeretterjesztő programok továbbra is könnyen követhetők.

A kereskedelmi kínálat szintén erős: az RTL csoport több csatornája online élőben követhető – az RTL+ szolgáltatásán kívül (korábban RTL Most) – nálunk is, valamint a TV2 csoport tartalmai is elérhetők, így a TV2 műsorkínálata online környezetben is megtekinthető SWEET.TV felületén.

Sport: élőben és rugalmasan

A sportközvetítések esetében különösen fontos a megbízhatóság és a rugalmasság. A SWEET.TV sportkínálatának egyik alappillére az M4 műsorkínálata, amely a hazai és nemzetközi események közvetítésében is kiemelt szerepet játszik. Így a sportközvetítéseket valós időben követhetik a nézők.

Fotó: Sweet TV



A modern felhasználói igényekhez igazodva az események nemcsak a hagyományos tévéképernyőn érhetők el. Az M4 Sport online műsor elérhetősége lehetővé teszi, hogy a sportesemények útközben, mobilon vagy tableten is gond nélkül követhetők legyenek.

A sportfelületek repertoárja nem áll meg a közszolgálati csatornáknál. A SWEET.TV különböző előfizetői csomagjaiban olyan sportcsatornák is helyet kaptak, mint az Eurosport, az Arena4, a Sport 1 és Sport 2, valamint további tematikus sportadók. Mivel ezek eltérő csomagokhoz tartoznak, a felhasználók valóban azt az összeállítást választhatják, mely illeszkedik igényeikhez.

Filmek és sorozatok egy helyen, akár ingyen is

A SWEET.TV nemcsak a lineáris tévézésre épít. A kínálatban hangsúlyos szerepet kapnak a filmek, amelyek között klasszikusok, stúdiópremierek és tematikus válogatások is megtalálhatók. A Disney, a Paramount és a Sony stúdiók alkotásai egyaránt elérhetők, így a választék több korosztályt is megszólít.