Deviza
EUR/HUF385,06 -0,69% USD/HUF330,8 -0,89% GBP/HUF445,04 -0,67% CHF/HUF426,44 -0,6% PLN/HUF90,39 -0,96% RON/HUF75,6 -0,6% CZK/HUF15,78 -0,82% EUR/HUF385,06 -0,69% USD/HUF330,8 -0,89% GBP/HUF445,04 -0,67% CHF/HUF426,44 -0,6% PLN/HUF90,39 -0,96% RON/HUF75,6 -0,6% CZK/HUF15,78 -0,82%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 626,76 +2,64% MTELEKOM2 085 +0,24% MOL3 724 -0,43% OTP37 400 +4,55% RICHTER11 640 +2,15% OPUS519 +0,39% ANY7 460 +5,09% AUTOWALLIS157,5 +2,22% WABERERS4 920 0% BUMIX9 534,47 +1,77% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 593,84 +2,88% BUX123 626,76 +2,64% MTELEKOM2 085 +0,24% MOL3 724 -0,43% OTP37 400 +4,55% RICHTER11 640 +2,15% OPUS519 +0,39% ANY7 460 +5,09% AUTOWALLIS157,5 +2,22% WABERERS4 920 0% BUMIX9 534,47 +1,77% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 593,84 +2,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópálya
Építési és Közlekedési Minisztérium
M5-ös autópálya
beruházás

Ma éjjel látványos szakaszához érkezik egy magyarországi autópálya-projekt

Az M5-ös autópálya jobb pályáján ma délutántól átmeneti forgalmi zárra számíthatnak az autósok, mert az M44-es gyorsforgalmi út és az M5-ös keresztezésénél épülő óriáscsomópont projektjének keretében lebontanak egy régi hídszerkezetet.
Világgazdaság
2026.03.10, 12:57
Frissítve: 2026.03.10, 13:08

Az Origo beszámolója szerint a Duna Grouphoz tartozó Hódút Építő Kft. generálkivitelezésében zajló fejlesztésben elkezdték lebontani az 5-ös főútnak az M5-ös autópálya felett átívelő hídját. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában a jövőben az M8-asban folytatódó M44-es, illetve az M5-ös, valamint az 5-ös keresztezésében hazánk legnagyobb vidéki csomópontja valósul meg – ez összesen 22 kilométernyi útpálya megépítésével jár együtt.

M5-ös autópálya, híd
Az M5-ös autópálya régi és új hídja / Fotó: Magyar Építők

Lebontják az M5-ös autópálya egyik régi hídját

A mostani munkafázis előzményeként – a bontandó régi hidat kiváltva – megépült az M5-ös felett az 5-ös főút forgalmát átvezető új híd, amelyet októberben már átadtak a forgalomnak. A régi híd bontása az M5-ös autópálya űrszelvényén kívül még ugyanebben a hónapban megkezdődött, most pedig március 10-én éjszaka végzik el a jobb pálya feletti szerkezet bontását. 

Az éjszakai bontási munkák során a már felszabadított betongerendákat a szegéllyel és a pályalemezzel együtt emelik le az M5-ös autópálya Szeged felé tartó sávjai, azaz a jobb pálya felett.

Az emelést egy 650 tonna teherbírású autódaruval végzik. A leemelt egységeket és a bontás következtében létrejövő törmelékeket 80 tonna teherbírású trailerekkel szállítják el.

A Magyar Építőknek a kivitelezők által adott tájékoztatás szerint 

az éjszaka folyamán ennek megfelelően teljes forgalomzárra lehet számítani a jobb pályán – a lezárás március 10-én délután 16:00-tól a hajnali órákig tart.

Ebben az idősávban a bal pályán lehet majd közlekedni Budapest és Szeged irányába is kettő plusz egy sávon. Nappal a bal pályán ugyanez a forgalom marad, ugyanakkor egy sávon mehet majd a forgalom a jobb pályán is.

A projekt még hátralévő munkafázisairól itt olvashat bővebben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu