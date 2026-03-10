Óriásit fordult a forint, a régiós devizákat is lehagyja – kiderült a magyar pénz remeklésének oka

Jelentősen javult a piaci hangulat, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni háború minél hamarabbi lezárásáról beszélt. A globális kockázatvállalási kedv erősödéséből a régiós devizák is profitálni tudtak, a forint ma délelőtti teljesítménye pedig közülük is kiemelkedik.

Jó formában a forint, a régiós devizákat is lenyomja / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

A hazai fizetőeszköz a kora reggeli 387,5-ös szintről 384-ig erősödött vissza kilenc órára az euró ellenében, ahonnan kissé kiengedett, és negyed 12 órakor 385,8 forintig jött vissza a kurzus. Ez még így is bő fél százalékos forintelőnyt jelent a közös európai pénzhez képest.