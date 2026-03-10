Deviza
Óriásit fordult a forint, a régiós devizákat is lehagyja – kiderült a magyar pénz remeklésének oka

Fordult a széljárás a forint piacán, a hazai fizetőeszköz nemcsak az euróval és a dollárral szemben pattant vissza, hanem a régiós devizákat is felülteljesíti kdden. A forint lendülete a globális kockázatvállalási kedv javulása mellett a vártnál kedvezőbb inflációs mutatónak tulajdonítják az elemzők, akik szerint ezzel együtt sok a bizonytalanság a távolabbi kilátásokat illetően.
K. T.
2026.03.10, 12:00

Jelentősen javult a piaci hangulat, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni háború minél hamarabbi lezárásáról beszélt. A globális kockázatvállalási kedv erősödéséből a régiós devizák is profitálni tudtak, a forint ma délelőtti teljesítménye pedig közülük is kiemelkedik.

forint, euró, régisó devizák,
Jó formában a forint, a régiós devizákat is lenyomja / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

A hazai fizetőeszköz a kora reggeli 387,5-ös szintről 384-ig erősödött vissza kilenc órára az euró ellenében, ahonnan kissé kiengedett, és negyed 12 órakor 385,8 forintig jött vissza a kurzus. Ez még így is bő fél százalékos forintelőnyt jelent a közös európai pénzhez képest.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dolláron 0,6 százalékot hozott a forint, a keresztárfolyam 331,3 forintnál jár cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve is jól teljesít a magyar valuta: 

  • a cseh korona fél százalékkal kerül kevesebbe, 15,8 forintba, 
  • a lengyel złoty jegyzése pedig 0,6 százalékkal került lejjebb, 90,6 forintig.

A hazai fizetőeszköz kelet-közép-európai felülteljesítését mutatja az is, hogy a cseh korona mindössze 0,1 százalékkal erősödik az euróval és a dolárral szemben egyaránt, a lengyel valuta pedig az euróhoz képest 0,2 százalékkal, a dollárral összevetve pedig 0,15 százalékkal gyengül.

CZK / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A forintnak lendületet adott a vártnál alacsonyabb, jóval a jegybanki célsávon belüli, 1,4 százalékos növekedést mutató februári inflációs adat, amely tíz éve a legalacsonyabb ütemű pénzromást jelenti a KSH ma reggel közzétett adatai alapján.

PLN / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A piacokat megnyugtatta, de legalábbis nem nyugtalanítja az elszálló olajárak miatt életbe léptetett, üzemayagárakra vonatkozó kormányzati ársapka sem.

A Commerzbank reggeli jegyzetében kiemeli, hogy az utóbbi kereskedési minták alapján elmondható, a régiós devizák közül a cseh korona mozog együtt leginkább a piaci fősodorral, a forintra a legnagyobb ingadozások jellemzőek, a złoty pedig valahol a kettő között helyezkedik el.

Ez azt is jelenti, hogy ezeknek a közép-kelet-európai devizáknak a kilátásai nagyban függenek attól, hogy a következő negyedévben hogyan alakul a globális geopolitikai helyzet, és ez hogyan hat az euró és az amerikai dollár árfolyamára

 - hangsúlyozta Tatha Ghose, a Commerzbank közgazdásza.

A globális energiaár-emelkedést kiváltó iráni háború miatt a devizapiaci kereskedők visszavonták a magyar kamatcsökkentésre vonatkozó fogadásaikat, és már egy monetáris szigorítást kezdtek el beárazni az év második felére, bár a globális hangulat javulásával kedden ezek a várakozások ismét megváltoztak.

Nyeste Orsolya, az Erste elemzője úgy véli, a forint legutóbbi fellendülése ellenére a magasabb piaci volatilitás megnehezítheti az inflációs várakozások rögzítését, mivel a kormány árplafonjai visszafogják az inflációs nyomást.

Forint árfolyamfigyelő

1508 cikk

1508 cikk

 

