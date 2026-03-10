A dán játékgyártó újabb rekordévet zárt: a Lego csoport 2025-ben minden fontos pénzügyi mutatóban két számjegyű növekedést ért el, miközben piaci részesedését is növelni tudta a globális játékiparban. A vállalat beszámolója szerint a növekedést elsősorban az erős márka, a rekordméretű termékportfólió, valamint a folyamatos innováció és a globális terjeszkedés támogatta.

A Lego megint megugrotta a lehetetlent: újból rekordévet zárt, soha nem látott kereslet a kockák iránt / Fotó: Ekaterina Minaeva

Az éves online beszámoló és jelentés szerint a Lego csoport bevétele 2025-ben 12 százalékkal, 83,5 milliárd dán koronára nőtt. A növekedés minden földrajzi piacon megjelent, különösen Nyugat-Európában, az amerikai kontinensen, valamint a közép- és kelet-európai, közel-keleti és afrikai régióban. A vállalat termékei iránti kereslet a végfelhasználók körében még ennél is gyorsabban nőtt: a fogyasztói értékesítés 16 százalékkal emelkedett, miközben a teljes játékipar globálisan mintegy 7 százalékkal bővült.

A Lego ezzel több mint kétszer gyorsabban növekedett a piacnál, ami a piaci részesedés további növekedését eredményezte.

Niels B. Christiansen vezérigazgató a jelentés bemutatásakor elmondta: a vállalat rendkívül elégedett a 2025-ös rekorderedményekkel, melyek az előző évek sikerére épülnek. Hangsúlyozta, hogy az innovatív termékportfólió, a Lego márka ereje és a hatékony működési modell együtt teremtette meg a magas kereslet alapját.

A bevétel növekedése az eredményességben is megjelent:

az üzemi eredmény 18 százalékkal 22 milliárd dán koronára emelkedett;

a nettó nyereség ennél is gyorsabban, 21 százalékkal nőtt, és elérte a 16,7 milliárd dán koronát.

A vállalat szerint az eredményjavulást a rekordbevétel, a termelési mérethatékonyság és a termelékenységi programok erősödése támogatta.

Történelmi nagyságú termékportfóliót sorakoztattak fel

A működési cash flow 19,9 milliárd dán koronára emelkedett, ami körülbelül 1,05 ezermilliárd forintnak felel meg. A szabad cas flow 10,8 milliárd dán korona, azaz mintegy 570 milliárd forint lett. A vállalat eközben jelentős beruházási szintet tartott fenn: 2025-ben 9,2 milliárd dán koronát (nagyjából 485 milliárd forintot) fordított új gyárak építésére és meglévő üzemek bővítésére.

A Lego történetének legnagyobb termékportfólióját mutatta be 2025-ben.

A vállalat 868 különböző készletet dobott piacra, melyeknek körülbelül a fele teljesen új fejlesztés volt. A legnépszerűbb termékvonalak közé tartozott a City, a Technic, a Star Wars, az Icons és a Botanicals.