A Lego megint megugrotta a lehetetlent: újból rekordévet zárt, soha nem látott kereslet a kockák iránt
A dán játékgyártó újabb rekordévet zárt: a Lego csoport 2025-ben minden fontos pénzügyi mutatóban két számjegyű növekedést ért el, miközben piaci részesedését is növelni tudta a globális játékiparban. A vállalat beszámolója szerint a növekedést elsősorban az erős márka, a rekordméretű termékportfólió, valamint a folyamatos innováció és a globális terjeszkedés támogatta.
Az éves online beszámoló és jelentés szerint a Lego csoport bevétele 2025-ben 12 százalékkal, 83,5 milliárd dán koronára nőtt. A növekedés minden földrajzi piacon megjelent, különösen Nyugat-Európában, az amerikai kontinensen, valamint a közép- és kelet-európai, közel-keleti és afrikai régióban. A vállalat termékei iránti kereslet a végfelhasználók körében még ennél is gyorsabban nőtt: a fogyasztói értékesítés 16 százalékkal emelkedett, miközben a teljes játékipar globálisan mintegy 7 százalékkal bővült.
A Lego ezzel több mint kétszer gyorsabban növekedett a piacnál, ami a piaci részesedés további növekedését eredményezte.
Niels B. Christiansen vezérigazgató a jelentés bemutatásakor elmondta: a vállalat rendkívül elégedett a 2025-ös rekorderedményekkel, melyek az előző évek sikerére épülnek. Hangsúlyozta, hogy az innovatív termékportfólió, a Lego márka ereje és a hatékony működési modell együtt teremtette meg a magas kereslet alapját.
A bevétel növekedése az eredményességben is megjelent:
- az üzemi eredmény 18 százalékkal 22 milliárd dán koronára emelkedett;
- a nettó nyereség ennél is gyorsabban, 21 százalékkal nőtt, és elérte a 16,7 milliárd dán koronát.
A vállalat szerint az eredményjavulást a rekordbevétel, a termelési mérethatékonyság és a termelékenységi programok erősödése támogatta.
Történelmi nagyságú termékportfóliót sorakoztattak fel
A működési cash flow 19,9 milliárd dán koronára emelkedett, ami körülbelül 1,05 ezermilliárd forintnak felel meg. A szabad cas flow 10,8 milliárd dán korona, azaz mintegy 570 milliárd forint lett. A vállalat eközben jelentős beruházási szintet tartott fenn: 2025-ben 9,2 milliárd dán koronát (nagyjából 485 milliárd forintot) fordított új gyárak építésére és meglévő üzemek bővítésére.
A Lego történetének legnagyobb termékportfólióját mutatta be 2025-ben.
A vállalat 868 különböző készletet dobott piacra, melyeknek körülbelül a fele teljesen új fejlesztés volt. A legnépszerűbb termékvonalak közé tartozott a City, a Technic, a Star Wars, az Icons és a Botanicals.
A cég az elmúlt években tudatosan bővítette partnerségi portfólióját is. A Forma–1-gyel kötött együttműködés első termékei 2025-ben jelentek meg, és a sorozat több mint húsz nagydíjon is megjelent különböző aktivitásokkal. A vállalat emellett az F1 Academyvel is partnerséget kötött, melynek keretében 2026-ban új Lego-tematikájú versenyprogram indulhat.
A digitális játékélmények szintén fontos szerepet kaptak. A Lego videójátékok 30 éves jubileuma alkalmából új címek jelentek meg, többek között a Minecraft és a Super Mario világára építve. A Lego Fortnite Odyssey játék pedig a vállalat közlése szerint már több mint egymilliárd játékórát ért el a megjelenése óta.
A nyíregyházi Lego-gyár is jelentősen hozzájárult a növekedéshez
A kiskereskedelmi hálózat is tovább bővült.
A Lego márkázott üzleteinek száma 2025 végére elérte az 1112-t, melyek 54 különböző piacon működnek.
A boltok és az online csatornák egyaránt rekordlátogatottságot értek el, miközben a vásárlói elégedettség is történelmi csúcsra emelkedett.
A vállalat globális terjeszkedése a gyártási infrastruktúrát is érinti. 2025-ben megnyílt a Lego új gyára és regionális logisztikai központja Vietnámban, mely a tervek szerint 2027-től teljes egészében megújuló energiával működik majd. Emellett folytatódik a virginiai üzem építése az Egyesült Államokban, mely várhatóan 2027-ben készül el.
A meglévő gyárak közül többet is jelentősen bővítettek, köztük a magyarországi üzemet is. A beruházások eredményeként
a nyíregyházi gyár ma már körülbelül kétszer akkora, mint az induláskor volt, és jelenleg ez az egyetlen Lego-üzem a világon, ahol a gyártási folyamat minden fő fázisa megtalálható.
A vállalat a fenntarthatósági beruházásait is növelte: 2025-ben 20 százalékkal költött többet ilyen célokra, mint egy évvel korábban. A Lego kockák gyártásához felhasznált anyagokban a megújuló és újrahasznosított tartalom aránya elérte az 52 százalékot, szemben a 2024-es 33 százalékkal. Emellett a csomagolóvonalak 56 százalékát már átalakították az új fenntartható csomagolási megoldásokhoz.
A vállalat teljes üvegházhatású gázkibocsátása gyakorlatilag stagnált az előző évhez képest, miközben a bevétel növekedett, így a kibocsátás intenzitása csökkent. A Lego többek között napelem-telepítésekkel, geotermikus energiával és megújuló áramvásárlási szerződésekkel igyekszik mérsékelni működésének karbonlábnyomát.
A vállalat társadalmi programjai is bővültek:
2025-ben világszerte több mint 11,7 millió gyermekhez jutottak el különböző játék- és oktatási kezdeményezések révén.
A Lego teljesítményét az iparág is elismerte: a Circana piackutató 2025-ben az év játékgyártójának választotta a vállalatot, és 2026 elején is hasonló minősítést adott.
A vállalat vezetése szerint a következő években is figyelemre méltó beruházások várhatók. A koppenhágai és londoni regionális központ fejlesztése 2027-ig folytatódik, miközben a gyártási és logisztikai kapacitások bővítése is napirenden marad. A stratégia célja, hogy a Lego a növekvő globális kereslet mellett is megőrizze piacvezető pozícióját a játékiparban.