Deviza
EUR/HUF385,06 -0,69% USD/HUF330,8 -0,89% GBP/HUF445,04 -0,67% CHF/HUF426,44 -0,6% PLN/HUF90,39 -0,96% RON/HUF75,6 -0,6% CZK/HUF15,78 -0,82% EUR/HUF385,06 -0,69% USD/HUF330,8 -0,89% GBP/HUF445,04 -0,67% CHF/HUF426,44 -0,6% PLN/HUF90,39 -0,96% RON/HUF75,6 -0,6% CZK/HUF15,78 -0,82%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 611,66 +2,63% MTELEKOM2 085 +0,24% MOL3 724 -0,43% OTP37 390 +4,52% RICHTER11 640 +2,15% OPUS519 +0,39% ANY7 460 +5,09% AUTOWALLIS157,5 +2,22% WABERERS4 920 0% BUMIX9 531,73 +1,74% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 592,07 +2,81% BUX123 611,66 +2,63% MTELEKOM2 085 +0,24% MOL3 724 -0,43% OTP37 390 +4,52% RICHTER11 640 +2,15% OPUS519 +0,39% ANY7 460 +5,09% AUTOWALLIS157,5 +2,22% WABERERS4 920 0% BUMIX9 531,73 +1,74% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 592,07 +2,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rekordév
játékgyártás
növekedés
játékipar
Dánia
beruházás

A Lego megint megugrotta a lehetetlent: újból rekordévet zárt, soha nem látott kereslet a kockák iránt

Újabb rekordévet zárt a Lego, amely 2025-ben minden fontos pénzügyi mutatóban két számjegyű növekedést ért el. A bevétel 12 százalékkal, 83,5 milliárd dán koronára emelkedett, miközben a fogyasztói értékesítés még gyorsabban, 16 százalékkal nőtt. A Lego ezzel több mint kétszer gyorsabban bővült, mint a globális játékipar, és tovább növelte piaci részesedését.
Gergely Máté
2026.03.10, 13:30

A dán játékgyártó újabb rekordévet zárt: a Lego csoport 2025-ben minden fontos pénzügyi mutatóban két számjegyű növekedést ért el, miközben piaci részesedését is növelni tudta a globális játékiparban. A vállalat beszámolója szerint a növekedést elsősorban az erős márka, a rekordméretű termékportfólió, valamint a folyamatos innováció és a globális terjeszkedés támogatta.

A Lego megint megugrotta a lehetetlent: újból rekordévet zártak, soha nem látott a kereslet a kockák iránt
A Lego megint megugrotta a lehetetlent: újból rekordévet zárt, soha nem látott kereslet a kockák iránt / Fotó: Ekaterina Minaeva

Az éves online beszámoló és jelentés szerint a Lego csoport bevétele 2025-ben 12 százalékkal, 83,5 milliárd dán koronára nőtt. A növekedés minden földrajzi piacon megjelent, különösen Nyugat-Európában, az amerikai kontinensen, valamint a közép- és kelet-európai, közel-keleti és afrikai régióban. A vállalat termékei iránti kereslet a végfelhasználók körében még ennél is gyorsabban nőtt: a fogyasztói értékesítés 16 százalékkal emelkedett, miközben a teljes játékipar globálisan mintegy 7 százalékkal bővült.

A Lego ezzel több mint kétszer gyorsabban növekedett a piacnál, ami a piaci részesedés további növekedését eredményezte.

Niels B. Christiansen vezérigazgató a jelentés bemutatásakor elmondta: a vállalat rendkívül elégedett a 2025-ös rekorderedményekkel, melyek az előző évek sikerére épülnek. Hangsúlyozta, hogy az innovatív termékportfólió, a Lego márka ereje és a hatékony működési modell együtt teremtette meg a magas kereslet alapját.

A bevétel növekedése az eredményességben is megjelent:

  • az üzemi eredmény 18 százalékkal 22 milliárd dán koronára emelkedett; 
  • a nettó nyereség ennél is gyorsabban, 21 százalékkal nőtt, és elérte a 16,7 milliárd dán koronát. 

A vállalat szerint az eredményjavulást a rekordbevétel, a termelési mérethatékonyság és a termelékenységi programok erősödése támogatta.

Történelmi nagyságú termékportfóliót sorakoztattak fel

A működési cash flow 19,9 milliárd dán koronára emelkedett, ami körülbelül 1,05 ezermilliárd forintnak felel meg. A szabad cas flow 10,8 milliárd dán korona, azaz mintegy 570 milliárd forint lett. A vállalat eközben jelentős beruházási szintet tartott fenn: 2025-ben 9,2 milliárd dán koronát (nagyjából 485 milliárd forintot) fordított új gyárak építésére és meglévő üzemek bővítésére.

A Lego történetének legnagyobb termékportfólióját mutatta be 2025-ben. 

A vállalat 868 különböző készletet dobott piacra, melyeknek körülbelül a fele teljesen új fejlesztés volt. A legnépszerűbb termékvonalak közé tartozott a City, a Technic, a Star Wars, az Icons és a Botanicals.

A cég az elmúlt években tudatosan bővítette partnerségi portfólióját is. A Forma–1-gyel kötött együttműködés első termékei 2025-ben jelentek meg, és a sorozat több mint húsz nagydíjon is megjelent különböző aktivitásokkal. A vállalat emellett az F1 Academyvel is partnerséget kötött, melynek keretében 2026-ban új Lego-tematikájú versenyprogram indulhat.

A digitális játékélmények szintén fontos szerepet kaptak. A Lego videójátékok 30 éves jubileuma alkalmából új címek jelentek meg, többek között a Minecraft és a Super Mario világára építve. A Lego Fortnite Odyssey játék pedig a vállalat közlése szerint már több mint egymilliárd játékórát ért el a megjelenése óta.

A nyíregyházi Lego-gyár is jelentősen hozzájárult a növekedéshez

A kiskereskedelmi hálózat is tovább bővült. 

A Lego márkázott üzleteinek száma 2025 végére elérte az 1112-t, melyek 54 különböző piacon működnek. 

A boltok és az online csatornák egyaránt rekordlátogatottságot értek el, miközben a vásárlói elégedettség is történelmi csúcsra emelkedett.

A vállalat globális terjeszkedése a gyártási infrastruktúrát is érinti. 2025-ben megnyílt a Lego új gyára és regionális logisztikai központja Vietnámban, mely a tervek szerint 2027-től teljes egészében megújuló energiával működik majd. Emellett folytatódik a virginiai üzem építése az Egyesült Államokban, mely várhatóan 2027-ben készül el.

A meglévő gyárak közül többet is jelentősen bővítettek, köztük a magyarországi üzemet is. A beruházások eredményeként 

a nyíregyházi gyár ma már körülbelül kétszer akkora, mint az induláskor volt, és jelenleg ez az egyetlen Lego-üzem a világon, ahol a gyártási folyamat minden fő fázisa megtalálható.

A vállalat a fenntarthatósági beruházásait is növelte: 2025-ben 20 százalékkal költött többet ilyen célokra, mint egy évvel korábban. A Lego kockák gyártásához felhasznált anyagokban a megújuló és újrahasznosított tartalom aránya elérte az 52 százalékot, szemben a 2024-es 33 százalékkal. Emellett a csomagolóvonalak 56 százalékát már átalakították az új fenntartható csomagolási megoldásokhoz.

A vállalat teljes üvegházhatású gázkibocsátása gyakorlatilag stagnált az előző évhez képest, miközben a bevétel növekedett, így a kibocsátás intenzitása csökkent. A Lego többek között napelem-telepítésekkel, geotermikus energiával és megújuló áramvásárlási szerződésekkel igyekszik mérsékelni működésének karbonlábnyomát.

A vállalat társadalmi programjai is bővültek: 

2025-ben világszerte több mint 11,7 millió gyermekhez jutottak el különböző játék- és oktatási kezdeményezések révén.

A Lego teljesítményét az iparág is elismerte: a Circana piackutató 2025-ben az év játékgyártójának választotta a vállalatot, és 2026 elején is hasonló minősítést adott.

A vállalat vezetése szerint a következő években is figyelemre méltó beruházások várhatók. A koppenhágai és londoni regionális központ fejlesztése 2027-ig folytatódik, miközben a gyártási és logisztikai kapacitások bővítése is napirenden marad. A stratégia célja, hogy a Lego a növekvő globális kereslet mellett is megőrizze piacvezető pozícióját a játékiparban.

Kapcsolódó

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu