Deviza
Nemzetgazdasági Minisztérium
védett ár
Barátság kőolajvezeték
Adria

Reagált a kormány az üzemanyagár-robbanásra – készletfelszabadítás, adócsökkentés és árplafon jön, mutatjuk az európai ár-összehasonlítást

Átfogó intézkedéscsomagot jelentett be a kormány az üzemanyagárak megugrása miatt: stratégiai készleteket szabadítanak fel, csökkentik a jövedéki adót, és maximálják a kiskereskedelmi árakat. A lépések célja egyszerre az árak letörése és az ellátásbiztonság megőrzése, miközben a Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság miatt az energiaellátás geopolitikai kockázatai is erősödnek.
Zováthi Domokos
2026.03.10, 11:53
Frissítve: 2026.03.10, 12:24

Magyarország kormánya az üzemanyagárak gyors emelkedése miatt átfogó intézkedéscsomagot vezetett be: stratégiai készleteket szabadítanak fel, csökkentik a jövedéki adót, és maximált árakat határoztak meg a benzinkutakon. A szabályozás a teljes ellátási láncra kiterjed, a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakra is plafont húznak. A háttérbeszélgetésen Steiner Attila és Gerlaki Bence államtitkárok részletesen ismertették az intézkedések hátterét és működését. 

2L3A0845 védett ár
Az egyik rendelet a védett ár bevezetéséről szól, a másik a stratégiai készletek felszabadításáról, a harmadik pedig az adóoldali beavatkozásról / Fotó: Gazdag Mihály

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető a benzinkutakon. A kormány a védett ár mellett stratégiai készletek felszabadításával és a jövedéki adó csökkentésével is beavatkozik, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését és biztosítsa az ellátást. Az államtitkárok kiemelték: a kormányzati intézkedések célja egyszerre

  • az árak letörése
  • és az ellátásbiztonság fenntartása

egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiac feszült, és a régió ellátási helyzetét több geopolitikai kockázat is befolyásolja.

Három rendelet szabályozza az új rendszert

A háttérbeszélgetésen Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy három külön rendelet szabályozza az új üzemanyagpiaci rendszert.

Az egyik rendelet a védett ár bevezetéséről szól, a másik a stratégiai készletek felszabadításáról, a harmadik pedig az adóoldali beavatkozásról. Ezek együtt kezelik a teljes ellátási láncot

– mondta. Az első rendelet a védett ár bevezetéséről szól, amely a korábbi árstophoz hasonló logikát követ. A szabályozás kimondja, hogy a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. Gerlaki Bence szerint a szabályozás célja az volt, hogy az árplafon ne csak a kutaknál, hanem az ellátási lánc minden szintjén érvényesüljön.

„Nagyon fontos, hogy a nagykereskedőnél is maradjon árrés, és a kiskereskedőnél is. Ha ezt nem biztosítjuk, akkor az ellátási lánc nem működik stabilan” – mutatott rá. A védett ár a magyar gazdasági szereplők és a lakosság számára érhető el. A szabályozás szerint magyar rendszámú járművek tankolhatnak ezen az áron, míg a külföldi rendszámú autók esetében a kedvezmény nem alkalmazható.

A benzinkutaknak ellenőrizniük kell a tankoló jármű rendszámát, valamint a töltőállomások bejáratánál jól látható helyen kell feltüntetniük a védett árakat.

 

Stratégiai készletek kerülnek a piacra

A második rendelet a stratégiai üzemanyagkészletek felhasználását szabályozza. Ennek értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter gázolajat bocsát a piacra a tartalékokból. A készletek felhasználására 2026. május 15-ig van lehetőség.

A szabályozás az ellátási lánc minden szintjén meghatározza az árakat:

  • a stratégiai készletből a 95-ös benzin nettó 251 forintért kerül a nagykereskedőkhöz,
  • a nagykereskedők legfeljebb nettó 286 forintos literáron értékesíthetik a viszonteladóknak,
  • a végső kiskereskedelmi ár pedig 595 forint lehet literenként.

„Az a cél, hogy mindenki érdekeltté váljon az ellátásban. A nagykereskedőnek is legyen árrése, a kiskereskedőnek is legyen árrése, és közben a fogyasztó védett áron tankolhasson” – mondta az államtitkár. A rendszerben a stratégiai készletből érkező üzemanyagot a kereskedők korábbi piaci részesedésének arányában osztják szét. Gerlaki Bence felhívta a figyelmet:

Az elosztás az eddigi piaci arányokat követi, tehát minden szereplő olyan mennyiséget kap, amely megfelel a korábbi értékesítési súlyának.

GERLAKI Bence
Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Adócsökkentés is része a csomagnak

Az intézkedések harmadik eleme a jövedéki adó csökkentése. A módosítás alapján a benzin jövedéki adója 158,8 forintról 139,55 forintra, a gázolajé pedig 148,76 forintról 128,28 forintra csökken ezerliterenként számolva.

Ez literenként nagyjából 20–24 forintos ármérséklődést jelenthet.

„A jövedéki adó csökkentésével a kormány az európai uniós minimumszint közelébe viszi az adóterhelést. Ez havi szinten 10–12 milliárd forintos költségvetési hatással jár” – mondta az államtitkár. A rendelet emellett megtiltja a nyersolaj, a benzin és a dízel exportját is, hogy a felszabadított készletek a hazai piac ellátását szolgálják.

Feszült a régiós üzemanyagpiac

Steiner Attila energetikai államtitkár a háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy a régió üzemanyagpiaca jelenleg rendkívül feszült. „A Barátság vezeték körüli bizonytalanság, a szankciók és a közel-keleti konfliktus együtt olyan nyomást helyeznek az energiapiacra, amelyre reagálnunk kellett” – mondta.

STEINER Attila
Steiner Attila energetikai államtitkár / Fotó: Kovács Attila

Az államtitkár hangsúlyozta: a stratégiai készletek alapvetően védettek, és csak indokolt helyzetben lehet hozzájuk nyúlni.

A stratégiai készletekhez csak kivételes helyzetben szabad hozzányúlni, de egy ilyen ellátásbiztonsági kockázatnál indokolt a beavatkozás

– mondta. 

Az intézkedés mellett is marad elegendő stratégiai tartalék, tehát az ország ellátásbiztonsága nincs veszélyben – emelte ki. Szóba került az is, hogy a miniszterelnök tényfeltáró bizottság kiküldését javasolta Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték ügyében. Steiner Attila ezzel kapcsolatban ismertette: a kormány célja az, hogy egyértelművé váljon, mi akadályozza a vezeték működését. „Azt szeretnénk tisztázni, hogy műszaki problémáról van szó, vagy politikai akadályokról. Ha minden jogszerű, akkor a tranzitszállítást nem lehetne megakadályozni.” Az államtitkár szerint

az Európai Bizottság bevonása segíthet abban, hogy a helyzet átlátható legyen, és minden fél számára világos legyen, mi történik a vezetékkel.

A kormány szerint a mostani intézkedések célja, hogy az üzemanyagpiacon ne alakuljon ki ellátási zavar, miközben a fogyasztók számára is mérséklődjön az árak emelkedésének hatása.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

