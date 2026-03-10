Reagált a kormány az üzemanyagár-robbanásra – készletfelszabadítás, adócsökkentés és árplafon jön, mutatjuk az európai ár-összehasonlítást
Magyarország kormánya az üzemanyagárak gyors emelkedése miatt átfogó intézkedéscsomagot vezetett be: stratégiai készleteket szabadítanak fel, csökkentik a jövedéki adót, és maximált árakat határoztak meg a benzinkutakon. A szabályozás a teljes ellátási láncra kiterjed, a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakra is plafont húznak. A háttérbeszélgetésen Steiner Attila és Gerlaki Bence államtitkárok részletesen ismertették az intézkedések hátterét és működését.
A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető a benzinkutakon. A kormány a védett ár mellett stratégiai készletek felszabadításával és a jövedéki adó csökkentésével is beavatkozik, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését és biztosítsa az ellátást. Az államtitkárok kiemelték: a kormányzati intézkedések célja egyszerre
- az árak letörése
- és az ellátásbiztonság fenntartása
egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiac feszült, és a régió ellátási helyzetét több geopolitikai kockázat is befolyásolja.
Három rendelet szabályozza az új rendszert
A háttérbeszélgetésen Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy három külön rendelet szabályozza az új üzemanyagpiaci rendszert.
Az egyik rendelet a védett ár bevezetéséről szól, a másik a stratégiai készletek felszabadításáról, a harmadik pedig az adóoldali beavatkozásról. Ezek együtt kezelik a teljes ellátási láncot
– mondta. Az első rendelet a védett ár bevezetéséről szól, amely a korábbi árstophoz hasonló logikát követ. A szabályozás kimondja, hogy a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. Gerlaki Bence szerint a szabályozás célja az volt, hogy az árplafon ne csak a kutaknál, hanem az ellátási lánc minden szintjén érvényesüljön.
„Nagyon fontos, hogy a nagykereskedőnél is maradjon árrés, és a kiskereskedőnél is. Ha ezt nem biztosítjuk, akkor az ellátási lánc nem működik stabilan” – mutatott rá. A védett ár a magyar gazdasági szereplők és a lakosság számára érhető el. A szabályozás szerint magyar rendszámú járművek tankolhatnak ezen az áron, míg a külföldi rendszámú autók esetében a kedvezmény nem alkalmazható.
A benzinkutaknak ellenőrizniük kell a tankoló jármű rendszámát, valamint a töltőállomások bejáratánál jól látható helyen kell feltüntetniük a védett árakat.
Stratégiai készletek kerülnek a piacra
A második rendelet a stratégiai üzemanyagkészletek felhasználását szabályozza. Ennek értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter gázolajat bocsát a piacra a tartalékokból. A készletek felhasználására 2026. május 15-ig van lehetőség.
A szabályozás az ellátási lánc minden szintjén meghatározza az árakat:
- a stratégiai készletből a 95-ös benzin nettó 251 forintért kerül a nagykereskedőkhöz,
- a nagykereskedők legfeljebb nettó 286 forintos literáron értékesíthetik a viszonteladóknak,
- a végső kiskereskedelmi ár pedig 595 forint lehet literenként.
„Az a cél, hogy mindenki érdekeltté váljon az ellátásban. A nagykereskedőnek is legyen árrése, a kiskereskedőnek is legyen árrése, és közben a fogyasztó védett áron tankolhasson” – mondta az államtitkár. A rendszerben a stratégiai készletből érkező üzemanyagot a kereskedők korábbi piaci részesedésének arányában osztják szét. Gerlaki Bence felhívta a figyelmet:
Az elosztás az eddigi piaci arányokat követi, tehát minden szereplő olyan mennyiséget kap, amely megfelel a korábbi értékesítési súlyának.
Adócsökkentés is része a csomagnak
Az intézkedések harmadik eleme a jövedéki adó csökkentése. A módosítás alapján a benzin jövedéki adója 158,8 forintról 139,55 forintra, a gázolajé pedig 148,76 forintról 128,28 forintra csökken ezerliterenként számolva.
Ez literenként nagyjából 20–24 forintos ármérséklődést jelenthet.
„A jövedéki adó csökkentésével a kormány az európai uniós minimumszint közelébe viszi az adóterhelést. Ez havi szinten 10–12 milliárd forintos költségvetési hatással jár” – mondta az államtitkár. A rendelet emellett megtiltja a nyersolaj, a benzin és a dízel exportját is, hogy a felszabadított készletek a hazai piac ellátását szolgálják.
Feszült a régiós üzemanyagpiac
Steiner Attila energetikai államtitkár a háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy a régió üzemanyagpiaca jelenleg rendkívül feszült. „A Barátság vezeték körüli bizonytalanság, a szankciók és a közel-keleti konfliktus együtt olyan nyomást helyeznek az energiapiacra, amelyre reagálnunk kellett” – mondta.
Az államtitkár hangsúlyozta: a stratégiai készletek alapvetően védettek, és csak indokolt helyzetben lehet hozzájuk nyúlni.
A stratégiai készletekhez csak kivételes helyzetben szabad hozzányúlni, de egy ilyen ellátásbiztonsági kockázatnál indokolt a beavatkozás
– mondta.
Az intézkedés mellett is marad elegendő stratégiai tartalék, tehát az ország ellátásbiztonsága nincs veszélyben – emelte ki. Szóba került az is, hogy a miniszterelnök tényfeltáró bizottság kiküldését javasolta Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték ügyében. Steiner Attila ezzel kapcsolatban ismertette: a kormány célja az, hogy egyértelművé váljon, mi akadályozza a vezeték működését. „Azt szeretnénk tisztázni, hogy műszaki problémáról van szó, vagy politikai akadályokról. Ha minden jogszerű, akkor a tranzitszállítást nem lehetne megakadályozni.” Az államtitkár szerint
az Európai Bizottság bevonása segíthet abban, hogy a helyzet átlátható legyen, és minden fél számára világos legyen, mi történik a vezetékkel.
A kormány szerint a mostani intézkedések célja, hogy az üzemanyagpiacon ne alakuljon ki ellátási zavar, miközben a fogyasztók számára is mérséklődjön az árak emelkedésének hatása.