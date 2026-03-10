Reagált a kormány az üzemanyagár-robbanásra – készletfelszabadítás, adócsökkentés és árplafon jön, mutatjuk az európai ár-összehasonlítást

Magyarország kormánya az üzemanyagárak gyors emelkedése miatt átfogó intézkedéscsomagot vezetett be: stratégiai készleteket szabadítanak fel, csökkentik a jövedéki adót, és maximált árakat határoztak meg a benzinkutakon. A szabályozás a teljes ellátási láncra kiterjed, a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakra is plafont húznak. A háttérbeszélgetésen Steiner Attila és Gerlaki Bence államtitkárok részletesen ismertették az intézkedések hátterét és működését.

Az egyik rendelet a védett ár bevezetéséről szól, a másik a stratégiai készletek felszabadításáról, a harmadik pedig az adóoldali beavatkozásról / Fotó: Gazdag Mihály

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető a benzinkutakon. A kormány a védett ár mellett stratégiai készletek felszabadításával és a jövedéki adó csökkentésével is beavatkozik, hogy mérsékelje az üzemanyagárak emelkedését és biztosítsa az ellátást. Az államtitkárok kiemelték: a kormányzati intézkedések célja egyszerre

az árak letörése

és az ellátásbiztonság fenntartása

egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi energiapiac feszült, és a régió ellátási helyzetét több geopolitikai kockázat is befolyásolja.

Három rendelet szabályozza az új rendszert

A háttérbeszélgetésen Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy három külön rendelet szabályozza az új üzemanyagpiaci rendszert.

Az egyik rendelet a védett ár bevezetéséről szól, a másik a stratégiai készletek felszabadításáról, a harmadik pedig az adóoldali beavatkozásról. Ezek együtt kezelik a teljes ellátási láncot

– mondta. Az első rendelet a védett ár bevezetéséről szól, amely a korábbi árstophoz hasonló logikát követ. A szabályozás kimondja, hogy a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. Gerlaki Bence szerint a szabályozás célja az volt, hogy az árplafon ne csak a kutaknál, hanem az ellátási lánc minden szintjén érvényesüljön.

„Nagyon fontos, hogy a nagykereskedőnél is maradjon árrés, és a kiskereskedőnél is. Ha ezt nem biztosítjuk, akkor az ellátási lánc nem működik stabilan” – mutatott rá. A védett ár a magyar gazdasági szereplők és a lakosság számára érhető el. A szabályozás szerint magyar rendszámú járművek tankolhatnak ezen az áron, míg a külföldi rendszámú autók esetében a kedvezmény nem alkalmazható.

A benzinkutaknak ellenőrizniük kell a tankoló jármű rendszámát, valamint a töltőállomások bejáratánál jól látható helyen kell feltüntetniük a védett árakat.

Stratégiai készletek kerülnek a piacra

A második rendelet a stratégiai üzemanyagkészletek felhasználását szabályozza. Ennek értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter gázolajat bocsát a piacra a tartalékokból. A készletek felhasználására 2026. május 15-ig van lehetőség.