Az olajsokk képekben - megremegett a világ

Az iráni konfliktus hatására kilőttek az olajárak. Az üzemanyagár-emelkedés hátterében elsősorban az iráni konfliktus áll, amely újabb bizonytalanságot hozott az energiapia­con. Trump elnök ugyan bejelentette, hogy hamarosan vége a háborúnak, mire az olajárak visszafelé korrigáltak, a konfliktusnak azonban egyelőre nem látszik a vége: Teherán kedden ismét nagy erőkkel támadott.
VG
2026.03.10, 13:36
Frissítve: 2026.03.10, 14:05
Fotó: AFP
Energiaválság

Energiaválság
