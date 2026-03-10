Az olajsokk képekben - megremegett a világ

Az iráni konfliktus hatására kilőttek az olajárak. Az üzemanyagár-emelkedés hátterében elsősorban az iráni konfliktus áll, amely újabb bizonytalanságot hozott az energiapia­con. Trump elnök ugyan bejelentette, hogy hamarosan vége a háborúnak, mire az olajárak visszafelé korrigáltak, a konfliktusnak azonban egyelőre nem látszik a vége: Teherán kedden ismét nagy erőkkel támadott.