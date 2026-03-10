A nemzeti ünnep érinti a kiskereskedelmi egységek nyitvatartását is. Mutatjuk, hol tud vásárolni a hétvégén

Március 15. az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, illetve a modern parlamentáris Magyarország megszületésének a napja: ezen a napon Pest-Budán kitört és győzött a forradalom. Március idusa ennek emlékére országos munkaszüneti nap, amely idén vasárnapra esik. Így a hosszú hétvégéről sajnos lemondhatunk, azonban az ünnep napján a legtöbb üzlet zárva lesz.

Idén vasárnapra esik március 15., az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja. A nemzeti ünnep érinti a kiskereskedelmi egységek nyitvatartását is / Fotó: Mediaworks

A nemzeti ünnepen, március 15-én az élelmiszer-vásárlására így lesz lehetőség:

A legnagyobb áruházláncok – Tesco, SPAR, Penny Market, Lidl, Aldi, Auchan, CBA – egységei vasárnap zárva lesznek. Általában ugyanez igaz a kiskereskedelem többi egységére – ruházati boltokra, könyvesboltokra, műszaki cikkeket árusítókra stb. –, valamint a lakossági szolgáltatásokat nyújtókra – varrodák, kulcsmásolók stb. – is.

Élelmiszer-vásárlásra a benzinkutakon lévő üzletekben, az éjjel-nappal nyitva tartó boltokban, valamint az olyan kisebb egységekben nyílik lehetőség, melyek általában ünnepnapokon is fogadják a vásárlókat, valamint ahol nem alkalmazott dolgozik, hanem maga a tulajdonos, vagy annak egy segítő családtagja áll be a pult mögé – írta cikkében az Origo.

Az ünnepnapon az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Jó hír, hogy a trafikok, vendéglátóhelyek illetve a virágboltok nagy része is nyitva tart majd a nemzeti ünnepen. A boltok és az áruházak az ünnep napját megelőző szombaton, illetve az azt követő hétfőn – március 14. és március 16. – már a megszokott nyitvatartási rendben fogadják a vásárlókat.