kiskereskedelmi lánc
Románia
Lidl

A Lidl mögötti vállalat megkapta a rábólintást Romániában, viheti a La Cocost

Megkapta a román versenyhatósági engedélyt a Schwarz Csoport ahhoz, hogy megszerezze a népszerű kiskereskedelmi láncot, a La Cocost, mely 2014-ben családi vállalatként indult. A Lidl és a Kaufland tulajdonosaként ismert csoport a tranzakcióval a romániai piaci jelenlétét kívánja erősíteni. A megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.
VG
2026.03.10, 12:49
Frissítve: 2026.03.10, 13:00

A La Cocos román élelmiszer-kiskereskedő, amely az úgynevezett hypercash üzleti modellben működik (ennek lényege, hogy a hipermarket méretű áruházakban rendkívül alacsony árakon, de az ultradiszkontokra jellemző környezetben kínálja az árukat szűkített, csak a sikeresnek bizonyult termékkel a kínálatban). A vállalat hét üzletet üzemeltet Romániában. 2025-ben a kiskereskedelmi lánc mintegy 300 millió eurós árbevételt ért el. A Lidl mögött álló Schwarz Csoport ebben a cégben szerzett meghatározó részesedést írja az Origo.

A román versenyhatóság jóváhagyta a Schawrz Csoport tulajdonszerzését a La Cocoș áruházláncban, Lidl
A Lidl mögött álló Schwarz Csoport megkapta a román versenyhatósági engedélyt a La Cocoș-ügyletre / Fotó: La Cocos / Facebook

A Lidl mögötti Schwarz Csoport erősítené a La Cocos márkát

A lap azt írja, hogy a Lidl mögött is álló Schwarz Csoport többségi, meghatározó tulajdonrészt kívánt szerezni a romániai, családi háttérrel működő láncban. Az ügylet előzményeiről a Világgazdaság oldalán is írtunk. Most, hogy az ügyletre megvan a versenyhatósági jóváhagyás, a Schwarz Csoport hangsúlyozta: a hypercash koncepció lehetővé teszi a működési költségek csökkentését a nagy alapterületű üzletek és a gondosan összeállított termékkínálat révén. Ezáltal a vállalat alacsonyabb árakat tud kínálni a vásárlóknak.

A Schwarz Csoport a jövőben is folytatni kívánja beruházásait a román piacon: 2026-ban több új La Cocos üzlet megnyitását tervezik.

A kiskereskedelmi csoport azt is mérlegeli, hogy a La Cocos hypercash modelljét további európai piacokon is bevezesse.

Azt, hogy melyek lehetnek ezek a piacok, arról egyelőre nincs információ.

A La Cocos üzletláncot 2014-ben alapították, elsősorban élelmiszereket kínáló diszkont-kiskereskedő. A vállalat 2024 decemberéig családi irányítás alatt működött, az első olyan, 100 százalékban román tulajdonú cég volt, mely bevételei alapján Románia tíz legnagyobb kiskereskedője közé került.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

