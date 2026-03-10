A Lidl mögötti vállalat megkapta a rábólintást Romániában, viheti a La Cocost

A La Cocos román élelmiszer-kiskereskedő, amely az úgynevezett hypercash üzleti modellben működik (ennek lényege, hogy a hipermarket méretű áruházakban rendkívül alacsony árakon, de az ultradiszkontokra jellemző környezetben kínálja az árukat szűkített, csak a sikeresnek bizonyult termékkel a kínálatban). A vállalat hét üzletet üzemeltet Romániában. 2025-ben a kiskereskedelmi lánc mintegy 300 millió eurós árbevételt ért el. A Lidl mögött álló Schwarz Csoport ebben a cégben szerzett meghatározó részesedést – írja az Origo.

A Lidl mögött álló Schwarz Csoport megkapta a román versenyhatósági engedélyt a La Cocoș-ügyletre / Fotó: La Cocos / Facebook

A Lidl mögötti Schwarz Csoport erősítené a La Cocos márkát

A lap azt írja, hogy a Lidl mögött is álló Schwarz Csoport többségi, meghatározó tulajdonrészt kívánt szerezni a romániai, családi háttérrel működő láncban. Az ügylet előzményeiről a Világgazdaság oldalán is írtunk. Most, hogy az ügyletre megvan a versenyhatósági jóváhagyás, a Schwarz Csoport hangsúlyozta: a hypercash koncepció lehetővé teszi a működési költségek csökkentését a nagy alapterületű üzletek és a gondosan összeállított termékkínálat révén. Ezáltal a vállalat alacsonyabb árakat tud kínálni a vásárlóknak.

A Schwarz Csoport a jövőben is folytatni kívánja beruházásait a román piacon: 2026-ban több új La Cocos üzlet megnyitását tervezik.

A kiskereskedelmi csoport azt is mérlegeli, hogy a La Cocos hypercash modelljét további európai piacokon is bevezesse.

Azt, hogy melyek lehetnek ezek a piacok, arról egyelőre nincs információ.

A La Cocos üzletláncot 2014-ben alapították, elsősorban élelmiszereket kínáló diszkont-kiskereskedő. A vállalat 2024 decemberéig családi irányítás alatt működött, az első olyan, 100 százalékban román tulajdonú cég volt, mely bevételei alapján Románia tíz legnagyobb kiskereskedője közé került.

