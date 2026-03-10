Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek: megszólaltak az elemzők
A piaci várakozásoknál nagyobb mértékben, 1,4 százalékra csökkent az infláció az előző havi 2,1 százalékról, miközben havi alapon mindössze 0,1 százalékkal emelkedtek az árak. Ez tehát azt jelenti, hogy az év eleji átárazások az idén gyakorlatilag elmaradtak − mutat rá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.
A szakértő arról is beszélt, hogy az elmaradás mindenképpen kellemes meglepetés, és több tényezőre vezethető vissza. Ezek közül a legfontosabbnak a forint stabilizálódását és a világpiaci élelmiszerárak csökkenését tartja, ami az árrésstopokkal kiegészítve ahhoz vezetett, hogy az élelmiszerek ára alig változott az egy évvel korábbihoz képest, sőt a vendéglátási szolgáltatások nélkül még 3,2 százalékkal csökkent is.
Regős Gábor szerint szokatlan helyzet állt elő, mivel a magyar pénzromlás kisebb, mint az eurózónában mért, sőt, az adatot közlő 19 ország közül csak Franciaországban és Cipruson volt kisebb a pénzromlás a magyarnál az Eurostat adatai szerint.
A háztartási energia ára is segített fékezni az infláció ütemét
Havi szinten visszafogta az inflációt a háztartási energia árának csökkenése is, ez ugyanakkor még nem teljes mértékben a januári rezsistop eredménye, a visszaesés ebben a tekintetben csak a távfűtést érintette, a gáz esetében látható árcsökkenés az enyhébb decemberi időjárás következménye. A KSH kiadott közleménye szerint statisztikailag a bevezetett kedvezményt márciustól kezdődően számolják majd el teljeskörűen a gáz és az elektromos áram vonatkozásában, amely egy éven át fogja majd vissza a termékcsoport áremelkedési ütemét − fejti ki Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.
A szolgáltatások ára sem növekedett számottevően
A szolgáltatások inflációja kedvezően alakult, és folytatódott a januárban látott tendencia, ami 0,4 százalékos havi áremelkedést jelent.
Virovácz Péter az ING Bank elemzője kiemeli, hogy felfelé továbbra is a teherszállítás lóg ki az emelkedő útdíjak áthárítása következtében, valamint hozzáteszi, hogy emelkedett a csekély súlyú szerencsejáték és a testápolási, egészségügyi szolgáltatások ára is. Ez utóbbi vélhetően az emelkedő minimálbér tovagyűrűző hatását tükrözi.
Mi lesz az energiaárakkal?
A megkérdezett szakértők egyöntetű véleménye szerint a közel-keleti konfliktus kirobbanása okozta energiaársokk a lehető legrosszabbkor jött, mivel a kedvező inflációs adatok végre optimizmusra adhattak volna okot. Most az üzemanyagár-emelkedés, a hétfőn bevezetett hatósági ár ellenére is, árnyomást gerjeszt.
Az állami beavatkozás átmenetileg csökkenti ugyan a lakosság terheit, de ha az intézkedés huzamosabb ideig fennáll, akkor a benzinkutak korlátozhatják a kereskedelmet − hívja fel figyelmünket a kockázatokra az MBH Elemzési Centrum.
A hétfőn bejelentett jövedékiadó-csökkentés értelmében az adókulcs az uniós minimum szintjére csökken, így a lehető legkisebb jövedékiadó-teher lesz a magyar benzinen. Ez lefelé nyomhatja az üzemanyagárakat, ami kedvező hatással lehet az inflációs mutatókra.
Nagyon sok múlik most a geopolitikai helyzet alakulásán. Donald Trump hétfői nyilatkozata értelmében hamarosan befejeződhet az iráni hadművelet, valamint arról is beszélt, hogy az ukrán konfliktus lezárására szólította fel Vlagyimir Putyint.
Kilátások a 2026-os évre
A piacok pozitívan fogadták Donald Trump nyilatkozatát, és a szakértők egyetértenek abban, hogy az energiaárak tartós és jelentős emelkedése nem érdeke a világpiaci szereplőknek. Az elemzésekben arról is beszámoltak, hogy a jelenlegi turbulens piaci körülmények miatt nehéz helyzetben van a jegybank vezetése. A kedvező inflációs adatok alapján folytatódhatott volna a kamatcsökkentés, ám a geopolitikai feszültségek következtében megpattanó energiaárak egyelőre felülírták a pozitív narratívát.