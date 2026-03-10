A piaci várakozásoknál nagyobb mértékben, 1,4 százalékra csökkent az infláció az előző havi 2,1 százalékról, miközben havi alapon mindössze 0,1 százalékkal emelkedtek az árak. Ez tehát azt jelenti, hogy az év eleji átárazások az idén gyakorlatilag elmaradtak − mutat rá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek: megszólaltak az elemzők / Fotó: Vémi Zoltán

A szakértő arról is beszélt, hogy az elmaradás mindenképpen kellemes meglepetés, és több tényezőre vezethető vissza. Ezek közül a legfontosabbnak a forint stabilizálódását és a világpiaci élelmiszerárak csökkenését tartja, ami az árrésstopokkal kiegészítve ahhoz vezetett, hogy az élelmiszerek ára alig változott az egy évvel korábbihoz képest, sőt a vendéglátási szolgáltatások nélkül még 3,2 százalékkal csökkent is.

Regős Gábor szerint szokatlan helyzet állt elő, mivel a magyar pénzromlás kisebb, mint az eurózónában mért, sőt, az adatot közlő 19 ország közül csak Franciaországban és Cipruson volt kisebb a pénzromlás a magyarnál az Eurostat adatai szerint.

A háztartási energia ára is segített fékezni az infláció ütemét

Havi szinten visszafogta az inflációt a háztartási energia árának csökkenése is, ez ugyanakkor még nem teljes mértékben a januári rezsistop eredménye, a visszaesés ebben a tekintetben csak a távfűtést érintette, a gáz esetében látható árcsökkenés az enyhébb decemberi időjárás következménye. A KSH kiadott közleménye szerint statisztikailag a bevezetett kedvezményt márciustól kezdődően számolják majd el teljeskörűen a gáz és az elektromos áram vonatkozásában, amely egy éven át fogja majd vissza a termékcsoport áremelkedési ütemét − fejti ki Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

A szolgáltatások ára sem növekedett számottevően

A szolgáltatások inflációja kedvezően alakult, és folytatódott a januárban látott tendencia, ami 0,4 százalékos havi áremelkedést jelent.

Virovácz Péter az ING Bank elemzője kiemeli, hogy felfelé továbbra is a teherszállítás lóg ki az emelkedő útdíjak áthárítása következtében, valamint hozzáteszi, hogy emelkedett a csekély súlyú szerencsejáték és a testápolási, egészségügyi szolgáltatások ára is. Ez utóbbi vélhetően az emelkedő minimálbér tovagyűrűző hatását tükrözi.