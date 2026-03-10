Deviza
EUR/HUF385,65 -0,54% USD/HUF331,24 -0,76% GBP/HUF445,63 -0,53% CHF/HUF426,99 -0,47% PLN/HUF90,69 -0,63% RON/HUF75,7 -0,47% CZK/HUF15,83 -0,51% EUR/HUF385,65 -0,54% USD/HUF331,24 -0,76% GBP/HUF445,63 -0,53% CHF/HUF426,99 -0,47% PLN/HUF90,69 -0,63% RON/HUF75,7 -0,47% CZK/HUF15,83 -0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 684,17 +2,69% MTELEKOM2 095 +0,72% MOL3 718 -0,59% OTP37 440 +4,65% RICHTER11 660 +2,32% OPUS515 -0,39% ANY7 400 +4,32% AUTOWALLIS157,5 +2,22% WABERERS4 920 0% BUMIX9 542,5 +1,85% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 597,67 +3,03% BUX123 684,17 +2,69% MTELEKOM2 095 +0,72% MOL3 718 -0,59% OTP37 440 +4,65% RICHTER11 660 +2,32% OPUS515 -0,39% ANY7 400 +4,32% AUTOWALLIS157,5 +2,22% WABERERS4 920 0% BUMIX9 542,5 +1,85% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 597,67 +3,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Stoxx Europe 600
energiaszektor
pénzügyi szektor
európai

Emelkedtek az európai bankrészvények, erősödött a forint – esnek a régiós kötvényhozamok

A tőzsdéken kedvező hangulat uralkodott kedden, a bankrészvények látványos emelkedése húzta a vezető indexeket. Az európai pénzügyi papírok erősödése mögött a javuló globális kockázati hangulat és a kamatkilátások körüli várakozások álltak. A bankszektor ralija mellett a kelet-közép-európai piacokon is élénk mozgások voltak: a forint erősödött, miközben a régiós államkötvényhozamok meredeken csökkentek. Eközben az energiarészvények gyengélkedtek, miután az olajárak korrekciója nyomást helyezett a szektor papírjaira.
Ballagó Dániel
2026.03.10, 12:02
Frissítve: 2026.03.10, 12:08

Erősödéssel zártak az európai részvénypiacok kedden, a pénzügyi szektor papírjai adták a legnagyobb lökést a vezető indexeknek. A bankrészvények 3,7 százalékos emelkedése segítette a benchmarkmutatókat, miközben az energiacégek árfolyama csökkent az olajárak esése miatt.

Cbdc,Central,Bank,Digital,Currency.,Financial,Technology,Exchange,,Money,And, európai
Bankrali húzta az európai tőzsdéket / Fotó: Shutterstock

A bankok húzták az európai piacot

A Stoxx Europe bankindexe (SX7E) jelentősen felülteljesített, mivel a befektetők kockázatvállalási hajlandósága javult, ami különösen kedvezett a pénzügyi papíroknak. Az index olyan vezető európai hitelintézetek részvényeit foglalja magában, mint

  • a BNP Paribas,
  • a Santander,
  • a Deutsche Bank,
  • az UniCredit
  • vagy az Erste Group,

amelyek árfolyama érzékenyen reagál a kamatvárakozások és a gazdasági kilátások változásaira.

A bankszektor az elmúlt években kifejezetten erős teljesítményt mutatott Európában.

A magasabb kamatszintek jelentősen növelték a bankok kamatmarzsát és nyereségét, miközben a hitelállomány bővülése is támogatta az eredményeket. Az elemzők szerint a következő években a nettó kamatbevétel ismét növekedési pályára állhat, ami további támaszt adhat a szektor részvényeinek.

Ezzel szemben az energiaszektor gyengébben teljesített. A Stoxx Europe 600 Oil & Gas index (SXEP) 1,2 százalékkal esett, miután az olajpiacon erős korrekció indult.

Az olajárak csökkenése általában közvetlenül rontja az olyan nagy európai energiacégek kilátásait, mint a Shell, a BP, a TotalEnergies vagy az Eni, mivel a profitjuk jelentős része a nyersanyagárak alakulásától függ.

 

Az energiapapírok mozgása ráadásul szorosan összefügg a geopolitikai hírekkel és a globális kereslet alakulásával: a közel-keleti feszültségek, a világgazdasági növekedési kilátások vagy az OPEC termelési döntései egyaránt gyors árfolyamreakciókat válthatnak ki a szektorban.

Javuló globális hangulat, erősödő forint

A nemzetközi hangulat javulása a kelet-közép-európai piacokon is éreztette hatását. A forint erősödött, miközben a régiós államkötvényhozamok meredeken csökkentek.

A keddi kereskedés főbb mozgásai:

  • a forint az euróval szemben akár 1 százalékkal is erősödött a korai kereskedésben,
  • a magyar tízéves forintkötvény hozama 38 bázisponttal csökkent,
  • Lengyelországban és Romániában is több mint 30 bázispontos hozamesés volt.

A magyar tízéves forintkötvény hozamának csökkenése azt jelzi, hogy javult a befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt. Az alacsonyabb hozam az állam számára olcsóbb finanszírozást jelent, ami a gazdaság egésze szempontjából is kedvező fejlemény.

A forint maradt a legvolatilisebb régiós deviza

A Commerzbank közgazdásza, Tatha Ghose szerint a legutóbbi piaci mozgások ismét megerősítették a régiós devizák közötti különbségeket.

A szakértő szerint:

  • a cseh korona a régió legalacsonyabb bétájú, vagyis legstabilabb devizája,
  • a magyar forint mutatja a legnagyobb árfolyamkilengéseket,
  • a lengyel zloty a kettő között helyezkedik el.

Ghose szerint a régiós devizák kilátásait nagymértékben a globális geopolitikai helyzet alakulása határozza meg a következő negyedévben, különösen az, hogy az euró és a dollár árfolyama miként reagál a nemzetközi feszültségekre.

Gyorsan változnak a kamatvárakozások

A kamatpályával kapcsolatos piaci várakozások is jelentősen módosultak az elmúlt napokban. Korábban a befektetők további magyar kamatcsökkentéseket áraztak. Az iráni konfliktus miatt megugró energiaárak viszont átmenetileg monetáris szigorítást vetítettek előre az év második felére. Kedden azonban ismét enyhültek ezek a várakozások, ahogy javult a globális befektetői hangulat.

Inflációs fordulat és energiapolitikai védelem

Közben a friss adatok szerint a magyar infláció februárban a várakozásoknál is jobban csökkent, ami azt jelzi, hogy az árnyomás az elmúlt hónapokban érdemben mérséklődött. A kormány eközben az energiaárak felől érkező kockázatok kezelésére is lépéseket tett:

a kormány az energiabiztonság erősítésére és az üzemanyagárak védelmére fókuszál, miközben szükség esetén a stratégiai készletek felhasználásával is biztosítható a hazai ellátás stabilitása.

Bár a közel-keleti konfliktus miatt a globális energiaárak időről időre kilenghetnek, a stabilabb inflációs folyamatok és az ellátásbiztonságot célzó kormányzati intézkedések kedvezőbb gazdasági kilátásokat vetítenek előre, ami a pénzügyi piacok számára is támogató környezetet teremthet a következő időszakban.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1508 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu