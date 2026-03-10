Emelkedtek az európai bankrészvények, erősödött a forint – esnek a régiós kötvényhozamok

Erősödéssel zártak az európai részvénypiacok kedden, a pénzügyi szektor papírjai adták a legnagyobb lökést a vezető indexeknek. A bankrészvények 3,7 százalékos emelkedése segítette a benchmarkmutatókat, miközben az energiacégek árfolyama csökkent az olajárak esése miatt.

Bankrali húzta az európai tőzsdéket / Fotó: Shutterstock

A bankok húzták az európai piacot

A Stoxx Europe bankindexe (SX7E) jelentősen felülteljesített, mivel a befektetők kockázatvállalási hajlandósága javult, ami különösen kedvezett a pénzügyi papíroknak. Az index olyan vezető európai hitelintézetek részvényeit foglalja magában, mint

a BNP Paribas,

a Santander,

a Deutsche Bank,

az UniCredit

vagy az Erste Group,

amelyek árfolyama érzékenyen reagál a kamatvárakozások és a gazdasági kilátások változásaira.

A bankszektor az elmúlt években kifejezetten erős teljesítményt mutatott Európában.

A magasabb kamatszintek jelentősen növelték a bankok kamatmarzsát és nyereségét, miközben a hitelállomány bővülése is támogatta az eredményeket. Az elemzők szerint a következő években a nettó kamatbevétel ismét növekedési pályára állhat, ami további támaszt adhat a szektor részvényeinek.

Ezzel szemben az energiaszektor gyengébben teljesített. A Stoxx Europe 600 Oil & Gas index (SXEP) 1,2 százalékkal esett, miután az olajpiacon erős korrekció indult.

Az olajárak csökkenése általában közvetlenül rontja az olyan nagy európai energiacégek kilátásait, mint a Shell, a BP, a TotalEnergies vagy az Eni, mivel a profitjuk jelentős része a nyersanyagárak alakulásától függ.

Az energiapapírok mozgása ráadásul szorosan összefügg a geopolitikai hírekkel és a globális kereslet alakulásával: a közel-keleti feszültségek, a világgazdasági növekedési kilátások vagy az OPEC termelési döntései egyaránt gyors árfolyamreakciókat válthatnak ki a szektorban.

Javuló globális hangulat, erősödő forint

A nemzetközi hangulat javulása a kelet-közép-európai piacokon is éreztette hatását. A forint erősödött, miközben a régiós államkötvényhozamok meredeken csökkentek.

A keddi kereskedés főbb mozgásai:

a forint az euróval szemben akár 1 százalékkal is erősödött a korai kereskedésben,

a magyar tízéves forintkötvény hozama 38 bázisponttal csökkent,

Lengyelországban és Romániában is több mint 30 bázispontos hozamesés volt.

A magyar tízéves forintkötvény hozamának csökkenése azt jelzi, hogy javult a befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt. Az alacsonyabb hozam az állam számára olcsóbb finanszírozást jelent, ami a gazdaság egésze szempontjából is kedvező fejlemény.

A forint maradt a legvolatilisebb régiós deviza

A Commerzbank közgazdásza, Tatha Ghose szerint a legutóbbi piaci mozgások ismét megerősítették a régiós devizák közötti különbségeket.