A JPMorganhez és a Wells Fargóhoz hasonlóan visszaesett a Morgan Stanley egy részvényre jutó nettó nyeresége is az előző év azonos időszakában elért 2,19 dolláról 2,02-re, ám még így is messze túlszárnyalta a FactSet elemzői konszenzusa által becsült 1,71-et – derült ki a nagybank csütörtökön közzétett első negyedéves gyorsjelentéséből. Hasonló a helyzet a banki bevételekkel is, melyek 15,7 milliárd dollárról 14,8 milliárdra estek, ráverve a piac által várt 14,3 milliárdos forgalomra.

Fotó: JOHANNES EISELE / AFP

A Morgan Stanley részvénykereskedésből származó bevételei 2,88 milliárd dollárról, 3,12 milliárdra emelkedtek, míg az elemzők csökkenésre számítottak. A kötvénykereskedelmi üzletág 2,92 milliárdos bevételei minimális mértékben maradtak el a bázistól, míg a szakértők sokkal nagyobb negatív különbözetre számítottak.

A befektetési banki üzletág forgalma viszont közel 1 milliárd dollárral, 1,63 milliárdra zuhant, alulmúlva az 1,78 milliárdos előrejelzést.

A bank részvényei 2 százalékkal drágultak az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.