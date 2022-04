Megugrott a Truth Social népszerűsége, Donald Trump volt amerikai elnök közösségi médiaalkalmazása többek között a Twittert is megelőzve az Apple Store ingyenes alkalmazáslistájának első helyére került a héten – írta a Newsweek szerdán.

Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

A Twitter 44 milliárd dollárért történő megvásárlásáról a cég igazgatóságával szintén ezen a héten megállapodó Elon Musk nem is állta meg, hogy oda ne szúrjon a menedzsmentnek az Apple Store-ról letölthető toplista megosztásával.



Eszerint a legfrissebb rangsorban az első helyen a Truth Social, a második helyen a Twitter, a harmadikon a Livein, a negyediken a BeReal, az ötödiken pedig a TikTok áll.



"Ez az első alkalom, hogy a Truth Social február 24-i elindulása óta az Egyesült Államok App Store-jainak összesített rangsorában is az első helyen végzett" - mondta el a The Wrap című online hírportálnak Stephanie Chan, a Sensor Tower stratégája. Ezalatt az idő alatt a Sensor Tower adatai szerint egyébként Trump közösségi alkalmazását eddig nagyjából 1,4 millióan töltötték le.



"A Truth Social jelenleg a Twittert és a TikTokot veri az Apple Store-ban" - tweetelte Musk, amit közel 80 000 felhasználó "lájkolt". Az alkalmazáshoz egyelőre csupán az Egyesült Államokból lehet csatlakozni.

A Truth Socialt üzemeltető Digital World Acquisition Corp (DWAC) szerdán a Nasdaqon több mint 13 százalékkal, 46 dollár fölé drágult az amerikai tőzsdenyitást követő órákban.