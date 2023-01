A kisebb és nagyobb vállalkozások is attól tartanak, hogy az energia árának drasztikus emelkedését nem tudják kigazdálkodni, s így záros határidőn belül le kell húzniuk a rolót. A Forbes.sk-nak nyilatkozó egyik boltvezető szerint a januárban érkezett számlán szereplő összeg az előző évi hatszorosa volt, a korábbi 2300 euró helyett 12 300 euróra nőtt a vállalkozás által fizetendő villamos energia díja.

A szlovák kormány december elején jelentette be, hogy a lakosság és a kisebb cégek számára támogatást biztosít a villamos energia és a gáz esetében.

Fotó: Getty Images

Az energia drágulása Szlovákia-szerte nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Martina Krivá, a közép-szlovákiai energiaszolgáltató vállalat szóvivője a lapnak elismerte, hogy az energia ára valóban nagymértékben nőtt, a vállalkozások által fizetendő villamos energia díja egyes esetekben az előző évhez képest akár kilencszer nagyobb is lehet.

A szlovák kormány december elején jelentette be, hogy a lakosság és a kisebb cégek számára támogatást biztosít a villamos energia és a gáz esetében, így a drágulást a háztartások gyakorlatilag meg sem érzik.

Nehéz helyzetben a szlovák kkv-k

Ugyanakkor míg a lakosság egyelőre csak minimális áremelkedéssel számolhat az idén, a vállalkozások többsége kiugróan magas áramszámlákkal szembesülhet. A legnagyobb bajban azok az energiaigényes ágazatokban működő vállalkozások vannak, amelyeket az elmúlt években a Covid-járvány is alaposan megtépázott. Ide tartoznak a vendéglátóipar szereplői. Számos olyan példát hallani a szlovák sajtóban és közösségi oldalakon, amelyekben pizzériák és éttermek tulajdonosai panaszkodnak arra, hogy a többszörösére nőtt energiaárakat még akkor sem tudnák kifizetni, ha az energián kívül más költségük nem lenne. Holott a bérek, az alapanyagok és a csomagolóanyag ára, valamint a bérleti díjak is nagymértékben nőttek az elmúlt hónapokban. Az egyik legriasztóbb példáról a Hnonline.sk gazdasági portál számolt be. Eszerint egy vágbesztercei (Považská Bystrica) pizzéria a tavalyi 5000 eurós áramszámla után az idén 24 ezer euróról szóló számlát kapott.

A kisebb vállalkozások mellett a nagyvállalatok körében is nagy a kétségbeesés. Az energiaválság miatti áremelkedés már a múlt évben is érzékenyen érintette az ipar szereplőit, akik a megnövekedett kiadásokra a dolgozóik elbocsátásával reagáltak. A gazdasági szereplők attól tartanak, hogy ha maradnak a rendkívül magas árak az energiapiacon, az elbocsátások az idén is tovább folytatódhatnak.

A vállalkozások körében tapasztalt felháborodást követően a szlovák kormány a napokban döntött arról, hogy a múlt évben bejelentett támogatás szintjét 80-ról száz százalékra emeli, így a március 31-ig érvényben lévő intézkedésnek köszönhetően a vállalkozásoknak a villamos energiáért megawattóránként 199 eurót kell fizetniük, efelett az állam fizeti a költségeket. A kormányzati segítséggel azok a vállalkozások élhetnek, amelyek éves szinten 30 ezer kilowattóránál kevesebb villamos energiát fogyasztanak. A drágulás azonban még a támogatás ellenére is nagyon jelentős. A Hnonline.sk szakértői szerint a villamos energia ára az állami kompenzációval együtt is 150 százalékkal emelkedik.

Fix tarifától függhet a kedvezmény

Regős Gábor, a Makronóm intézet szakmai vezetője lapunk megkeresésére elmondta, statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre az árak alakulásáról, egyelőre az tudható, hogy az árak többszöröződtek, a drágulás jellemzően négyszeres, de van, akinek tízszeresére nőtt az áramszámlája. A tavalyi első fél évben az adók nélküli áramár 189 euró, míg az adót is tartalmazó ár 259 euró volt kilowattóránként Szlovákiában. Az állami kompenzáció azt jelenti, hogy a 199 eurós kilowattóránkénti referenciaár (gáznál 99 euró) feletti rész száz százalékát a kormány megtéríti, feltéve, hogy a támogatás nem lépi át a meghatározott maximális összeget. Ez a havi felső határ nemrégiben százezerről kétszázezer euróra emelkedett. Ez tehát azt jelenti, hogy nagyságrendileg az árnövekmény négyötödét fedezi az állam, míg 20 százalék hárul a cégre. Vagyis ha például az ár a háromszorosára ugrik, akkor a cégek által fizetendő rész 60 százalékkal emelkedik. Regős Gábor hozzátette, a helyzet nem ennyire egyszerű, hiszen a vállalkozás által fizetendő ár attól függ, hogy mikor kötött szerződést a cég a szolgáltatóval, illetve kötött-e egyáltalán fix áras szerződést. A kedvezmény leginkább azokat érinti, akik tavaly, a magas árak idején kötöttek fix áras szerződést, hiszen napi áron most a 199 eurónál kevesebbet fizetnek. Érdemes azt is kiemelni, hogy a mostani helyzetben az áramszolgáltatók helyzete sem stabil Szlovákiában: 2021 őszén egy szolgáltató már csődbe ment, és most egy másiknál is várható csőd.

Energiaintenzív ágazatok támogatása

A hazai cégek körében november végén és december elején végeztünk felmérést 100 vállalkozás megkérdezésével – ismertette Regős Gábor, hozzátéve, hogy ez az összesítés még a januári esetleges áremeléseket nem tartalmazta, arról nincsenek információik. Eszerint az egyes vállalkozások nagyon eltérő mértékben érintettek az áremelkedésben – a válaszadók 17 százalékánál az ár több mint ötszörösére drágult, míg 18 százaléknál az áremelkedés 200-400 százalékos volt. Ugyanakkor 23 százalék arról számolt be, hogy nem emelkedett az ár – legalábbis egyelőre.

A gáznál az arányok egészen hasonlók, ott kevesebben mondták, hogy nem változtak az áraik. A kormányzat nálunk az energiaintenzív (ahol az energiaköltség eléri az árbevétel 2 százalékát) feldolgozóipari, illetve szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban működő vállalkozásokat támogatja, a rezsinövekmény felét vállalja át. Továbbá kedvezményes hitelekkel támogatja a közép- és nagyvállalatok energiahatékonysági beruházásait. Összességében tehát nem lehet kijelenteni, hogy egy vállalkozásnak itt vagy ott olcsóbb az áram, ez a konkrét ajánlatoktól is függ. Nálunk a támogatás csak a vállalkozások egy szűkebb körére (feldolgozóipar és turizmus) vonatkozik, és kisebb mértékű is, így ebből összességében versenyelőnyünk nem származik az alacsonyabb kiinduló ár ellenére sem.