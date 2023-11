Az elemzők és a piac várakozásának megfelelően a Fed kamatdöntő bizottsága egyhangúlag arról döntött, hogy nem változtat a kamatokon, valamint pozitívként értékelte az Egyesült Államok gazdaságának kilátásait.

Fotó: Saul Loeb/AFP

A kamatdöntés utáni szokásos közleményben ezúttal nem sok változott a korábbihoz képest azon kívül, hogy a pénzügyi és hitelfeltételek is szigorodtak. Kiemelték, hogy „a gazdasági aktivitás erős ütemben bővült a harmadik negyedévben”. Szeptemberben még csak arról írtak, hogy a gazdaság „szilárd ütemben bővült”. A banki szakértők megjegyezték azt is, hogy a foglalkoztatás növekedése „az év eleje óta mérséklődött, ám továbbra is erős”. Tehát a Fed a kamatemelések ellenére is erősnek látja a gazdaságot, ami várhatóan hosszan tartó szigorításra sarkallhatja a döntéshozókat – jegyzi meg a CNBC.

A vezető tőzsdeindexek emelkedéssel reagáltak a kamatdöntésre. Perceken belül az S&P 500 1 százalékkal, a Dow Jones 0,7 százalékkal, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,3 százalékkal ugrott meg.

Jerome Powell Fed-elnök (képünkön) a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kincstári hozamok meredek emelkedése miatt a Fed nem változtat a kötvénykibocsátások korábban meghatározott csökkentési ütemén.

Az elnök megjegyezte, hogy egyre rosszabbak a pénzügyi feltételek az amerikaiak számára. A hitelfelvételi költségek magasabbak, a lakáspiac gyakorlatilag befagyott. Ennek ellenére Powell szerint az amerikai gazdaság annyira rugalmas, hogy a Fed nem számít recesszióra.

A következő kamatdöntést illetőn Powell elmondta, hogy:

a jövőbeni kamatcsökkentés ötlete jelenleg nem merül fel az üléseken.

Jól teljesített a gazdaság

Annak ellenére, hogy a Fed 2022 márciusa óta 11-szer emelte a kamatlábakat az infláció leküzdésére, az amerikai gazdaság nemcsak elkerülte a recessziót, hanem a harmadik negyedévben még a legoptimistább várakozásokat felülmúlóan, 4,9 százalékkal bővült évesített szinten, főként a fogyasztói kiadásoknak köszönhetően. Nem valószínű ugyanakkor, hogy a harmadik negyedév erős növekedése megmarad. Ha a Covid-19 járvány előtti öt év átlagát vesszük, akkor jól látható, hogy zavartalan világgazdasági folyamatokban az amerikai bruttó hazai termék átlagosan 2,6 százalékkal nőtt évente.

Az infláció még célsáv felett

Habár az infláció jelentősen visszaesett a tavaly nyári, négy évtizedes csúcshoz képest, továbbra is a jegybank 2 százalékos célja felett van. Nem világos, hogy az infláció tovább hűlhet-e anélkül, hogy a munkaerőpiac és a tágabb értelemben vett gazdaság is követné a példáját. A gazdaság várhatóan veszít a lendületből a megemelkedett hozamok, a diákhitel-törlesztés újraindítása miatti szűkösebb költségvetés és a járvány ideje alatt felgyűlt háztartási megtakarítások apadása miatt.

Kötvényhozamok felfutása

A gazdaság meglepő rugalmassága az egyik oka a kötvényhozamok közelmúltbeli felfutásának, a 10 éves amerikai államkincstári hozam az 5 százalékos küszöb közelében mozgott. A Fed több tisztségviselőjének nyilvános megjegyzései szerint a kötvénypiaci roham egyelőre fontos szerepet játszik a gazdaság lehűtésében. A Fed több korábbi politikai nyilatkozata is megemlítette, hogy a szigorúbb hitelfeltételek valószínűleg mind az inflációt, mind a tágabb értelemben vett gazdaságot érintik.

A Fed döntését erősödéssel várták az amerikai piacok: magyar idő szerint délután 4 órakor a Dow Jones például 33 244,97 ponton állt, ami 0,58 százalékos emelkedés.