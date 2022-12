Az agglomerációt választóknak mindig számolniuk kellett a bejárás nehézségeivel, a családonkénti két autó szükségességével. A benzinárak drágulását természetesen mindenki megérzi, azonban azok, akik már meghozták a döntést, hogy a nyüzsgő városi élet helyett a nyugodtabb, külvárosi, illetve agglomerációs területeken szeretnének lakni, vélhetően a bejárás költségeinek emelkedése miatt nem adják fel a terveiket – mondta a Világgazdaságnak Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője. A szakértő szerint aki ki akar költözni a városból, ki is fog, és vállalja az ezzel járó pluszkiadásokat és pluszidőt.

Folyamatosan morzsolódik fel az agglomeráció árelőnye, most a közlekedési költség nyomhat sokat a latban a vásárlási döntéseknél

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Amennyiben az üzemanyagok árváltozása a lakáskeresők preferenciáit is befolyásolja, úgy ez a fővárosi agglomerációs településeken éreztetheti elsőként a hatását

– közölte megkeresésünkre az OTP Ingatlanpont. A hálózati tapasztalatok szerint most az egész piacra a kivárás jellemző, nem elkülöníthető olyan piaci változás, ami kizárólag az üzemanyagárakhoz kapcsolódik.

Az elmúlt évek áremelkedésének és a gépjármű-fenntartási költség növekedésének hatására összébb zárult az olló, és mára csak Budapest legdrágább kerületeivel szemben őrizték meg egyértelmű árelőnyüket a fővárosi agglomeráció települései – jelezte az OTP Ingatlanpont. Azoknak, akik most terveznek az agglomerációba költözni, érdemes hosszú távú költségkalkulációt elvégezniük.

Ha már muszáj vonatra és buszra szállni

A tömegközlekedésre elsőként és nagyobb arányban a nagyvárosoktól távolabbi, de még agglomerációnak számító településeken, illetve az agglomeráción túli helységekből bejárók válthatnak át, akiknek a kiadásai a távolsággal párhuzamosan a legnagyobb mértékben nőttek.

A közvetlenül Budapest szomszédságában lévő településekről könnyebb és olcsóbb lehet a városba ingázás, a sűrűbb busz- és vonatindulások, illetve a hév is jó lehetőséget jelent, ugyanakkor ezeken a településeken az ingatlanárak is magasabbak, mint a távolabbi agglomerációban, így a vásárlóknak ezzel is kalkulálniuk kell – teszi hozzá a DH szakértője.

A vasút közelsége előny, de hátrány is

– mondja Benedikt Károly. Az agglomerációt választók ugyanis sokszor épp a csend és a nyugalom miatt költöznek ki a városból, így nem feltétlenül szeretnék a nappalijukban hallgatni a közeli vonatközlekedés zaját. Aki eleve a tömegközlekedéssel kalkulál, az viszont az így megspórolt időért cserébe könnyebben tekinthet előnyként a vasút közelségére.

Mindenképpen felértékelődnek azok a települések, ahonnan a vonat- és a buszközlekedés is megoldott, azokkal a városokkal, falvakkal szemben, ahonnan korlátozottabbak a bejárási lehetőségek.

Az agglomerációs települések iránti kereslet növekedése komplex folyamat, amire a vidéki infrastruktúra hiányosságai és a korlátozott számban elérhető ingatlanok is hatással vannak. A könnyebb megközelíthetőség, a rövidebb munkába jutási idő és a tisztább környezet mellett ezek is alapvetően befolyásolhatják az otthonkeresőket a döntéshozatalban az OTP Ingatlanpont elemzése szerint.

Kik vásárolnak most az agglomerációban?

A részleges vagy teljes home office-ban dolgozók könnyebben választanak távolabbi, még inkább nyugodt és csendesebb településeket, és költöznek akár a Velencei-tó környékére is. Az egyéni élethelyzetek mindig jelentős szerepet játszottak az otthonválasztásban, és most még nem látni a jeleit annak, hogy ez megváltozna – közölte az OTP Ingatlanpont.

Mindenesetre a vevők megfontoltabbak, felmérik a finanszírozási lehetőségeiket, kockázataikat, és a korábbinál jóval hangsúlyosabb szempont lett a fenntartási költségek mértéke is. Az áremelkedés a jó energetikájú ingatlanok kivételével megállt.

A jól árazott ingatlanok most is gazdára lelnek, a többinél árcsökkentésre lenne szükség, amire a legtöbb megbízó még nem nyitott, ugyanakkor egyre nagyobb a vevői alku mozgástere.

Összességében kivárás jellemzi a hazai lakáspiacot a hálózat jelzése szerint is.

Az energetikai paraméterek fontosságának felértékelődése egyelőre a keresletben látszik meg inkább, a Duna House közvetítői még nem tapasztalták, hogy ellepte volna a piacot a rosszabb energetikájú, korszerűtlen, nagy alapterületű ingatlanok áradata. Az idei év a tulajdonosok számára a spórolásról, a kivárásról szól, jövőre azonban várhatóan jobban észlelhető lesz a rezsicsökkentés eltörlésének piacformáló hatása.

Az agglomerációban nézelődő családok számára fontos a bölcsőde, az óvoda, az iskola elérhetősége, bár a biztos munkahellyel rendelkező szülők között egyre elterjedtebb, hogy nem az otthonhoz, hanem a munkahelyhez közeli intézményekben próbálják elhelyezni a gyermekeiket. Egy esetleges túlóra, elhúzódott tárgyalás esetén még mindig hamarabb át tudják venni a gyermeket a nappali felügyeletet nyújtó intézményekből, így ha a dugóban hazafelé araszolva is, de a család legalább együtt lehet.

Vízválasztó lehet az idei tél

A főváros fejlődő infrastruktúrájának és a home office terjedésének köszönhetően egyre inkább elmosódni látszanak a kerületek közötti, korábban igen markáns vevői preferenciák, és az ingatlankeresők lokációtól függetlenül rugalmasabban választják ki az igényeiknek leginkább megfelelő ingatlant, legyen szó akár saját, akár befektetési célú vásárlásról. Az OTP Ingatlanpont adatai szerint a gyerekek elköltözését követően a szülők az agglomerációs házukat gyakran egy a belső kerületekben található ingatlanra cserélik, de ez elsősorban egyéni preferenciák, élethelyzetek és döntések függvénye, ezért piaci szintű jelenségről nem beszélhetünk – tették hozzá.

A befűthetetlen családi háznál kényelmesebb a rezsivédett távfűtéses, de az idősek érthetően ragaszkodnak megszokott otthonukhoz

Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

A nagy családi házban egyedül maradó idősek számára költséghatékony megoldás lehet egy kisebb lakótelepi, rezsivédett távfűtéses lakás, de ők már kevésbé mobilak, mint a fiatalok, nem könnyen döntenek, nehezen hozzák meg a döntést, hogy elhagyják az évtizedek óta otthonukként szolgáló ingatlant. Az ő esetükben is inkább az első, magasabb rezsivel járó tél végével számítanak arra, hogy többen lépnek, aminek Benedikt Károly elmondása szerint komoly piacalakító hatása lehet.

Felértékelődhetnek az átmeneti övezetek

A Budapest környéki területek ellenpólusaként várhatóan tovább fejlődnek a főváros átmeneti területei, és ezt a folyamatot támogathatják a jövőbeli rozsdaövezeti fejlesztések is

– összegezte a várakozásokat az OTP Ingatlanpont.

Viszonylag rövid stagnálás után még 2023-ban számítanak a piac felélénkülésére a Duna House szakértői, akik úgy számolnak, hogy az energetikai paraméterek fontossága, ami már most formálja a keresletet, jövőre a kínálaton is jelentősebb nyomot hagy. A panellakások továbbra sem veszítenek a népszerűségükből, a külsőbb kerületekben és az agglomerációban pedig a korszerűbb, alacsonyabb energiafelhasználású ingatlanok kelnek majd el jobb áron és gyorsabban.

A kevésbé korszerű, felújítást igénylő ingatlanok értékesítése sem lehetetlen, csak lassúbb folyamat.

Jelenleg trendfordulós helyzet van, ami az árakban még nem annyira, de a tranzakciók számában és a vevői alku mozgásterének növekedésében már jelentkezik.