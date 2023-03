Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy 2022 nyarán leomlott egy ház felső emelete a fővárosi Jókai utcában, több járókelő is megsérült a balesetben, a Budapesti Operettszínház egyik táncművésznője életveszélyes sérüléseket szenvedett. A 26 éves balerina még mindig nem épült fel minden sérülésből. A ház lakói közül több család is igényelte, hogy átmenetei szállást biztosítson számukra az önkormányzat.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Bors cikke szerint a házomlásban érintett épületben

egy átlagos nagyságú, régi lakás 60 millió forintos értéket képvisel, 950 ezres négyzetméterárral számolva. A tizenöt, emeletre épített új, sok luxussal felszerelt lakás 2,3 millió forintot ér négyzetméterenként. Ezek 70 és 180 négyzetméteres alapterületűek, így az áruk 150 és 400 millió forint között mozog.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A ház egyik lakója a lapnak elmondta, hogy

a tetőszerkezet omlása miatti beázás már megszűnt, mivel felettük a ráépítések tetőrésze már elkészült.

A beázott lakások közül azokat már elkezdték felújítani, amikben nem lakik senki, de a többi lakóval az egyeztetésekre még nem került sor. Arról, hogy a ráépítések hogyan állnak, egyelőre nem lehet többet tudni. Az elkészült külső falak viszont jól látszanak. Az új lakásokat már árulják, de ez általában megszokott módszer a lakáspiacon – tudta meg a Bors az egyik lakótól.