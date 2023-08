Nagyon jelentős a visszaesés az új megrendelésállományban, és semmi esélyt nem látni a pozitív fordulatra energetikai fókuszú otthonfelújítási támogatási program nélkül

– összegezte a nyár végi helyzetet a Világgazdaságnak Juhász Attila, az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának és az Új ház Zrt. igazgatóságának elnöke.



Fotó: Shutterstock

Az építőipar megrendelésállománya 30-40 százalékkal kevesebb, mint tavaly, amikor a lejtmenet elindult, további negatív irányú folyamatok előjele, hogy a kezdeti építési fázisban szükséges anyagok piacán a visszaesés már megközelíti az 50 százalékot – jelezte a szakember.

A visszaesés üteme csökkenni fog, de ez megtévesztő lesz, mert valójában a tavalyi, egyre alacsonyabb bázishoz képest jelentkezik majd,

viszont volumenében lényegesen kevesebb építőanyag fogy.

A falazóanyag és a betonacél iránti kereslet mellett már a tetőfedő anyagok iránt is 50 százalékkal bezuhant, hamarosan érezhető lesz az építkezési és felújítási piac szűkülése a befejezési szakaszban szükséges villanyszerelési és gépészeti anyagok, festékek, dekorációs termékek, burkolatok piacán is. Mindez hatással lesz egyre több szakmára, a szárazépítők, burkolók, festők is egyre kevesebb megrendeléshez jutnak.

A nagy gazdasági válság, 2008–2009 után 20-30 ezer építőipari szakembert vesztett a magyar piac, a külföldre szerződöttek közül az utóbbi években sokan hazatértek, fontos lenne őket itthon tartani

– mondta Juhász Attila.

Kevésbé fékezett a projektpiac, de ott is érzékelhető már a lassulás, ám a mértéke még nem éri el a lakossági szegmensben látottakat. A társasházépítők nem tudnak azonnal fékezni, az elindított beruházásokat ők még befejezik. A projekteknél a nagyobb probléma, az utánpótlás hiánya az év végén, jövő év elején mutatkozik majd meg igazán.

Fotó: Shutterstock

A keresletvisszaesés egyetlen pozitívuma, hogy ellátási problémának már nyoma sincs, minden termék bőségesen elérhető, sőt már kínálati többlet van a piacon.

Mindennek hatására elindult egy erős árverseny a gyártók, a kereskedők és kivitelezők között is. Az építőanyag-kereskedelmi tagozat elnöke hangsúlyozta, hogy akinek megvan erre a kerete, tőkéje, most gyorsabban és könnyebben talál kivitelezőt, és kedvezőbb feltételekkel tud építőanyagot vásárolni, vagyis jobb áron tud építkezni, mint aki tavaly belevágott.

Van jó néhány termék, például a szárazépítészeti termékek (gipszkarton és kiegészítői), betonacél, faanyagok és a táblás szigetelőanyagok (EPS, polisztirol), ahol az árkorrekció az év elejéhez képest két számjegyű, jellemzően már meghaladja a 20 százalékot is.

A kiemelkedően nagy árváltozás nem általános és nem terjed tovább, a gyártók magas önköltsége miatt a továbbiakban legfeljebb csak néhány százalékos a mozgástér.

Árak tekintetében már a mélyponthoz közel van a piac

– jelentette ki Juhász Attila.

Szerény mértékű, néhány százalékos árcsökkenésre még lát esélyt az ősszel az ÉVOSZ által megkérdezett 150 kereskedő, ha tovább tart a keresletcsökkenés.

Igazából már mindenki állami támogatásra vár, az Újház minap közölt reprezentatív felmérése szerint az energetikai korszerűsítést tervezők legalább fele nem fog lépni pályázati forrás nélkül.

A kormányzati szándékot érzékelik a piaci szereplők, hogy

az állam döntéshozói keresik a forrást és a megoldást a felújítások beindítására.

Fotó: Shutterstock

Az ÉVOSZ ehhez nemrég egy részletesen kidolgozott számítást tett le, amely szerint az állam nullszaldósan tudja támogatni a lakosságot, ugyanis az adókból és járulékokból annyi bevétele lehet a költségvetésnek, mint amennyi kiadást a támogatásokra fordít.

Az energetikai felújítások gyors beindítása nem mellesleg már az idei fűtési szezonban érzékelhető mértékű megtakarítást hozhatna a felhasznált energia mennyiségében, ami nemzetgazdasági érdekké teszi a támogató kormánydöntést a kérdésben – érvelnek a piaci szereplők.