CSOK Plusz: Budapesten tíz évvel idősebbek voltak az első lakáshoz jutók, mint vidéken

Akinek 45 év felett nincs saját lakása, annak már nem is lesz – vélekednek az Otpotthon és az OTP Bank közös kutatásában részt vevők. A reprezentatív felmérés rámutatott arra is, hogy míg vidéken 25–34 éves kor között vásárolják meg első lakásukat a fiatalok, Budapesten akár tíz évvel is kitolódhat ez a lépés. A most bejelentett CSOK Plusz lehetőséget teremt arra, hogy hamarabb mozduljon ki a gödörből az ingatlanpiac.

6 órája | Szerző: Sándor Tünde

