Életmódváltás az irodákban: a jövő egyértelműen a vegyes funkciójú irodaházaké

A munkavállalók részéről egyre határozottabb igény a home office. Az a munkáltató, aki támogatja, komoly versenyelőnyt szerez a toborzásnál. A hibrid munkavégzésnél ugyanakkor extra tudatosságra van szükség, hogy a családi otthon ne alakuljon át folyamatosan működő irodává. Éppen ezért heti több napot kifejezetten hasznos lehet a kollégák közelében tölteni, a partnerekkel, ügyfelekkel, megrendelőkkel egy bármikor igénybe vehető, jól felszerelt tárgyalóban találkozni, prezentálni.

A jövő a vegyes funkciójú irodaházaké / Fotó: Christian Stemper

Az irodaház már nem elég vonzó

Sokan mégsem szeretnének klasszikus irodát bérelni, nekik kínál megoldást a myhive modell. Ennek az egyéni munkavállalókra, kis- és közepes cégekre összpontosító konstrukciónak az a különlegessége, hogy a közösségi terekben, valamint a kulcsrakész privát irodarészekben is komfortos munkakörülmények, szinte már szállodai szintű szolgáltatások várják a bérlőket – akár csak egy hónapra is. A biztos informatikai infrastruktúra mellett a friss dizájnt és a kiszámítható költségeket is az előnyeik közé sorolják.

A myhive márka hazai képviselője, a CPI Hungary nemcsak tulajdonosa, hanem egyben üzemeltetője is a Budapest frekventált részein található irodaházaknak, így képes egyedülálló lehetőségeket kínálni a nap 24 órájában.

Önmagában ugyanis az irodaház már nem elég vonzó, a jövő egyértelműen a vegyes funkciójú épületeké. A piaci igények és a fejlesztői logika a kompaktabb terek és komplexebb szolgáltatásokat kínáló, hatékonyabb létesítmények felé mutat, amelyek karbonsemlegesen és alacsony költséggel üzemeltethetők.

A myhive esetében a változatos környezet és hatékony munkavégzés az alapvető cél, amelyet jól támogatnak a magas technológiával kialakított tárgyalók, kooperációs terek, a koncentrációt segítő fókuszszobák, de a prémiumminőségű bútorokkal, a trendi látszóbeton plafonnal lezárt irodaterek, továbbá az ergonomikus asztalok és székek is.

Masszázs, manikűr és alkalmi smink is igényelhető

Az alapszolgáltatások –

a napi takarítás,

karbantartás,

internet-hozzáférés,

levél- és csomagszolgáltatás,

italkínálat,

értékmegőrző,

nyomtatóhasználat –

minden ügyfél számára elérhető, de

immár masszázs, manikűr, alkalmi smink vagy ruhatisztítás is igényelhető ezekben az irodákban.

A bérlőközönség függvényében az egyes házakban választható a jógaóra, sőt az edzőtermi mozgás is.

A myhive közösségi menedzserei gondoskodnak arról, hogy networkingeseményeket, szakmai és szórakoztató workshopokat, rendszeres pop-up és termelői vásárokat is behozzanak az irodaházba.

A koronavírus-járvány ugyanis felerősítette az emberközpontú gondolkodást a munkahelyeken, emiatt egyre jelentősebb a munkahelyi élmény. A dolgozók fizikai, mentális és szociális egészsége előkelő helyett foglal el a munkaadói prioritások és feladatok között, ebben pedig az irodának mint munka- és élettérnek meghatározó a szerepe.