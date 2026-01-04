Ezek voltak 2025 legmeghökkentőbb magyar ingatlanvásárlásai

Számos meglepő adásvételt hozott a 2025-ös év is az ingatlanpiacon, kezdve a legdrágább horgásztanyától a legmagasabb négyzetméteráron elkelt lakásokig – írja az Origo.

A tavalyi év is bővelkedett a meglepő tranzakciókban az ingatlanpiacon / Fotó: Shutterstock

A minilakások kis számban elérhető termékei az ingatlanpiacnak, és az árukat sem négyzetméteralapon határozzák meg. Ám a tavaly eladott legkisebb ingatlan ezúttal nem minilakás volt, hanem egy hat négyzetméteres horgásztanya a Duna House kínálatában, amelyet boroshordóból alakítottak ki. Ez az ingatlan négy és félmillió forintért talált gazdára.

5+1 érdekesség az ingatlanpiac tavalyi évéből