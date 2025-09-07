Deviza
EUR/HUF392.93 +0.12% USD/HUF335.46 +0.17% GBP/HUF452.9 +0.09% CHF/HUF420.17 +0.13% PLN/HUF92.34 -0.01% RON/HUF77.42 +0.14% CZK/HUF16.11 +0.08% EUR/HUF392.93 +0.12% USD/HUF335.46 +0.17% GBP/HUF452.9 +0.09% CHF/HUF420.17 +0.13% PLN/HUF92.34 -0.01% RON/HUF77.42 +0.14% CZK/HUF16.11 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Beyoncé
Anglia
Beyonce
Jay-Z
ingatlan

Beyoncé és Jay-Z egy apró angol faluban építtetne hatalmas luxusvillát

Meglepő helyen készül építkezni a zeneipar leggazdagabb házaspárja. Jay-Z és Beyoncé egy aprócska angol településen építtetne méregdrága luxusvillát, a telket már ki is nézték hozzá. A környéken ráadásul nem ők lennének az első világsztárok, David Beckham és családja például a szomszéd faluban rendelkezik ingatlannal.
VG
2025.09.07., 21:29

Willington egy kevesebb mint kétszáz lakosú kistelepülés Anglia délkeleti részén, Oxfordshire megyében, a hírek szerint itt szeretne telket vásárolni és rá házat építtetni napjaink egyik legsikeresebb popénekesnője, Beyoncé Knowles, és férje, az ugyancsak világhírű rapper és zenei producer, Jay-Z.

Beyoncé, Jay-Z
Jay-Z és Beyoncé Angliában készül luxusvillát építtetni/Fotó: AFP/Lisa O'Connor

A sztárházaspár idén nyár elején látogatott el a környékre, Beyoncé Cowboy Carter elnevezésű világkörüli turnéjának szünetében helikopterrel érkeztek a helyszínre, hogy személyesen tartsanak terepszemlét.

A 32 állomásos koncertkörútra 1,6 millió jegyet adtak el, az összbevétel pedig 407,6 millió dollárra rúgott. Beyoncé teljes vagyonát körülbelül 800 millió dollárra becsülik, Jay-Z körülbelül 2,5 milliárd dollárral rendelkezik, így ketten együtt nagyjából 3,3 milliárd dollárból gazdálkodnak.

A The Times megszerezte az 58 holdas, azaz mintegy 23,5 hektáros telekre építendő luxusvilla terveit, melyek alapján királyi körülmények közé költözhet majd a két popcsillag.

Beyoncén és Jay-Z-n kívül is élnek még hírességek a környéken

Az üzletet nyélbe ütő ingatlantanácsadó, Owain Jones arról is nyilatkozott a lapnak, hogy mekkora a telek értéke, és mekkora összegbe kerülhet majd az építkezés. 

Erről, illetve arról, hogy David Beckham és családja mellett milyen hírességeknek van még háza a környéken, illetve mind gondolnak a falu lakói leendő szomszédaikról, ide kattintva olvashat többet az Origo cikkében.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
málna

Nem csak itthon van gond a népszerű gyümölccsel

A franciák például a kártevőkkel küzdenek.
3 perc
Beyoncé

Beyoncé és Jay-Z egy apró angol faluban építtetne hatalmas luxusvillát

A sztárházaspár már ki is nézte telket, a Beckham-családnak is van háza a környéken.
5 perc
gaming

Újra életre kel a hidegháborús dzsungel, de a teremtője már nem kér belőle – létezhet még Metal Gear Kojima nélkül?

Kojima határozottan közölte, nem fog játszani a remake-kel.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu