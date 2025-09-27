Hepe után jön a hupa: így élte túl az elmúlt 30 évet a magyar építőipar egyik állócsillaga

„Egy vezető büszkeségét mindig az határozza meg, hogy a kollégák bíznak benne és ott vannak mögötte” – mondta Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. elnöke a Világgazdaság podcastsorozata, a Kávészünet legújabb adásában. Az MBH Bank közreműködésével megvalósuló, szombatonként megjelenő műsorunkban hétről hétre a hazai kkv-világ egyik meghatározó szereplőjének életútját mutatjuk be.
A Szabadics Építőipari Zrt. több mint 30 évre tekint vissza, a cég 1989-ben, a rendszerváltás hajnalán alakult Nagykanizsán. Kovács Tamás 2007-ben külső szereplőként csöppent bele az azóta is családi vállalkozásként működő cég menedzsmentjébe, amelynek időközben résztulajdonosává is vált.
„A magyar építőipar és a kkv-k is küzdenek a generációváltással, mi ezt elkezdtük 2008-ban, amikor az alapító édesapa háttérbe vonult” – emlékezett vissza a kezdetekre, úgy érzi, hogy sikeresen oldották meg, a cég működése Szabadics visszavonulása óta is zökkenőmentes. Mára pedig eljutottak oda, hogy már a harmadik generáció is megvetette a lábát a cég vezetésében és a tulajdonosi pozícióban.
Szerencsések voltunk, mert mind az édesapában és a gyerekekben is volt egy fix jövőkép, amit szerettek volna elérni. Ennek a jövőképnek alá lettek rendelve a napi nüansznyi problémák
– mondta Szabadics Tamás a generációváltás nehézségeiről. Nagy felelősségnek tartja, hogy egy családi céget vezethet, amelynek a legbelső titkait is ismeri, ám ezeket a sajátjainak érzi, amelyeket soha nem adna ki. Ez persze egy bizalmi légkört feltételez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.