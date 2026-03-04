Elszólta magát az amerikai admirális: nagyon nem így tervezték az iráni beavatkozást – az „Epic Fury” pusztítása mellett Irak csak bemelegítés volt

Amerika Epic Fury hadművelete az ötödik napjához ért, és egyre súlyosabb katonai és gazdasági következményeket von maga után. Az amerikai hadsereg közlése szerint az Irán elleni háború első napján végrehajtott csapások intenzitása még a 2003-as iraki „shock and awe” hadműveletet is meghaladta.

A Hormuzi-szoros lezárva, rakéták Iránra célozva / Fotó: AFP

Izrael most az iráni irányítóközpontokat célozza

A Pentagon közölte, hogy az első 24 órában közel kétszer annyi támadást hajtottak végre, és a konfliktus kezdete óta már mintegy kétezer iráni célpontot értek el.

A teljes Közel-Kelet energiaszállításai akadoznak, miután Irán támadásokat indított hajók és energetikai létesítmények ellen, valamint lezárta a Perzsa-öböl hajózási útvonalait, ami jelentős olaj- és gázár-emelkedést váltott ki a világpiacon.

A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is érezhető: Tokióban a Nikkei index közel 4 százalékot esett, a dél-koreai Kospi újabb zuhanása pedig átmeneti kereskedési felfüggesztéshez vezetett, miközben az amerikai piacok egyelőre mérsékeltebb reakciót mutatnak.

Brad Cooper amerikai admirális, az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) parancsnoka szerint a hadműveletek jelenlegi szakaszában

az amerikai és izraeli erők gyorsabban haladnak, mint ahogy eltervezték.

A katonai vezető egy kedden közzétett videós tájékoztatón úgy fogalmazott: az eddigi műveletek során jelentősen meggyengítették Irán légvédelmi rendszerét, és több mint kétezer katonai célpontot semmisítettek meg. Cooper hangsúlyozta, hogy az akciók elsődleges célja az olyan iráni fegyverrendszerek kiiktatása, amelyek közvetlen fenyegetést jelenthetnek az amerikai vagy szövetséges erőkre. A hadművelet logikáját egyszerűnek nevezte.

Jelenleg az amerikaiak azokat a rendszereket támadják, amelyek képesek visszatámadni.

Az admirális ugyanakkor jelezte, hogy a konfliktus továbbra is összetett katonai művelet, amely több hadszíntéren – a levegőben, a tengeren, a kibertérben és az űrben – zajlik.

Kibillent az olajoshordó, ugrál az arany értéke

A harcok egyre erőteljesebb hatást gyakorolnak a világgazdaságra is. Az olaj ára emelkedni kezdett, miután Irán megtámadott több hajót és energetikai infrastruktúrát, valamint lezárta a Hormuzi-szorost, amely a világ egyik legfontosabb kőolaj- és földgázszállítási útvonala. Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint a szoros „teljes ellenőrzésük alatt áll”, és figyelmeztették a hajókat, hogy ne haladjanak át a térségen.

Katartól Irakig leállt számos olaj- és gáztermelő létesítmény, és még azok az eszközök is megremegtek, amelyek korábban a befektetők biztonságos menedékeinek számítottak. Az arany ára és az amerikai dollár is erősödött.

Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén hadihajókkal kísérheti az olajszállító tankereket a Hormuzi-szoroson keresztül. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor elismerte, kérdéses még, hogy ez az intézkedés elég lesz-e az árak stabilizálásához. Továbbá az sem bizonyítható, hogy az amerikai haditengerészet rendelkezik-e elegendő erőforrással a feladat biztonságos ellátásához.

Biden elnök kivonta a csapatokat, Trump visszatelepítette

A novemberi kongresszusi félidős választások előtt az energiaárak emelkedése komoly kockázatot jelenthet az elnöknek. A Fehér Ház nemzetbiztonsági vezetői kedden megpróbálták meggyőzni a kongresszust a katonai műveletek szükségességéről, miközben a hadművelet kritikusai hangsúlyozták:

A külföldi szárazföldi hadműveletekhez a törvényhozás jóváhagyására lenne szükség.

Az amerikai hadsereg közben bejelentette az első elesett katonák nevét is: négy amerikai katona halt meg a harcokban. A kormányzat arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus további veszteségekkel járhat. Donald Trump egyelőre nem zárta ki, hogy később szárazföldi csapatokat is bevetnek.