Ennyi volt, betelt a pohár: feljelenti a Mol a szlovákokkal a Janafot az Európai Bizottságnál – kőkemény váddal él az olajtársaság

A Mol és a Slovnaft feljelentette a Janafot az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán monopolhelyzettel való visszaélés vádjával – közölte a magyar olaj- és gázipari vállalat szerdán.

A Mol szerint ebben a helyzetben a Janaf monopóliummal rendelkezik a magyar és szlovák finomítók tengeri ellátásában / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A beadvány hátterében az áll, hogy 2026. január 27-én megszakadt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé, és azóta sem indult újra. A kieső kapacitás miatt a tengertől elzárt közép-kelet-európai finomítók számára az Adria-vezeték maradt az egyetlen életképes szállítási útvonal.

A Mol szerint ebben a helyzetben a Janaf monopóliummal rendelkezik a magyar és szlovák finomítók tengeri ellátásában. A vállalat azt állítja, hogy a horvát üzemeltető halogatja az orosz eredetű tengeri kőolajszállítmányok fogadásának megerősítését, miközben ezek a beszerzések megfelelnek az európai uniós és amerikai szankcióknak, beleértve az amerikai OFAC-előírásokat is.

Az uniós szankciós szabályok lehetővé teszik, hogy a Barátság-vezeték üzemképtelensége esetén

Magyarország

és Szlovákia

tengeri útvonalon is beszerezzen nem szankcionált orosz kőolajat. A Mol közlése szerint ezt az értelmezést a magyar és a szlovák hatóságok is megerősítették, és a kitétel az uniós szankciós jogszabályokban is szerepel.

A Mol hiába kért egyértelmű választ, nem kapott

A vállalat szerint a Barátság-vezeték leállása óta többször kérte a Janafot, hogy erősítse meg: átveszi az ilyen szállítmányokat, ám a horvát cég eddig nem adott egyértelmű választ. A Mol álláspontja szerint ez az ellátáshoz való hozzáférés megtagadásának minősül.

A társaság szerint a Janaf a nélkülözhetetlen infrastruktúra feletti ellenőrzését használja arra, hogy korlátozza a hozzáférést, ami tovább növeli az amúgy is feszült energiaellátási helyzet bizonytalanságát a régióban.

Az uniós versenyjog szerint az energiainfrastruktúrát monopolhelyzetben működtető vállalat erőfölényben van a piacon. A Mol és a Slovnaft álláspontja szerint a Janaf ezzel az erőfölénnyel visszaél, amikor megtagadja vagy késlelteti a hozzáférést a vezetékhez.