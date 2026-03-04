Varga Mihály: A magyar gazdaságban jelentős kihasználatlan tartalékok vannak

A pénzügyi tudatosság erősítése nem csupán egyéni, hanem nemzetgazdasági érdek is – hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Pénz7 rendezvénysorozat keretében tartott előadásán. A BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikumban tartott eseményen a jegybankelnök arról beszélt a középiskolásoknak, hogy a tudatos pénzügyi döntések hosszú távon az ország stabilitásához is hozzájárulnak.

Varga Mihály: hatalmas tartalék van még a magyarok megtakarításaiban / Fotó: Shutterstock

Varga Mihály kiemelte: a jelenlegi gazdasági környezetben stratégiai jelentőségű a stabilitás erősítése, amely a jegybank egyik kiemelt célja.

Ennek eredménye több gazdasági mutatóban is megjelenik

erősebb árfolyam,

rekordmagas devizatartalékok

és mérséklődő infláció jellemzi a gazdaságot.

Varga Mihály: jelentős tartalékok a gazdaságban

A jegybankelnök szerint a magyar gazdaságban még jelentős kihasználatlan tartalékok vannak, különösen a vállalkozások hatékonyságának növelésében. Ennek egyik alapfeltétele a pénzügyi ismeretek bővítése és a tudatos gazdálkodás erősítése. Hasonló folyamat figyelhető meg a háztartásoknál is.

A magyar családok pénzügyi vagyona tavaly új történelmi csúcsot ért el, meghaladta a 118 ezermilliárd forintot.

Ez jól mutatja, hogy a lakosság pénzügyi helyzete összességében erősödött.

Sok pénz áll kihasználatlanul

A megtakarítások szerkezete ugyanakkor még jókora tartalékokat rejt. A háztartások készpénzállománya és a lekötetlen bankszámlákon tartott megtakarítások együttesen közel 25 ezermilliárd forintot tesznek ki.

A jegybank szerint ezeknek a forrásoknak egy része megfelelő befektetési formákban a családok számára magasabb hozamot biztosíthatna, miközben a gazdaság teljesítményét is erősítené. Ebben kulcsszerepe van a pénzügyi tudatosság fejlesztésének.

Varga Mihály hangsúlyozta: a tudatos pénzügyi döntések – legyen szó megtakarításról, befektetésről vagy a pénzügyi kockázatok mérlegeléséről – nemcsak az egyének jólétét növelik, hanem országos szinten is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez és stabilitásához. A pénzügyi kultúra erősítése ezért hosszú távon az egyik legfontosabb befektetés a jövőbe.