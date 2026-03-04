Száguld az OTP, visszatámad a forint, Trump nyugtatja a piacokat

Jelentősen enyhült szerdán az eladási nyomás az európai tőkepiacokon. Az előző napok súlyos veszteségei után a befektetők reménysugarat látnak Donald Trump amerikai elnök bejelentésében.

Kilőtt az OTP / Fotó: LCV / Shutterstock

Szükség esetén az amerikai haditengerészet a lehető leghamarabb megkezdi a tartályhajók átkísérését a Hormuzi-szoroson

– írta Trump kedd este a Truth Social közösségi oldal platformján.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden körülmények között biztosítani fogja a globális energiaáramlást. Hozzátette, már ki is adta az utasítást, hogy a válságövezetben biztosítsák és garantálják a tengeri kereskedelmet.

Ezzel Trump jelentősen csökkentette a kockázatokat. Igaz, az energiaellátás ezzel drágább lesz, de nem a hatalmas kieséssel és a még inkább elszálló árakkal kell szembenéznie a világnak – írja az Erste, hozzátéve:

Mindezt egybevetve úgy tűnik, hogy tegnap kissé túlreagálták az európai piacok a legújabb öbölháború hatásait. Nem véletlen, hogy ma valamiféle korrekciót látunk.

A korrekció azonban a hazai piacra is vitathatatlanul megérkezett, az OTP részvényei például kora délutánig 4,7 százalékkal, 37 490 forintra lőttek ki.