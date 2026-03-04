Deviza
Rendkívüli

Ennyi volt, betelt a pohár: feljelenti a Mol a szlovákokkal a Janafot az Európai Bizottságnál – kőkemény váddal él az olajtársaság

deviza
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
devizapiac

Száguld az OTP, visszatámad a forint, Trump nyugtatja a piacokat

Az amerikai elnök ígérete megkönnyebbülést hozott. A korrekció a hazai piacra is megérkezett, az OTP vezetésével visszapattant a BUX. A forint kurzusa is erőteljesen felfelé indult.
Murányi Ernő
2026.03.04, 13:05
Frissítve: 2026.03.04, 13:22

Jelentősen enyhült szerdán az eladási nyomás az európai tőkepiacokon. Az előző napok súlyos veszteségei után a befektetők reménysugarat látnak Donald Trump amerikai elnök bejelentésében.

OTP Bucharest,,Romania,-,June,28,,2020:,A,Logo,Of,The
Kilőtt az OTP / Fotó: LCV / Shutterstock

Szükség esetén az amerikai haditengerészet a lehető leghamarabb megkezdi a tartályhajók átkísérését a Hormuzi-szoroson

 – írta Trump kedd este a Truth Social közösségi oldal platformján. 

Az elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden körülmények között biztosítani fogja a globális energiaáramlást. Hozzátette, már ki is adta az utasítást, hogy a válságövezetben biztosítsák és garantálják a tengeri kereskedelmet.
Ezzel Trump jelentősen csökkentette a kockázatokat. Igaz, az energiaellátás ezzel drágább lesz, de nem a hatalmas kieséssel és a még inkább elszálló árakkal kell szembenéznie a világnak – írja az Erste, hozzátéve:

Mindezt egybevetve úgy tűnik, hogy tegnap kissé túlreagálták az európai piacok a legújabb öbölháború hatásait. Nem véletlen, hogy ma valamiféle korrekciót látunk.

A korrekció azonban a hazai piacra is vitathatatlanul megérkezett, az OTP részvényei például kora délutánig 4,7 százalékkal, 37 490 forintra lőttek ki. 

 OTP részvény
OTP részvény13:58:29
Árfolyam: 36 920 HUF +1 120 / +3,03 %
Forgalom: 23 001 980 180 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX 2,3 százalékkal, 123 496 pontra nőtt.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint is tövig nyomta a gázpedált. Az euró árfolyama délelőtt 0,6 százalékkal, 384 forintra, míg a dolláré ugyanilyen mértékben, 330,4 forintra esett. Kora délután pedig a közösségi deviza 385,8, a zöldhasú 331,3 forintnál járt.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euró azonban csak minimális mértékben, 0,1 százalékkal erősödött a dollár ellenében. A devizapár 1,1630-nál jár.

 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1499 cikk

 

 

