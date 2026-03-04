Mélyül a Volvo válsága, az amerikai helyett most az uniós piacot akarják megdolgozni az új modelljeikkel

Hiába erőlködik a Volvo, egyelőre nem tud előbbre lépni, sőt egyre mélyebbre ássa magát az autópiaci dagonyában. Még akkor is, hogy legfőbb gondjai rajta kívül álló okokra vezethetők vissza. A kínai Geely Holding többségi tulajdonában lévő Volvót tavaly három nagy csapás érte, az egyik az amerikai védővámok drasztikus megemelése, a másik a villanyautók vásárlásához nyújtott 7500 dolláros amerikai adókedvezmény szeptember végi eltörlése.

Volvo modellek behajózásra várnak a nankingi kikötőben / Fotó: CFOTO via AFP

A harmadik meg a Kínában gyártott elektromos modelljeire kivetett uniós büntetővám, ami rontotta a versenyképességét, több amúgy magas minőséget képviselő modelljét ellehetetlenítve. Ami az amerikai vámokat illeti, a helyzet továbbra is képlékeny, Donald Trump, kezdetben 2,5 százalékról 27,5 százalékosra emelte az Európai Unióból származó autókra kivetett importvámokat, majd ezt az augusztusi vámalku megkötésével 15 százalékosra csökkentette visszamenőleges hatállyal.

Amerika már nem a kánaán a Volvo számára

Ám azzal, hogy a Legfelsőbb Bíróság nemrég törvénytelennek ítélte az Egyesült Államok elnöke által önhatalmúlag megemelt vámokat, új fejezet kezdődött, de a bizonytalanság továbbra is fennmaradt. Most az uniós importot átmenetileg a 15 százalékos vám sújtja, de ennek hatálya a kivetésétől számított 150 nap múlva lejár, így nyártól Trump nem játszadozhat kongresszusi felhatalmazás nélkül kénye-kedve szerint a vámtarifákkal.

A Volvo az új helyzethez próbál alkalmazkodni, elektromos modelljeinek gyártását visszahozta Európába – Belgiumba és Svédországba –, egyetlen amerikai gyárának vámmentes termelését pedig felfuttatta. Ahhoz azonban, hogy ennek az eredményeit is láthassa, még el kell telnie egy kis időnek. Ezt támasztják alá a szerdán közölt forgalmi adatok is.

A Volvo piacütőnek szánt elektromos EX60 modelljét január végén mutatták be Stockholmban / Fotó: TT News Agency via AFP

A Volvo a februárral zárult három hónapban világszerte összesen 156 965 autót értékesített, ami 10 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest. Erik Severinson kereskedelmi igazgató az erről kiadott szűkszavú közleményében a fent már ismertetett érvek hangoztatása mellett a kínai Holdújév ünnepségsorozatának elhúzódását is "felelőssé tette" a gyengébb számokért. A menedzser azonban pozitív üzenetet is küldött a piacnak, e szerint a statisztikában örvendetesen

elmozdult a kereslet az tisztán elektromos SUV-jaik felé, ezek forgalma 18 százalékkal, 39 132 darabra nőtt,

s az európai gyártású EX30 előretörése folytatódhat az immár vámmentes uniós környezetben. A nagyobb, erősebb teljesen új elektromos EX60 SUV-jának svédországi gyártását is megkezdik a tavasszal. A Volvo elsősorban a német piac felszívó erejében bízik e téren. A januárban bemutatott, egy feltöltéssel 810 kilométerre is elguruló EX60-ból az idén 40 ezret szerelnek össze, a gyártás teljes kapacitással csak jövőre indul be.