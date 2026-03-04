Törökországra lőtt ki rakétát Irán: Ankara nem habozott, brutális válaszcsapást emleget – „fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra"
A szerdai napon egy Iránból indított ballisztikus rakétát fogtak el a NATO légvédelmi rendszerei, mielőtt az belépett volna Törökország légterébe – közölte a török védelmi minisztérium.
A minisztérium tájékoztatása szerint a rakétát azután észlelték, hogy áthaladt az iraki és a szíriai légtéren, majd a keleti Mediterráneumban állomásozó NATO-erők semlegesítették. A rakéta maradványai Hatay tartomány egy körzetébe zuhantak, Törökország szíriai határához közel.
Az incidensben nem sérült meg senki, és nem okozott jelentős károkat sem. A török védelmi minisztérium közleményében hangsúlyozta: „Területünk és légterünk védelmében minden szükséges intézkedést határozottan és késlekedés nélkül megteszünk. – Hozzátették: – Emlékeztetjük az összes érintettet: fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra.”
Törökország először keveredett bele a konfliktusba
Az eset révén Törökország először keveredett bele közvetlenül a konfliktusba, miután Ankara hivatalosan nem vesz részt a háborúban, és nem engedélyezte légterének használatát Irán elleni támadásokhoz.
Az incidens után Hakan Fidan török külügyminiszter telefonon egyeztetett iráni kollégájával – számolt be az NTV televízió. Fidan figyelmeztette Teheránt, hogy tartózkodjon olyan lépésektől, amelyek a konfliktus további terjedését okoznák a térségben. Törökország eddig is diplomáciai úton igyekezett csökkenteni a feszültséget, hangsúlyozva a régió stabilitásának fontosságát.
Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul széles körű rakéta- és dróntámadásokat indított a régió több országa ellen, köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait, Jordánia és Irak területén fekvő amerikai bázisok ellen, miközben Izraelt is célba vette, ami jelentősen kiterjesztette a konfliktust az öböl menti államokra, és növelte a regionális feszültséget.
Washingtonba kéretik a fegyvergyártókat, már több rakéta ment el Irán miatt, mint amennyit Ukrajnának szántak
Az Egyesült Államok kormánya a legnagyobb amerikai fegyvergyártók vezetőivel egyeztet a Fehér Házban, miután a közelmúltbeli katonai műveletek jócskán megterhelték az amerikai hadsereg fegyverkészleteit. Mivel Amerikának esze ágában sincsen a háborúzás fegyverrel való támogatását befejezni, így a tárgyaláson több kulcsszereplő, például a Lockheed Martin és az RTX Corporation vezetői is részt vesznek.