Törökországra lőtt ki rakétát Irán: Ankara nem habozott, brutális válaszcsapást emleget – „fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra"

A szerdai napon egy Iránból indított ballisztikus rakétát fogtak el a NATO légvédelmi rendszerei, mielőtt az belépett volna Törökország légterébe – közölte a török védelmi minisztérium.

Fotó: NurPhoto via AFP

A minisztérium tájékoztatása szerint a rakétát azután észlelték, hogy áthaladt az iraki és a szíriai légtéren, majd a keleti Mediterráneumban állomásozó NATO-erők semlegesítették. A rakéta maradványai Hatay tartomány egy körzetébe zuhantak, Törökország szíriai határához közel.

Az incidensben nem sérült meg senki, és nem okozott jelentős károkat sem. A török védelmi minisztérium közleményében hangsúlyozta: „Területünk és légterünk védelmében minden szükséges intézkedést határozottan és késlekedés nélkül megteszünk. – Hozzátették: – Emlékeztetjük az összes érintettet: fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra.”

Törökország először keveredett bele a konfliktusba

Az eset révén Törökország először keveredett bele közvetlenül a konfliktusba, miután Ankara hivatalosan nem vesz részt a háborúban, és nem engedélyezte légterének használatát Irán elleni támadásokhoz.

Az incidens után Hakan Fidan török külügyminiszter telefonon egyeztetett iráni kollégájával – számolt be az NTV televízió. Fidan figyelmeztette Teheránt, hogy tartózkodjon olyan lépésektől, amelyek a konfliktus további terjedését okoznák a térségben. Törökország eddig is diplomáciai úton igyekezett csökkenteni a feszültséget, hangsúlyozva a régió stabilitásának fontosságát.

Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul széles körű rakéta- és dróntámadásokat indított a régió több országa ellen, köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait, Jordánia és Irak területén fekvő amerikai bázisok ellen, miközben Izraelt is célba vette, ami jelentősen kiterjesztette a konfliktust az öböl menti államokra, és növelte a regionális feszültséget.