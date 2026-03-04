Deviza
Rendkívüli

közel-kelet
Törökország
Irán

Törökországra lőtt ki rakétát Irán: Ankara nem habozott, brutális válaszcsapást emleget – „fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra"

A NATO keleti mediterráneumi légvédelmi erői semlegesítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott, miután áthaladt Irakon és Szírián. Az incidens után Hakan Fidan külügyminiszter telefonon egyeztetett iráni kollégájával.
VG
2026.03.04, 13:32
Frissítve: 2026.03.04, 14:05

A szerdai napon egy Iránból indított ballisztikus rakétát fogtak el a NATO légvédelmi rendszerei, mielőtt az belépett volna Törökország légterébe – közölte a török védelmi minisztérium.

Istanbul Tourism Törökországra lőtt ki rakétát Irán: Ankara, nem habozott, brutális válaszcsapást emleget – „fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra"
Fotó: NurPhoto via AFP

A minisztérium tájékoztatása szerint a rakétát azután észlelték, hogy áthaladt az iraki és a szíriai légtéren, majd a keleti Mediterráneumban állomásozó NATO-erők semlegesítették. A rakéta maradványai Hatay tartomány egy körzetébe zuhantak, Törökország szíriai határához közel. 

Az incidensben nem sérült meg senki, és nem okozott jelentős károkat sem. A török védelmi minisztérium közleményében hangsúlyozta: „Területünk és légterünk védelmében minden szükséges intézkedést határozottan és késlekedés nélkül megteszünk. – Hozzátették: – Emlékeztetjük az összes érintettet: fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra.” 

Törökország először keveredett bele a konfliktusba

Az eset révén Törökország először keveredett bele közvetlenül a konfliktusba, miután Ankara hivatalosan nem vesz részt a háborúban, és nem engedélyezte légterének használatát Irán elleni támadásokhoz.

Az incidens után Hakan Fidan török külügyminiszter telefonon egyeztetett iráni kollégájával – számolt be az NTV televízió. Fidan figyelmeztette Teheránt, hogy tartózkodjon olyan lépésektől, amelyek a konfliktus további terjedését okoznák a térségben. Törökország eddig is diplomáciai úton igyekezett csökkenteni a feszültséget, hangsúlyozva a régió stabilitásának fontosságát.

Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul széles körű rakéta- és dróntámadásokat indított a régió több országa ellen, köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait, Jordánia és Irak területén fekvő amerikai bázisok ellen, miközben Izraelt is célba vette, ami jelentősen kiterjesztette a konfliktust az öböl menti államokra, és növelte a regionális feszültséget.

Washingtonba kéretik a fegyvergyártókat, már több rakéta ment el Irán miatt, mint amennyit Ukrajnának szántak
Az Egyesült Államok kormánya a legnagyobb amerikai fegyvergyártók vezetőivel egyeztet a Fehér Házban, miután a közelmúltbeli katonai műveletek jócskán megterhelték az amerikai hadsereg fegyverkészleteit. Mivel Amerikának esze ágában sincsen a háborúzás fegyverrel való támogatását befejezni, így a tárgyaláson több kulcsszereplő, például a Lockheed Martin és az RTX Corporation vezetői is részt vesznek.

