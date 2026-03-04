Ursula von der Leyen maga kapta meg a zűrzavart, amit Magyarországra szántak: válságba fut az EU a magyar választásra

A történelem nemcsak azokkal incselkedik, akik magukra húzzák, de azokkal gyakran. Mintha válaszként érkezett volna Brüsszel számára a Magyarország elleni olajblokádra az iráni háború és a Hormuzi-szoros bezárása, ami az amúgy is magas európai energiaárak felszökéséhez vezetett. Ez most azzal fenyeget, hogy a küszködő európai uniós gazdaság a magyar választások idejére visszazuhan a válságba.

Az EU válsága: nem ez volt a terv, inkább Magyarországgal próbálkoztak volna / Fotó: NurPhoto via AFP

Aki legyint az olajárak felszökésére és a gázárak elszabadulására, azzal, hogy „láttunk már ilyet nemegyszer az elmúlt években”, jobb, ha beleolvasgat a friss elemzésekbe.

Az EU válságba zuhanhat: ez az iráni háborúnak legjobban kitett nagy gazdaság

Ahogy az orosz–ukrán háború tartósan magas európai energiaárakhoz vezetett, a most kirobbant újabb háború is azzal fenyeget, hogy tartósan még rápakol a saját energiacsatornáit lezáró, majd most elvesztő EU alkati és pszichés gazdasági problémáira.

Az elkövetkező négy hét döntheti el, hogy Európa gazdasága újabb válsággal néz-e szembe, vagy csupán egy kisebb megtorpanással a kilábalás során – összegez elemzésében a Bloomberg, hozzátéve: Donald Trump szerint ennyi ideig tartanak majd az Irán elleni csapások – amelyek már megölték Ali Hamenei ajatollahot, ellentámadások hullámát indították el a Közel-Keleten, és az energiaárak megugrásához vezettek.

Olaj- és gázfüggőség miatt az Európai Unió az ING közgazdásza, Carsten Brzeski szerint a „leginkább kitett nagy gazdaság” az Iránból kiinduló sokkhatásoknak.

„Ha a konfliktus rövid életű, és az energiaárak csak átmenetileg emelkednek, a károk korlátozottak maradnak” – fogalmaz Antonio Barroso és Simona Delle Chiaie, a Bloomberg Economics elemzői. Hozzáteszik:

Egy elhúzódó háború azonban, amely tartósan magasan tartja az olaj- és gázárakat, arra kényszerítheti a kormányokat, hogy többet költsenek a választók védelmére az emelkedő árakkal szemben – és nyomás alá helyezheti a hivatalban lévő vezetőket.

Magyarországot fojtogatták volna Zelenszkij oldalán, az ő nyakukra került a kötél

A világ egyik energiaszállítási ütőerének elzáródása Ázsiában is problémákat okoz, de az árakat tekintve egyetlen világpiac van, az orosz energiáról lecsavarodott EU-nak azonban közvetlenül is óriási problémát okoz olajban és földgázban is az iráni konfliktus.