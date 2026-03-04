Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Moszkvában: a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj és a hadifogságba került magyarok ügye is terítéken

A kőolajszállítások helyzete is szóba kerül majd Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter találkozóján – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Moszkvában: a Barátság-vezetéken érkező olaj és a hadifogságba került magyarok ügye is terítéken / Fotó: KKM

A Ria beszámolója szerint Putyin szerdán a Kremlben fogadja Szijjártót.

„Természetesen ez a kérdés is szóba kerül ma Putyin és Szijjártó úr megbeszélésén. Más megkeresés nem érkezett” – mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy fordultak-e európai országok Oroszországhoz az energiahordozók szállításának újraindítása vagy növelése érdekében a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán körüli helyzet miatt.

Irán az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus közepette bejelentette, hogy megtiltja az áthaladást a Hormuzi-szoroson, beleértve az olajtankereket, a kereskedelmi és a halászhajókat is. Erről szerdára virradó éjszaka beszélt az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének (IRGC) helyettes parancsnoka, Mohammad Akbarzadeh.

Szijjártó Péter a Facebookon közölte, hogy az orosz–ukrán háború és az iráni háborús konfliktus miatt ingott meg a globális biztonság, és emiatt Magyarország energiabiztonságát is kihívás éri.

„Az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság-vezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljesen globális tengeri olaj és a földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada és a földgáz-kereskedelem egyötöde zajlik” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Azt is mondta, hogy van egy másik oka is a mostani látogatásának. „Mi minden magyar emberről gondoskodunk, mi minden magyar embert megvédünk, függetlenül attól, hogy hol van a világban. Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek” – sorolta.

Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk.

„Úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk” – mondta.