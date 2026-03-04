Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Moszkvában: a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj és a hadifogságba került magyarok ügye is terítéken
A kőolajszállítások helyzete is szóba kerül majd Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter találkozóján – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.
A Ria beszámolója szerint Putyin szerdán a Kremlben fogadja Szijjártót.
„Természetesen ez a kérdés is szóba kerül ma Putyin és Szijjártó úr megbeszélésén. Más megkeresés nem érkezett” – mondta Peszkov újságíróknak arra a kérdésre válaszolva, hogy fordultak-e európai országok Oroszországhoz az energiahordozók szállításának újraindítása vagy növelése érdekében a Hormuzi-szoros lezárása és az Irán körüli helyzet miatt.
Irán az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus közepette bejelentette, hogy megtiltja az áthaladást a Hormuzi-szoroson, beleértve az olajtankereket, a kereskedelmi és a halászhajókat is. Erről szerdára virradó éjszaka beszélt az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének (IRGC) helyettes parancsnoka, Mohammad Akbarzadeh.
Szijjártó Péter a Facebookon közölte, hogy az orosz–ukrán háború és az iráni háborús konfliktus miatt ingott meg a globális biztonság, és emiatt Magyarország energiabiztonságát is kihívás éri.
„Az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság-vezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljesen globális tengeri olaj és a földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada és a földgáz-kereskedelem egyötöde zajlik” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.
Azt is mondta, hogy van egy másik oka is a mostani látogatásának. „Mi minden magyar emberről gondoskodunk, mi minden magyar embert megvédünk, függetlenül attól, hogy hol van a világban. Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek” – sorolta.
Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk.
„Úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk” – mondta.
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nem csak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól, nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint főlé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is.
A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a Nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre.
Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Molnak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt elnöke beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne a tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.