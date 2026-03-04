A világ legtitokzatosabb cége nagyot nyerhet az iráni háborún – a befektetőknek is óriási hozamot kínál a részvény
Ismét felragyoghat a gyakran a világ legtitokzatosabb cégeként aposztrofált Palantir csillaga, amely a mesterségesintelligencia- (MI) beruházások megtérülése miatti széles körű befektetői aggodalmak miatt az utóbbi időben halványabban csillog. Az Egyesült Államok Irán ellen indított háborúja kedvezhet a bevételei meghatározó részét továbbra is az állami védelmi megrendelésekből szerző technológiai vállalatnak.
A Rosenblatt elemzője szerint a Palantir a frissen kirobbant közel-keleti konfliktus során bizonyíthatja növekvő értékét a hadsereg számára, és eloszlathatja azokat a piaci félelmeket, miszerint csupán egy mesterségesintelligencia-„mázzal” bevont vállalat.
Bizonyítási lehetőséget ad az iráni háború a világ legtitokzatosabb cégének
A háború sajnálatos módon kiemeli a Palantir értékét a többi LLM-mel, vagyis nagy nyelvi modellel szemben
– írta a MarketWatch szemléje szerent John McPeake, a Rosenblatt elemzője kedden egy befektetőknek szóló jegyzetében, hozzátéve, hogy a konfliktus valószínűleg megmutatja a Palantir „erősségét és befolyását” az OpenAI és az Anthropichoz hasonló LLM-fejlesztőkkel szemben.
A konzervatív-libertárius milliárdos Peter Thiel alapította, adatelemző szoftvereket fejlesztő, MI-t is hasznosító technológiai vállalatnak 2025-ben 1,9 milliárd dollár bevétele származott az amerikai kormánytól kapott megrendelésekből, 700 millió dollárral több, mint 2024-ben.
Az Iránnal való konfliktus még inkább rávilágít a vállalat katonai értékére a Rosenblatt szerint, amely az előző héten kiadott elemzésében 150-ről 200 dollárra emelte az amerikai technológiai vállalat papírjaira vonatkozó célárat, vételre ajánlva azokat.
A befektetési szolgáltató közel 40 százalékos emelkedést vár a részvénytől.
Az iráni háború miatt az állami védelmi kiadások ismét fókuszba kerülhetnek. Az amerikai védelmi minisztérium még a közel-keleti konfliktus hétvégi kitörése előtt bejelentette, hogy „nagyobb, hosszabb távú szerződéseket” fog kötni olyan fegyverrendszerekre, amelyek működőképességét már bizonyították.
Ez a kereslet segíthet a Palantirnak, amely McPeake értékelése alapján profitálhat a globális instabilitásból és az átfogó védelmi megoldások iránti igényekből. A denveri székhelyű társaság tavaly júliusban nyert el jelentős összegű megrendelést az amerikai hadseregtől, amely 75 szerződést egyesített egyetlen 10 éves, 10 milliárd dollár értékű megállapodássá.
Megtört az elmúlt években szárnyaló Palantir lendülete, jó beszállási lehetőség nyílt
A 2024-ben 340 százalékot ralizó, tavaly pedig 150 százalékkal felértékelődő technológiai részvény idén gyengélkedik, 17 százalékos mínusznál jár, a tavaly októberi történelmi csúcstól pedig 30 százalékos távolságban van jelenleg a kurzus.
Az elmúlt időszakban látott, meredek lejtmenetet követően, az elemzői célárak alapján fundamentálisan is bőséges hozamlehetőséget kínálhat a technológiai papír. A 29 befektetési szolgáltató prognózisán alapuló, átlagos árfolyam-várakozás 189,7 dollár, ami 29 százalékos felértékelődést vetíthet előre a következő egy év során.
A társaságot követő 29 bankház közül
- 18 vételt,
- kilenc tartást,
- kettő pedig eladást javasol.
A várakozások ugyanakkor rendkívül széles skálán szórnak: a legoptimistább előrejelzés szerint egészen 260 dollárig roboghat a részvény, míg a legrosszabb fogatókönyv szerint akár 50 dollárig zuhanhat a Palantir.