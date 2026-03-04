A világ legtitokzatosabb cége nagyot nyerhet az iráni háborún – a befektetőknek is óriási hozamot kínál a részvény

Ismét felragyoghat a gyakran a világ legtitokzatosabb cégeként aposztrofált Palantir csillaga, amely a mesterségesintelligencia- (MI) beruházások megtérülése miatti széles körű befektetői aggodalmak miatt az utóbbi időben halványabban csillog. Az Egyesült Államok Irán ellen indított háborúja kedvezhet a bevételei meghatározó részét továbbra is az állami védelmi megrendelésekből szerző technológiai vállalatnak.

A „világ legtitokzatosabb cégeként” is ismert Palantir lehet az iráni háboú egyik nagy nyertese / Fotó: AFP

A Rosenblatt elemzője szerint a Palantir a frissen kirobbant közel-keleti konfliktus során bizonyíthatja növekvő értékét a hadsereg számára, és eloszlathatja azokat a piaci félelmeket, miszerint csupán egy mesterségesintelligencia-„mázzal” bevont vállalat.

Bizonyítási lehetőséget ad az iráni háború a világ legtitokzatosabb cégének

A háború sajnálatos módon kiemeli a Palantir értékét a többi LLM-mel, vagyis nagy nyelvi modellel szemben

– írta a MarketWatch szemléje szerent John McPeake, a Rosenblatt elemzője kedden egy befektetőknek szóló jegyzetében, hozzátéve, hogy a konfliktus valószínűleg megmutatja a Palantir „erősségét és befolyását” az OpenAI és az Anthropichoz hasonló LLM-fejlesztőkkel szemben.

A konzervatív-libertárius milliárdos Peter Thiel alapította, adatelemző szoftvereket fejlesztő, MI-t is hasznosító technológiai vállalatnak 2025-ben 1,9 milliárd dollár bevétele származott az amerikai kormánytól kapott megrendelésekből, 700 millió dollárral több, mint 2024-ben.

Az Iránnal való konfliktus még inkább rávilágít a vállalat katonai értékére a Rosenblatt szerint, amely az előző héten kiadott elemzésében 150-ről 200 dollárra emelte az amerikai technológiai vállalat papírjaira vonatkozó célárat, vételre ajánlva azokat.

A befektetési szolgáltató közel 40 százalékos emelkedést vár a részvénytől.

Az iráni háború miatt az állami védelmi kiadások ismét fókuszba kerülhetnek. Az amerikai védelmi minisztérium még a közel-keleti konfliktus hétvégi kitörése előtt bejelentette, hogy „nagyobb, hosszabb távú szerződéseket” fog kötni olyan fegyverrendszerekre, amelyek működőképességét már bizonyították.