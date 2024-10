Tisztességtelen szerződéseket aláírató autókereskedőkre csapott le a fogyasztóvédelem

Eitmann Róbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető-kormányfőtanácsosa elmondta, számtalan fogyasztói panaszból, hivatali eljárásokból értesültek arról, hogy az autókereskedők olyan tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaznak, amelyek a fogyasztók hátrányára jelentős mértékben eltérnek a vállalkozás javára.

Vizsgálja az autókereskedők tevékenységét a fogyasztóvédelem / Fotó: Connect Images via AFP

Hozzátette, ezzel hátrányt okoznak a családoknak, ezért a minisztérium rendkívüli témavizsgálatot rendelt el az autókereskedők általános szerződési feltételeinek területén.

Előfordult, hogy a autókereskedő kizárja saját felelősségét arra az esetre, amikor késedelembe esik, vagy egyáltalán nem teljesít, miközben a fogyasztónak késedelmes fizetés esetén jelentős kamatfizetési kötelezettsége van.

Olyan eset is van, amikor a vállalkozás tág teljesítési határidőt, például 50 hetet ad magának, ez idő alatt a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől. Van olyan szerződési feltétel is, amelyben nem egyértelmű, hogy a kereskedő mikor emelheti egyoldalúan a gépjármű árát – említette példának Eitmann Norbert Róbert.

Az adásban rámutatott arra, hogy az általános fogyasztói szerződési feltételek megsértésének enyhébb következménye lehet a felszólítás a módosításra. Keményebb következmény a jogi út, amikor bírósági eljárás indulhat a tisztességtelen szerződési feltételek ügyében.

A vezető-kormányfőtanácsos az M1 aktuális csatornán elmondta, most elsősorban az új járműveket értékesítő autókereskedőket vizsgálják, de ha használt-gépjárművek vásárlásánál is felmerülnek aggályok tisztességtelen szerződési feltételekről, akkor azokban az esetekben is eljárnak a fogyasztóvédők.

Eitmann Norbert Róbert hangsúlyozta, a fogyasztóvédelmi vizsgálattal nemcsak a magyar családokat, hanem a jogkövető vállalkozásokat is védik.