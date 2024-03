Még a Wall Streeten is feltűnést kelt, ha egy egy év alatt 1000 százalékot ralizik. Pláne, hogy tavaly ilyenkor még temették a társaságot. Most a kiskapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 index egyik bezzeg kosártagja a Carvana online használtautó-kereskedő.

Újra magára talált az autók e-kereskedelmének egyik úttörője. Fotó: Shutterstock

Tavaly év elején a Carvana még előkelő helyen állt a bombabefektetésnek indult, de katasztrófába torkolló részvényhalmozások fekete listáján.

A bajok forrása az volt, hogy a társaság az élénk autópiaci kereslet idején agresszív piacpolitikával, hitelből vásárolva,

erősen túlméretezett használtautó-készletet épített fel.

Ám amikor az autógyártók beszállítói problémái enyhültek, s a gyártás és vele a kínálat normalizálódott, nyakán maradt a raktárkészlet.

Tetézte a gondjait, hogy az és az emelkedő kamatlábak miatt az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók számára kevésbé volt megfizethető az autóvásárlás. A használtautó-piaci árak átlagosan 14 százalékkal csökkentek 2022-ben, s a társaság a tavalyi év elején már csődközeli helyzetben volt. De nem adták fel, gőzerővel tárgyaltak a legnagyobb hitelezőkkel az adósságok átütemezéséről.

Sikerült is egyezségre jutniuk,

a régi kötvényeket új kötvényekre cserélték,

ami lehetővé tette, hogy a következő két évben halasszák a kamatkötelezettségek egy részét. Emellett az egy részét elengedték a hitelezők.

A kötvénycseréhez részvényértékesítésből szereztek készpénzt. A vállalat 350 millió dollár értékben bocsátott ki új részvényeket, amiből Ernie III. Garcia vezérigazgató és az apja, Ernie II. Garcia, a legnagyobb részvényes, 126 millió dollárnyi vásárlást vállalt.

Az online használtautó-kiskereskedő így már

tavaly nyáron több alkalommal is a nap hőse volt a Wall Streeten.

Napon belüli 31 százalékos ralira is volt példa. A cégre rárohadt raktárkészletet a „vásárolj most, fizess később” megközelítéssel olvasztotta. Egyúttal a kínzó készpénzhiányt is enyhítette.

Egy év alatt ezer százalék? Ez a Wall Streeten is ritka.

Idén februárban a Carvana első alkalommal számolt be éves nyereségről. A 2022-es másfél milliárd dolláros veszteséget követően a tavalyi évet közel félmilliárd dolláros profittal zárta. A piac árfolyamugrással nyugtázta a jó híreket. Bár annyire azért nem pörög a piac, mint amit az eredményszámok sugallnak. A profitabilitás jórészt annak tudható, hogy a kötvénytulajdonosokkal kötött megállapodások közel egymilliárd dollárral csökkentették a társaság tartozásait.

Ám

a kilátások tényleg kedvezőek,

a menedzsment a folyó negyedévre 100 millió dollárt „jelentősen meghaladó” korrigált alapnyereséget prognosztizált.

Akinek tavaly ilyenkor volt mersze lehajolni a Carvanáért, most ezerszázalékos árfolyamnyereséget realizálhat.