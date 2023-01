Február 1-jétől új időszámítás köszönt a Nemzeti Dohányboltokra, és bár nem minden változás azonnali, a törvénymódosítás hatásait minden vásárló megérzi majd.

Fotó: Löffler Péter

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kezdeményezésére döntött úgy tavaly az Országgyűlés, hogy a gyógynövényalapú, hevítéses technológiával fogyasztható termékeket, amelyek Európában csupán néhány piacon terjedtek el – Magyarország is köztük van –, a jövőben kizárólag Nemzeti Dohányboltokban lehet árusítani.

Az Európai Unió is példát vehet a magyar törvényről

Ez azt jelenti, hogy holnaptól ezek a termékek zárjeggyel kerülnek a polcokra, jövedéki adót kell utánuk fizetni, trafikkötelessé válnak (azaz más boltokban, élelmiszerláncokban nem lesznek kaphatók).

Új termékeket már nem is szállítanak ezekbe az egységekbe, ám a jogszabály 150 napos átmeneti időszakot biztosít arra, hogy a készleten lévő, zárjegy nélküli termékeket eladhassák a kereskedők.

A Világgazdaságnak nyilatkozó iparági forrás szerint valószínűleg idővel az Európai Unió adószabályaiban is megjelenik majd az a példás magyar kezdeményes, amely az új törvénycsomagban létrehozta a definiáltan égés nélküli, hevített termékek kategóriáját, ahova értelemszerűen a magasabb egészségügyi kockázatot hordozó égő árucikkek, például a cigaretta vagy a szivarka nem kerülhetnek be. Viszont ide sorolták az előbb említett „heated herbal” termékeket is.

Az egészségvédő figyelmeztetést muszáj látni

Szintén újdonságot jelent a dohányboltokban, hogy változik a termékek elhelyezésének szabályozása – erről a Tobacco Magazin írt. Eszerint a kiskereskedők valamennyi általuk forgalmazott dohánytermékből – a szivarokat, az új dohánytermék-kategóriákat, valamint a füst nélküli termékeket kivéve – típusonként, márkajelzésenként, valamint – ha ilyen van – a márkajelzések minden alfajtája után egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan kell kihelyezni.

Ettől eltérően az egységes csomagolásban forgalomba kerülő dohánytermékből elegendő az adott márkajelzés egy alfajtáját kihelyezni. A szivarok kivételével

minden olyan dohánytermék, amelynek csomagolása kombinált egészségvédő figyelmeztetést tartalmaz, csak úgy helyezhető a polcra, hogy a figyelmeztetés a fogyasztó felé látható legyen,

egyéb esetben a terméket a csomagolás előlapjával kell megjeleníteni.

Nem kell félni a felülvizsgálattól

A Financial Times korábban azt írta, az Európai Unió a dohánytermékek adóztatásának alapvető felülvizsgálatára készül. Ezzel kapcsolatban a lapunknak név nélkül nyilatkozó szakértő azt mondta, hogy az uniós rendelkezés adóminimumot határoz meg, a változtatás pedig csupán a tagállamok egyhangú jóváhagyását követően valósulhat meg.

Az adóirányelvet négyévente egyébként is felülvizsgálják, tehát ez nem feltétlenül von maga után automatikusan változást.

A hivatalos jogalkotási eljárás még el sem kezdődött: a folyamat során először az Európai Bizottság a javaslatot a tagállamok elé terjeszti, ezt a tanácsi munkacsoportokban megtárgyalják, megegyeznek, majd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács elé kerül, ahol egyhangú elfogadás esetén lesz a javaslatból irányelv. Ezután még hosszú türelmi időt kapnak a tagállamok, hogy átültessék a nemzeti szabályozásba, azaz nem kell attól tartani, hogy már a „jövő héttől” megduplázódik a dohánytermékek árát terhelő adó.