Ahogy arról korábban írtunk, több kiskereskedelmi lánc is túlteljesíti a kormány rendeletében előírt 10 százalékos kötelező akciózást. A Penny 30 százalékos árcsökkentést jelentett be, miközben a Lidl akár 50 százalékot is elengedhet egyes termékek árából. Az Aldi is ringbe száll, és csütörtöki közleményében 60 százalékos akciókat ígér.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az üzletlánc azt is közölte, hogy az előírt heti 20 helyett 22 termékkategóriában hirdet akciókat. A kedvezmények egységesek lesznek az összes Aldi üzletben.

Az áruháznyitások és -újranyitások alkalmából az árengedmény egyes termékeknél 60 százalékos is lehet

– írta közleményében az Aldi. Azt is közölték, hogy a jelenlegi inflációs környezetben fontosnak tartják a családok támogatását. Hozzátették, hogy minden akciójukat összeszámolva a leértékelt termékeik száma júniustól eléri a 300-at.

A kormány rendelete szerint a kereskedőknek június 1-jétől kötelező hetente 20 termékből álló akciós termékkört kialakítani. A rendelet értelmében akciós időszaknak minősül a hét csütörtöki napján nulla órától a következő hét szerdai napján 24 óráig terjedő időtartam vagy a kereskedő által szabadon választott, egybefüggő 168 óra időtartam.

Júniusban indul a kötelező akciózás az élelmiszerár-infláció letörésére – itt vannak a részletek Az árcsökkentés alkalmazása során egyéb költség vagy díj nem számolható fel. A kereskedő köteles az árcsökkentéssel összefüggő tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni.

A minisztérium tájékoztatása szerint húsz akcióköteles termékkategóriát határoztak meg, többek között ide tartozik a baromfi-, a sertés- és a marhahús, egyéb húsféleségek, a tej, a tejföl és helyettesítői, a sajt, a kenyér, a péksütemények, a száraztészta, a rizs, a friss gyümölcs és zöldség, továbbá a készételek, a fűszerek, az ételízesítők.

A kereskedő köteles az akciós időszakban termékkategóriánként legalább egy árucikk vonatkozásában az elmúlt 30 napban általa alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árhoz képest legalább 10 százalékkal alacsonyabb ellenértéket alkalmazni. A kereskedő az akciózás időtartama alatt a kötelező akcióval érintett termék vonatkozásában köteles abból megfelelő mennyiséget árusítani, hogy a vásárlók kiszolgálása folyamatosan biztosított legyen.