Élelmiszerek, italok és dohányáruk összehasonlító árszintjéről közölt tanulmányt az Eurostat. A nyár közepén megjelent dokumentum 36 európai ország adatai alapján készített körképet arról, melyik országban hogyan alakultak ezeknek a termékkategóriáknak a kiskereskedelmi árai 2022 egészét nézve.

Magyarország drágult, de még így is az egyik legolcsóbb állam Európában. Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Miután a hazai nyilvánosság, így a Világgazdaság is hosszú ideje foglalkozik az egészen döbbenetes ütemben megdrágult élelmiszerekkel, az EU-s felmérés meglepő eredményre jutott:

Magyarország az egyik legolcsóbb a kontinensen.

Pedig a megvizsgált országok köre tényleg kiterjedt volt. Nemcsak

az Európai Unió (EU) 27 tagállama,

hanem három Európai Szabadkereskedelmi Társulás-, azaz EFTA-ország (Izland, Norvégia és Svájc),

valamint további hat tagjelölt ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország)

is része volt az EU-s felmérésnek. Ezeknek az országoknak az árait összevetve az derült ki, hogy az élelmiszerek és alkoholmentes italok árindexének rangsorában a 36 ország közül Magyarország a 9. legolcsóbb, az Európai Unió egészén mért átlagár 90 százalékát éri el. A legalacsonyabb árakat Törökországban mutatták ki, ahol 2022-ben az uniós árszint alig 64 százalékán álltak az árak. A legdrágább ebben a rangsorban Svájc, az alpesi ország lakosai az uniós átlag 163 százalékán vásárolhatnak élelmiszert és alkoholmentes italokat.

Balról a 9. oszlop Magyarország, ezzel az egyik legolcsóbb állam Európában. Fotó: Eurostat

A régióban Románia és Lengyelország olcsóbb Magyarországnál, de Csehország, Horvátország, Szlovénia és Szlovákia is drágább. Az utóbbi három az EU-s átlagot is meghaladja, ahogy egyébként Németország és Ausztria is.

Egészségügyi szempontból nem feltétlenül örömteli, ettől függetlenül tény, hogy

Magyarországon lehet a legolcsóbban alkoholt vásárolni,

az árak az EU-s átlaghoz képest mintegy 18 százalékkal voltak alacsonyabbak 2022-ben. A csúcs Izland, 297,4 százalékkal. A magyar dohánytermékek árazására sem lehet panaszuk a fogyasztóknak, ami az unió 76,2 százaléka. Ez szintén kedvező, de közel sem a legkedvezőbb: Törökországban mindössze 26,2 százalékát kérik el a dohánytermékekért a kereskedők az EU-s átlagos áraknak. Írország a másik véglet, itt 260 százalékon áll az árazás.

Az Eurostat vaskos elemzése az egyes élelmiszer-kategóriákra lebontva is szerepeltet adatokat. Ezeket elnézve, bár már árnyaltabb a kép, Magyarország továbbra is a legalacsonyabb árkategóriájú országok közé tartozik. Az uniós átlagárhoz viszonyítva

a kenyér nálunk 90 százalékon,

a hús 72,9 százalékon,

a hal 88,6 százalékon kapható.

Hogy legyen viszonyítás, Svájcban (itt a legdrágább) ugyanez 164,1, 233 és 182,6 százalékon áll. Törökországban (itt a legolcsóbb) 59,6, 53 és 58,9 százalék. De például a tej-sajt-tojás kategóriában a magyar árak már fölötte vannak az uniós átlagnak, és 107 százalékon álltak tavaly. Hasonló a helyzet az olajoknál (112,1 százalék) is, ebben is drágább Magyarország az európai szintnél. Cserében a zöldségeknél és a gyümölcsöknél 8 százalékkal olcsóbb. Ezekből Norvégiában a legrosszabb vásárolni, 153,6 százalékos árakat találunk. Törökország viszont ebben is a legolcsóbb az 52,4 százalékos arányával.